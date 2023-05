L'inflation a atteint un pic dans les pays émergents d'Europe, d'Asie centrale et d'Afrique du Nord, mais la hausse des prix du gaz au cours de l'hiver prochain maintiendra la pression sur les finances des ménages, a déclaré mardi la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD).

La hausse des prix à la consommation dans la région de la BERD - qui couvre quelque 40 économies et s'étend du Kazakhstan à la Hongrie et à la Tunisie - a culminé à 17,5 % en octobre et est retombée à 14,3 % en mars, selon le dernier rapport sur les perspectives économiques régionales de la banque. Certaines banques centrales ont même réduit leurs taux directeurs lorsque les perspectives de croissance se sont assombries, a noté la BERD, bien que la pression sur les finances de nombreuses personnes soit loin d'être terminée.

"En particulier dans les pays les plus pauvres, les ménages sont épuisés par l'enchaînement des crises", a déclaré Beata Javorcik, économiste en chef de la BERD, faisant référence au COVID-19 et à la guerre en Ukraine.

"Les marchés prévoient une hausse des prix de l'énergie cet automne et cet hiver", a-t-elle déclaré à Reuters.

Les prix du gaz en Europe restent supérieurs aux niveaux moyens de 2017-2021 et dépassent de six fois le prix du gaz aux États-Unis.

Plus de la moitié des ménages de la région de la BERD "vivent d'un chèque de paie à l'autre", selon les données préliminaires d'une enquête menée conjointement avec la Banque mondiale d'octobre à avril. S'ils perdaient leur principale source de revenus, 59 % de ces ménages seraient en mesure de couvrir leurs dépenses de base pendant moins d'un mois.

Au niveau gouvernemental, les budgets de certains pays sont également sous pression en raison de l'accumulation de la dette et des taux d'intérêt élevés. Les déficits généraux dépassent 5 % du PIB en Hongrie, en Roumanie, en Ukraine et dans les pays du sud et de l'est de la Méditerranée.

La banque estime que la croissance dans les régions de la BERD sera de 2,2 % en 2023 et de 3,4 % en 2024, l'Asie centrale étant la région à la croissance la plus rapide (5,2 %).

"La délocalisation des entreprises russes et l'augmentation des exportations de pétrole stimulent la croissance au Kazakhstan", ajoute le rapport. La croissance des salaires réels dans la région est une exception dans un monde où les augmentations de salaires sont largement inférieures aux taux d'inflation.

L'Arménie, l'Azerbaïdjan et la Géorgie bénéficient également d'une forte croissance, a déclaré M. Javorcik, contrairement à l'Europe centrale et aux États baltes.

"Les envois de fonds de la Russie vers les pays d'Asie centrale et du Caucase restent importants, et vous avez également le commerce intermédié", a déclaré l'économiste en chef du créancier. "Ce commerce ne remplace qu'une petite fraction du commerce direct de l'Europe vers la Russie qui a disparu (à cause de la guerre), mais pour certains pays plus petits, il est très important", a-t-elle ajouté.

La BERD a confirmé ses estimations de croissance pour l'Ukraine, à savoir 1 % cette année et 3 % en 2024. Le PIB de la Russie devrait se contracter de 1,5 % au lieu des 3 % prévus en février. Cela s'explique par des prévisions de prix du pétrole plus élevés et une réorientation du commerce du pétrole vers d'autres destinations, selon le rapport. Un retour à la croissance avec une expansion de 1 % est prévu pour 2024.

La croissance pour la Turquie, le plus grand bénéficiaire des fonds de la BERD, a été révisée à la baisse à 2,5 % au lieu de 3 % pour 2023, en raison des effets économiques du tremblement de terre de février et du resserrement attendu des conditions de crédit plus tard dans l'année.

"Si l'opposition gagne, elle promet un resserrement, mais si l'option politique actuelle gagne, elle peut aussi choisir de resserrer", a déclaré M. Javorcik.

Les élections présidentielles turques se décideront le 28 mai lors d'un second tour opposant le président sortant Tayyip Erdogan à son adversaire Kemal Kilicdaroglu.