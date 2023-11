Jamie McGeever, chroniqueur des marchés financiers, vous présente la journée à venir sur les marchés asiatiques.

Les investisseurs s'attendent à ce que les pressions désinflationnistes se soient accrues en octobre, mais pas à un rythme qui dégonflerait le récent regain d'optimisme à l'égard de la reprise économique.

Les chiffres de l'inflation des prix à la production et à la consommation seront publiés, les points forts d'un calendrier régional qui comprend également les prêts bancaires japonais, les chiffres du commerce et des comptes courants, les ventes au détail indonésiennes et le PIB des Philippines. Les marchés asiatiques s'ouvrent jeudi dans un contexte mondial plutôt favorable. Les rendements obligataires américains continuent de baisser, les prix du pétrole sont au plus bas depuis juillet - le brut WTI a perdu 20 % par rapport à son pic de septembre - et Wall Street résiste à la pression des prises de bénéfices pour conserver ses gains récents.

Une solide vente aux enchères d'obligations du Trésor américain à 10 ans, mercredi, a contribué à prolonger la forte hausse de cette semaine, qui fait baisser les rendements sur l'ensemble de la courbe. Les rendements mondiaux évoluent également : le rendement des obligations d'État japonaises à 10 ans est repassé sous la barre des 0,85 %, après avoir frôlé les 1 % à deux points de base la semaine dernière.

La baisse des rendements obligataires américains ôte au dollar une partie de son éclat, ce qui permet aux monnaies asiatiques de se défendre. Cette semaine, par exemple, le yuan chinois est le plus fort depuis plus de deux mois, bénéficiant ainsi d'un répit après la forte pression à la baisse de ces derniers mois.

Le gouverneur de la Banque populaire de Chine, Pan Gongsheng, a déclaré que Pékin veillerait résolument à ce que le yuan ne s'emballe pas, selon un rapport du Financial News, un journal appartenant à la PBOC, et un nombre croissant de gestionnaires d'actifs mondiaux pourraient s'intéresser de plus près aux actifs chinois.

Les chiffres de jeudi devraient montrer que la déflation annuelle des prix à la production s'est légèrement accélérée, passant de -2,5 % en septembre à -2,7 %, interrompant ainsi une série de trois mois d'amélioration. L'inflation annuelle des prix à la consommation devrait également reculer de 0,0 % à -0,1 %. Les actions de Ping An Insurance Group ont chuté à leur plus bas niveau depuis un an mercredi, après que Reuters ait rapporté que les autorités chinoises avaient demandé à la société de prendre une participation majoritaire dans le promoteur immobilier en difficulté Country Garden.

Au Japon, Nissan, Honda, Sony et le groupe Softbank figurent parmi les grandes entreprises qui publieront leurs derniers rapports jeudi.

Le yen reste également vulnérable, glissant encore sous le niveau psychologiquement clé de 150 pour un dollar. Il se négocie actuellement près de 151,00 pour un dollar et en vue de la barre des 152,00 qui, selon de nombreux analystes, pourrait être le seuil d'une intervention directe des autorités japonaises pour acheter des yens.

Les traders de yen ce jeudi regardent également les chiffres des prêts bancaires japonais pour le mois d'octobre et le rapport sur le commerce et les comptes courants du mois de septembre.

Le peso philippin sera très sensible au rapport sur le PIB du troisième trimestre du pays. La banque centrale a déclaré le 26 octobre que la croissance annuelle du troisième trimestre serait probablement de l'ordre de 4,5 %.

Voici les principaux développements qui pourraient orienter les marchés jeudi :

- Inflation PPI et CPI en Chine (octobre)

- Commerce et compte courant du Japon (octobre)

- Discours de Powell de la Fed