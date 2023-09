(Alliance News) - Les marchés boursiers européens devraient chuter sur les marchés à terme IG mercredi matin, alors que les marchés digèrent les données du secteur des services publiées hier qui ont montré une image plus faible que prévu.

Les données PMI ont montré que le secteur en Italie et en Espagne a glissé dans la zone de contraction en août et a "alimenté le dovishness" parmi les colombes de la Banque centrale européenne et a poussé l'EURUSD à la baisse hier. La paire est tombée à son plus bas niveau depuis le début du mois de juin, soutenant l'idée que la BCE pourrait ne pas augmenter les taux d'intérêt la semaine prochaine alors que la situation économique se détériore rapidement", a commenté Ipek Ozkardeskaya, analyste principal chez Swissquote Bank.

"Mais je pense qu'elle peut le faire. La BCE peut annoncer une nouvelle hausse de 25 points de base lors de sa réunion de la semaine prochaine, ou une réduction plus rapide de son bilan, ou la fin de la rémunération des réserves obligatoires des banques pour resserrer les conditions financières, parce que les dernières données sur l'inflation dans la zone euro ont montré une stagnation au lieu d'un nouvel assouplissement, et la BCE autorisera la faiblesse économique dans une certaine mesure pour lutter contre l'inflation. Les dernières données sur les prévisions d'inflation dans la zone euro ont montré que les prévisions pour les 12 prochains mois sont restées fermes à 3,4 %, mais que les prévisions d'inflation à trois ans ont bondi à 3,4 %, et il n'y a aucune raison de continuer à assouplir les prévisions d'inflation alors que les prix de l'énergie montent en flèche.

Le pétrole, qui a dépassé les 90 dollars le baril, a été affecté par la décision de l'Arabie saoudite et de la Russie annoncée hier : les deux pays producteurs ont confirmé une extension des réductions de 1 million de barils par jour jusqu'à la fin du mois de décembre.

Ainsi, le FTSE Mib devrait perdre 80 points ou 0,3 % après avoir clôturé juste au-dessus du pair à 28 652,18.

En Europe, le CAC 40 de Paris devrait ouvrir en baisse de 20,9 points (0,3 %), le DAX 40 de Francfort en baisse de 25,3 points (0,2 %) et le FTSE 100 de Londres en baisse de 31,6 points (0,4 %).

Parmi les plus petits marchés boursiers italiens, le Mid-Cap a chuté de 0,4 pour cent à 42 020,18 mardi soir, le Small-Cap a clôturé dans le rouge de 0,3 pour cent à 27 198,25, tandis que l'Italy Growth a clôturé à 8 880,97.

Sur la liste des valeurs sûres, Saipem a progressé de 2,6 pour cent à 1,50 EUR par action, après avoir chuté de 2,3 pour cent la veille de la séance, en ligne avec la hausse des prix du baril.

C'était également la toile de fond pour la société mère Eni, qui a ramené une hausse de 1,6 %.

CNH Industrial a progressé de 1,6 pour cent à 13,08 euros après un feu vert de 0,9 pour cent la veille.

Prysmian a également fait l'objet de bons achats, avec une hausse de 0,5 %. La société a annoncé mardi qu'elle avait signé un accord de réservation de capacité avec Marinus Link Pty Ltd, une filiale de l'opérateur de système de transmission australien TasNetworks, pour une nouvelle interconnexion électrique entre la Tasmanie et l'État de Victoria, pour un montant maximum de 90 millions d'euros.

L'accord comprend, entre autres, la garantie par le gouvernement du Commonwealth d'une redevance de réservation de capacité pouvant aller jusqu'à environ 90 millions d'euros et la disponibilité continue de la capacité de Prysmian jusqu'à la signature du contrat final d'ici juillet 2024.

Generali a clôturé en baisse de 0,5 % à 18,91 euros. Morgan Stanley a relevé son objectif de cours de 19,00 à 21,00 euros. Sur Leonde di Trieste, l'objectif de cours a également été revu à la hausse par Société générale, qui l'a fixé à 20,00 euros contre 18,10 euros précédemment.

BPER Banca - en baisse de 0,8% - a annoncé mardi qu'elle avait complété avec succès le placement de son émission d'obligations senior non préférées d'un montant de 500 millions d'euros avec une maturité de 6 ans et la possibilité d'un remboursement anticipé après 5 ans, destinée aux investisseurs institutionnels. Confirmant le haut niveau d'intérêt du marché pour BPER Banca, l'émission a recueilli plus de 1,3 milliard d'euros d'ordres de la part d'environ 130 investisseurs.

Nexi, qui a baissé de 1,4%, a terminé pour la quatrième séance consécutive à la baisse.

Du côté des valeurs moyennes, Fincantieri a bien progressé, s'appréciant de 1,6 % après une chute de 2,1 % lors de la séance précédente.

Eurogroup Laminations, d'autre part, a grimpé de 2,6%, suivant la clôture de la veille avec une hausse de 0,3%.

Carel Industries a également connu une bonne séance, avançant de 3,3 % après la baisse de 0,2 % à la veille de la séance.

GVS s'est déprécié de 4,0%, sa quatrième session parmi les baissiers. Mardi, la société a annoncé un bénéfice net de 7,3 millions d'euros pour le premier semestre, contre 32,4 millions d'euros au 30 juin 2022. Les revenus consolidés de la période se sont élevés à 213,4 millions d'euros, en hausse de 28% par rapport aux 166,6 millions d'euros de 2022.

Safilo est également à la traîne, reculant de 2,9% après un bénéfice de 0,9% la veille.

Du côté des petites capitalisations, Fidia a perdu 2,0 % à 1,23 EUR.

Bastogi, d'autre part, a baissé de 0,3%, après un gain de 0,3% lors de la session précédente.

Softlab a baissé de 2,0%, mettant le prix à EUR1,71, après deux sessions de sentiment haussier.

LVenture a chuté de 3,9%, se retournant à la baisse après deux séances de hausse.

Itway a perdu 2,5 % après avoir annoncé vendredi la signature d'un partenariat avec CLoudian, leader des logiciels de stockage objet pour les entreprises. Comme l'explique Itway, ce partenariat vise à élargir l'offre d'Itway en matière de cybersécurité et de cyberrésilience. Le groupe Itway prévoit un chiffre d'affaires de 5 millions d'euros dans les deux prochaines années grâce à ses activités dans les secteurs des fournisseurs de services, de l'administration publique, de la santé, de l'énergie, de l'éducation, de la banque et de l'assurance.

Piquadro a progressé de 3,7 pour cent à EUR. La société, qui poursuit son programme de rachat, a récemment annoncé lundi qu'elle avait racheté ses propres actions entre le 28 août et le 1er septembre pour une valeur totale de 67 000 euros.

Parmi les PME, Ecomembrane a clôturé en hausse de 3,3 %, après 2 % la veille de l'événement.

Estrima, d'autre part, a gagné 5,5 %, après avoir clôturé sans changement lors de la séance précédente.

Alfonsino a perdu 1,3 %, bien qu'il ait annoncé mardi avoir conclu un accord de coopération avec Gruppo VéGé, le premier groupe de distribution moderne créé en Italie, composé de 32 sociétés membres réparties sur tout le territoire italien et exploitant plus de 3 000 magasins, dont des hypermarchés, des supermarchés et des Cash&Carry.

Askoll Eva a cédé 1,1 %, ramenant son cours à 0,5320 euro après une chute de 2,2 % à la veille de la séance.

ISCC Fintech, d'autre part, a abandonné 5,5 pour cent, avec le nouveau prix à 3,12 EUR après deux séances de baisse.

En Asie, le Nikkei était en hausse de 0,6 pour cent, le Shanghai Composite était juste au-dessus de la parité et le Hang Seng était dans le rouge de 0,2 pour cent.

Sur les marchés américains, le Dow Jones a clôturé en baisse de 0,6 % à 34 641,97, le S&P en baisse de 0,4 % à 4 496,83 et le Nasdaq en baisse de 0,1 % à 14 020,95.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à 1,0731 USD contre 1,0715 USD à la clôture des marchés européens, tandis que la livre valait 1,2581 USD contre 1,2565 USD mardi soir.

Parmi les matières premières, le baril de Brent valait 90,03 dollars contre 90,78 dollars à la clôture. L'or, quant à lui, s'échange à 1 926,89 USD l'once contre 1 927,00 USD l'once mardi soir.

Sur le calendrier économique de mercredi, à 0930 CEST, le PMI de la construction en Italie, ainsi qu'en France et en Allemagne et dans la zone euro, sera attendu. A 1100 CEST, les ventes au détail de la zone euro.

À 1300 CEST, le taux hypothécaire à 30 ans, à 1430 CEST, la balance commerciale, à 1545 CEST, les indices PMI de l'industrie et des services. Dans la soirée, à 2000 CEST il y aura un discours de Logan de la Fed, et à 2230 CEST le chiffre hebdomadaire des stocks de pétrole.

Parmi les entreprises, les résultats de l'Aeroporto Guglielmo Marconi Di Bologna, Cellularline et Tod's sont attendus.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.