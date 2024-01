Enwell Energy PLC - société d'exploration et de production de pétrole et de gaz centrée sur l'Ukraine - annonce une production de gaz de 11,2 millions de pieds cubes par jour en 2023, en baisse par rapport aux 12,8 millions de pieds cubes par jour en 2022. La production de condensats s'est élevée à 386 000 barils par jour, contre 463 000 barils en 2022. La production de gaz de pétrole liquéfié a atteint 379 barils par jour, contre 318 barils en 2022. Le nombre total de barils équivalent pétrole par jour a baissé à 2 644 en 2023, contre 2 956 boepd l'année précédente. La société explique qu'au 31 décembre, ses liquidités s'élevaient à environ 77 millions USD, dont l'équivalent de 56,3 millions USD en hryvnia ukrainienne et le solde de 20,7 millions USD en une combinaison d'USD, de GBP et d'EUR.

Cours actuel de l'action : 15,18 pence, en baisse de 6,3 % à Londres mercredi.

Variation sur 12 mois : en baisse de 5,5

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

