(Alliance News) - Enwell Energy PLC a fait état mardi d'une baisse de la production de gaz, de condensat et d'agrégats au troisième trimestre 2023.

La société d'exploration et de production de pétrole et de gaz axée sur l'Ukraine a déclaré que la production de gaz était tombée à 9,4 millions de pieds carrés par jour, contre 10,9 un an plus tôt. La production de condensat a diminué à 358 barils par jour contre 453 l'année précédente, la production de gaz de pétrole liquéfié a augmenté à 323 barils par jour contre 297, tandis que le nombre total de barils équivalent pétrole par jour a diminué à 2 248 contre 2 588.

Enwell a mis l'accent sur la guerre en cours en Ukraine, qui a entraîné une perte de production du champ Vasyschevskoye en mai, et de graves perturbations dans les opérations de la société.

Le directeur général, Sergii Glazunov, a déclaré : "L'environnement opérationnel en Ukraine reste extrêmement difficile en raison de la guerre, et les mesures réglementaires et les ordres de suspension continus pris par les autorités ukrainiennes sont extrêmement décevants. Néanmoins, nous sommes heureux de pouvoir poursuivre nos opérations de production dans les champs de Mekhediviska-Golotvshinska et Svyrydivske, et de faire progresser les essais du puits GOL-107. Nous consultons nos avocats afin de prendre toutes les mesures possibles pour protéger nos actifs et nos activités et, nous l'espérons, pour contester avec succès les mesures réglementaires prises par les autorités ukrainiennes".

Les actions d'Enwell Energy sont restées stables à 12,45 pence chacune mardi après-midi à Londres. Elles sont en forte baisse par rapport aux 2 720 pence du 10 octobre 2022.

