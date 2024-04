Le groupe chinois Sinopec a enregistré une baisse de 8,9 % de son bénéfice au premier trimestre, la hausse des coûts des matières premières et l'intensification de la concurrence ayant nui à ses activités pétrochimiques et compensé la hausse des ventes de carburants et des prix du pétrole.

China Petroleum & Chemical Corp, le nom officiel de Sinopec, a déclaré dimanche un bénéfice net de 18,32 milliards de yuans (2,53 milliards de dollars) entre janvier et mars, selon une déclaration à la bourse de Shanghai basée sur les normes comptables chinoises.

Le géant du raffinage a déclaré que les prix du pétrole brut ont fluctué à la hausse et que la demande intérieure de gaz naturel, de produits pétroliers raffinés et de produits pétrochimiques a augmenté par rapport à l'année dernière, mais que les bénéfices des produits pétrochimiques sont restés faibles en raison de l'augmentation de la capacité de production et de la hausse du coût des matières premières.

Premier raffineur de pétrole au monde par sa capacité, Sinopec a vu son débit de pétrole brut augmenter de 1,7 % au premier trimestre par rapport à l'année précédente, pour atteindre 63,3 millions de tonnes, soit 5,08 millions de barils par jour.

Ses ventes de carburant raffiné ont augmenté de 6,5 % pour atteindre 59,81 millions de tonnes métriques.

Sinopec a déclaré que la production d'éthylène, un élément clé de la pétrochimie, a diminué de 2% au cours de la période, prolongeant une baisse de 7,2% en glissement annuel au cours de la même période de 2023, alors que la concurrence s'est intensifiée.

La production de pétrole brut a augmenté de 1,3% sur l'année pour atteindre 70,36 millions de barils, tandis que celle de gaz naturel a augmenté de 6% pour atteindre 350,46 milliards de pieds cubes.

Les dépenses d'investissement se sont élevées à 20,5 milliards de yuans, en baisse par rapport aux 23,4 milliards de yuans de l'année précédente.

La société a alloué 13,5 milliards de yuans de dépenses en capital à son segment d'exploration et de développement, principalement pour construire des capacités de production de pétrole brut à Jiyang et Tahe, de production de gaz naturel dans l'ouest du Sichuan, ainsi que des installations de stockage et de transport de GNL à Longkou.

Elle consacrera 4,1 milliards de yuans à des projets de raffinage.

Le mois dernier, Dong Zhao, PDG de Sinopec, a déclaré lors de la conférence CERAWeek sur l'énergie que l'augmentation des ventes de voitures électriques réduirait la demande de produits raffinés en Chine de 20 millions de tonnes par an, sans donner de calendrier.

En conséquence, Sinopec s'intéresse à de nouveaux marchés à l'étranger et prévoit de construire sa première raffinerie entièrement contrôlée à l'étranger, au Sri Lanka, selon des sources industrielles de premier plan.

(tonne = 7,3 barils pour la conversion du pétrole brut)

(1 $ = 7,2464 yuans chinois renminbi)