Baron Oil PLC - société d'exploration et d'évaluation de pétrole et de gaz basée à Londres - confirme avoir levé environ 260 000 GBP par le biais d'une offre au détail portant sur 528,0 millions d'actions à 0,05 pence chacune. La société a annoncé jeudi que son récent placement et sa souscription " sursouscrits " avaient permis de lever 3 millions de livres sterling, avec 6,00 milliards d'actions au prix de 0,025 pence chacune. La levée de fonds a donc rapporté environ 3,3 millions de livres sterling au total. Baron s'attend à ce que les actions du placement, de la souscription et de l'offre au détail soient admises à la négociation sur l'AIM avec effet le 29 février ou aux alentours de cette date.

Cours actuel de l'action : 0,055 pence, en baisse de 27 % vendredi à Londres

Variation sur 12 mois : en baisse de 75

Par Emma Curzon, journaliste à Alliance News

