Beacon Energy PLC - société pétrolière et gazière en amont axée sur l'Allemagne - note une forte hausse du cours de son action mercredi et signale qu'elle entreprend des opérations sur le puits Schwarzbach-2(2.). Beacon vise des hydrocarbures dans le segment Stockstadt Mitte non développé du champ Erfelden. Beacon ajoute : "La société procède actuellement à une diagraphie par câble électrique dans le puits. Tant que le programme de diagraphie électrique n'aura pas été achevé et que les résultats n'auront pas été analysés, les implications pour le potentiel futur de génération de liquidités du champ d'Erfelden et l'aspiration de la société à construire une plateforme de croissance autofinancée ne seront pas connues."

Cours actuel de l'action : 0,11 pence, en hausse de 25 % mercredi

Evolution sur 12 mois : +21%.

Par Eric Cunha, rédacteur en chef d'Alliance News

