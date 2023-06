Beacon Energy PLC - société allemande de pétrole et de gaz en amont - commence le forage du puits de développement Schwarzbach-2 dans le champ d'Erfelden, sur le littoral du sud-ouest de l'Allemagne. Les opérations de forage devraient durer environ 25 jours pour atteindre une profondeur totale de 2 255 mètres, et 12 jours supplémentaires sont prévus pour les tests. Une fois le forage terminé, le puits devrait être raccordé aux installations de production existantes sur le site et mis en production.

Cours actuel de l'action : 0,10 pence, en hausse de 5,3 % à Londres lundi après-midi

Variation sur 12 mois : en baisse de 23 %.

Par Heather Rydings, journaliste économique d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.