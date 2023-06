(Alliance News) - Beacon Energy PLC a salué mardi l'arrivée d'un appareil de forage sur le site de production de Schwarzbach, qui fait partie du développement du champ d'Erfelden.

Beacon est une société pétrolière et gazière en amont basée sur l'île de Man, dont les activités s'étendent de l'Europe à l'Asie de l'Est en passant par l'Afrique.

Le champ pétrolifère d'Erfelden est le champ pétrolifère le plus septentrional du Fossé rhénan supérieur et se compose de quatre segments structurels juxtaposés : le segment Kuehkopf, principalement épuisé, le segment Schwarzbach Main, en production, le segment Stockstadt Mitte, découvert, et le segment Schwarzbach South, qui n'a pas encore fait ses preuves.

Selon Beacon, un appareil de forage E202 a été livré au site de production pour le puits de développement Schwarzbach-2. L'appareil, qui dispose d'un équipage complet, a été commandé à RED Drilling & Services GmbH.

"Nous sommes heureux d'annoncer que les préparatifs de ce puits très important sont en bonne voie, ce qui signifie que nous sommes bien placés pour effectuer le forage le 19 juin 2023 ou aux alentours de cette date. En cas de succès, ce puits a le potentiel d'être véritablement transformateur pour Beacon, car nous cherchons à apporter un changement radical à notre production et à notre flux de trésorerie ", a déclaré le directeur général Larry Bottomley.

"La proximité de l'installation de Schwarzbach signifie que des volumes accrus peuvent être liés à ces installations de production existantes, ce qui apporte des avantages immédiats à notre proposition d'investissement et à nos capacités financières, alors que nous cherchons à établir un modèle d'entreprise autofinancé."

Les actions de Beacon étaient en hausse de 2,4 % à 0,10 pence chacune à Londres mardi matin.

Par Holly Beveridge, journaliste à Alliance News

