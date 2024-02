(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées lundi et qui n'ont pas été rapportées séparément par Alliance News :

Begbies Traynor Group PLC - Société de conseil en redressement d'entreprises, en conseil financier et en services immobiliers basée à Manchester (Angleterre) - déclare que les résultats du troisième trimestre au 31 janvier "ont été conformes à nos attentes". Les résultats des deux divisions sont conformes aux perspectives annoncées lors de la publication des résultats semestriels en décembre. Elle reste confiante dans sa capacité à répondre aux attentes du marché pour l'ensemble de l'année. La fourchette de revenus du marché se situe entre 131,1 et 135,2 millions de livres sterling et le bénéfice avant impôt ajusté entre 21,9 et 22,5 millions de livres sterling. En outre, l'entreprise convient d'une facilité de crédit nette de 25 millions de livres sterling avec HSBC. Elle explique que la facilité existante, qu'elle remplace, devait expirer en août 2025. La facilité a une durée initiale de trois ans jusqu'en février 2027, avec deux options d'extension d'un an, ce qui donne une date d'échéance potentielle de février 2029.

Lexington Gold Ltd - société d'exploration et de développement aurifère axée sur l'Afrique du Sud et les États-Unis - Mise à jour sur son programme de forage 2023/24 au projet Bothaville situé en Afrique du Sud, qui a commencé au début du mois de décembre. Elle note l'achèvement réussi des deux premiers trous de forage au diamant et des quatre déviations associées. Lexington indique que les deux trous de forage et leurs déviations ont recoupé avec succès la formation Kimberley ciblée, conformément aux objectifs du programme. L'inspection visuelle préliminaire des carottes a révélé des signes de minéralisation dans les deux trous, indiquant la présence potentielle d'or.

Directa Plus PLC - fabricant de produits à base de graphène basé à Londres - accepte d'acheter une participation supplémentaire de 49 % dans Setcar SA, la filiale de services environnementaux du groupe, pour un montant de 1,5 million d'euros. Cela porte la participation de Directa Plus à un peu moins de 100 %. Says paiera 500 000 euros à l'avance, à partir de ses ressources de trésorerie existantes, et 1 million d'euros supplémentaires d'ici le 30 mars. Afin de préserver la position du fonds de roulement, la société confirme ses discussions avec Nant Capital LLC en vue de convenir de facilités de financement à court terme et non dilutives.

Cindrigo Holdings Ltd - Signature d'un protocole d'accord avec Amtroy OU pour l'acquisition d'un bail de 50 ans sur une centrale de production combinée de chaleur et d'électricité à partir de déchets de 110 mégawatts située à Kaipola, en Finlande. Cette acquisition répond à l'objectif de Cindrigo de se développer dans le secteur des énergies renouvelables. Paiement de 19,0 millions d'euros, dont 100 000 euros en numéraire et 15 millions d'euros en actions Cindrigo, au prix de 110 pence chacune. Un paiement différé de 3,9 millions d'euros sera effectué au début des opérations commerciales. Cette opération est prévue pour le quatrième trimestre, avec une prévision de revenus initiaux de 15 millions d'euros par an. La société estime que l'installation nécessitera des travaux d'entretien et de réparation à hauteur de 3 millions d'euros par an.

Probiotix Health PLC - entreprise de sciences de la vie basée à Wakefield, en Angleterre, qui développe des probiotiques pour lutter contre les maladies cardiovasculaires et d'autres conditions liées au mode de vie - conclut un accord de partenariat avec SymbioPharm, une entreprise allemande pionnière dans la recherche sur le microbiome et les probiotiques basés sur la connaissance. L'accord permet à SymbioPharm d'utiliser la formulation CholBiome CH de ProBiotix pour cibler et réduire le cholestérol dans ses produits de consommation de marque. L'accord couvre les ventes en Allemagne, en Autriche et en Suisse et vise à maximiser la pénétration du marché par le biais de partenariats stratégiques avec les pharmacies.

Ananda Developments PLC - société pharmaceutique basée à Londres, qui développe des médicaments à base de cannabinoïdes pour les douleurs chroniques - déclare une perte de 244 322 GBP pour le trimestre clos le 31 janvier. Aucun revenu n'a été déclaré et aucune comparaison n'a été faite. La perte de base par action s'élève à 0,008 pence.

Aquis Exchange PLC - Opérateur de marchés financiers basé à Londres, comprenant la plate-forme paneuropéenne de négociation d'actions Aquis Markets et le marché britannique des sociétés de croissance Aquis Stock Exchange - Lance la fonctionnalité d'ordre conditionnel sur les plates-formes Aquis UK et Aquis EU. Cette fonctionnalité permet aux membres d'afficher la même liquidité sur plusieurs sites simultanément sans risque de sur-négociation.

Guild Esports PLC - Entreprise d'esports basée à Londres - Recrute le joueur professionnel le mieux classé, 'Charyy_', pour son équipe professionnelle de Fortnite. Charyy_ a signé un contrat de 12 mois avec Guild. Il souligne que Charyy_ a déjà remporté un total de plus de 58 100 USD de prix en 26 tournois au cours de l'année écoulée.

i3 Energy PLC - société pétrolière et gazière centrée sur le Royaume-Uni et le Canada - émet une mise à jour opérationnelle et financière pour le quatrième trimestre et pour 2023. La production du quatrième trimestre s'élève en moyenne à 20 413 barils d'équivalent pétrole par jour. La production annuelle moyenne pour 2023 est de 20 711 barils équivalent pétrole par jour, ce qui correspond à la limite supérieure de la fourchette d'orientation de la société, qui est de 20 000 à 21 000 barils équivalent pétrole par jour. Le résultat d'exploitation net pour 2023 est d'environ 93 millions USD, conformément aux prévisions, et la dette nette à la fin de l'année 2023 devrait s'élever à environ 23 millions USD. Note qu'un dividende de 3,1 millions de livres sterling a été déclaré et payé au cours du quatrième trimestre, avec des dividendes totaux de 13,3 millions de livres sterling déclarés et de 15,3 millions de livres sterling payés en 2023.

Savannah Resources PLC - société de développement du lithium centrée sur son projet Barroso dans le nord du Portugal - Achève le forage lié aux ressources dans la première phase de son programme de forage actuel en deux phases sur le projet de lithium Barroso. La première série d'analyses a révélé d'excellentes teneurs et la continuité de la minéralisation. Elle explique que ces résultats, ainsi que ceux qui doivent encore être reçus, seront utilisés pour finaliser les plans de la deuxième phase de forage et seront intégrés dans les nouvelles estimations de ressources pour les corps minéralisés dans le cadre de l'étude de faisabilité définitive du projet en cours.

United Oil & Gas PLC - Société pétrolière et gazière, axée sur l'Égypte, le Royaume-Uni et la Jamaïque - A l'intention de lever jusqu'à 900 000 GBP par le biais d'un placement auprès d'investisseurs institutionnels et autres au prix de 0,0020 GBP par action et d'un bon de souscription pour trois actions de placement souscrites à un prix d'exercice de 0,0028 GBP par action. Notes Le placement est proposé par le biais d'un bookbuild accéléré, géré par Tennyson. Les fonds seront utilisés pour faire avancer les travaux en Jamaïque et pour couvrir les frais administratifs.

Octopus Renewables Infra Trust PLC - Société d'investissement à capital fixe basée à Londres - Confirme qu'elle participe à l'examen de l'article 110 annoncé plus tôt lundi par Aquila European Renewables PLC. AERI déclare qu'elle examine ses options les plus larges. Cela inclut l'examen d'un regroupement potentiel conformément à l'article 110 de la loi sur l'insolvabilité de 1986. Il n'y a aucune certitude qu'une transaction entre ORIT et AERI résultera de ce processus, indique la société.

Premier African Minerals Ltd - Développeur de métaux et de minéraux centré sur l'Afrique - Fournit une mise à jour sur les opérations de l'usine de Zulu Lithium et Tantale. Note que l'usine a maintenant fonctionné avec une alimentation en minerai primaire et que l'optimisation des nouveaux composants se poursuit. Il explique qu'au cours des prochains jours, les opérations de l'usine devraient se stabiliser à mesure que l'opérateur de l'usine et l'entrepreneur résoudront une série de problèmes mineurs. Le directeur général George Roach déclare : "Premier est à la fois encouragé et frustré par le fait que l'usine nouvellement installée dépasse les attentes et par un certain nombre de problèmes de système et de contrôle qui interrompent les opérations en ce moment". Premier s'attend à ce que l'usine fonctionne sans interruption avant la fin du mois de février.

