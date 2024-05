Alors que les grandes compagnies pétrolières reviennent cette semaine à Houston pour la foire annuelle des projets et équipements énergétiques offshore, les découvertes en eaux profondes au large de la Guyane, de la Namibie et de la côte américaine du golfe du Mexique seront à l'honneur.

L'exploration offshore s'est ralentie après que le boom du schiste aux États-Unis a ouvert la voie à de nouvelles sources de pétrole moins chères à exploiter, et que les dépassements de coûts des projets offshore antérieurs ont poussé les projets en eaux profondes sur le banc des accusés de l'industrie.

Les nouveaux projets en eaux profondes présentent les caractéristiques recherchées par les compagnies pétrolières et gazières : une production à plus long terme, des coûts d'exploitation plus bas, un potentiel de ressources important et des émissions de carbone plus faibles, a déclaré Pablo Medina, responsable des nouvelles entreprises chez Welligence, un consultant en énergie.

"Les eaux profondes reviennent à la mode", a déclaré M. Medina.

Les dépenses d'investissement dans les nouveaux forages en eaux profondes devraient atteindre l'année prochaine leur niveau le plus élevé depuis 12 ans, prédit le cabinet de conseil Rystad Energy. Les investissements dans les champs en eaux profondes, nouveaux ou existants, pourraient atteindre 130,7 milliards de dollars en 2027, soit un bond de 30 % par rapport à 2023.

"Le retour des opérations en mer et en eau profonde sera un sujet important à OTC, et la Namibie sera au centre des débats", a déclaré James West, directeur général principal de la société financière Evercore, en faisant référence à la récente série de découvertes de pétrole au large de la côte ouest de l'Afrique.

DES PÉRIODES DE RÉCUPÉRATION PLUS RAPIDES

Avec des prix du pétrole brut supérieurs à 70 dollars le baril, les producteurs d'énergie peuvent espérer rentabiliser leurs projets de plusieurs milliards de dollars en eaux profondes en six ans, une période relativement courte compte tenu de la durée de vie plus longue des puits par rapport au schiste, a expliqué Matt Hale, vice-président de la recherche sur la chaîne d'approvisionnement chez Rystad, lors du Rystad Energy Forum qui s'est tenu à Houston le mois dernier.

Les ressources en eaux profondes présentent également une intensité d'émissions de carbone inférieure à celle du schiste et des autres huiles de réservoirs étanches, avec en moyenne 2 kg de dioxyde de carbone par baril de moins que le schiste, a déclaré M. Hale. Cela attire les investisseurs à la recherche de paris plus sûrs alors que les réglementations environnementales se renforcent.

L'enthousiasme pour l'offshore a grimpé avec les découvertes et les percées technologiques. La compagnie pétrolière portugaise Galp Energia a déclaré le mois dernier que le gisement de Mopane, en Namibie, pourrait contenir jusqu'à 10 milliards de barils de pétrole.

Chevron et TotalEnergies ont fait une percée dans les environnements à ultra-haute pression avec leur projet Anchor dans le golfe du Mexique, le premier au monde à fonctionner à des pressions autrefois insondables de 20 000 livres par pouce carré (psi).

La plateforme Anchor s'apprête à entrer en production au large de la Louisiane et, à son apogée, produira jusqu'à 75 000 barils par jour (bpj) de brut et fonctionnera pendant 30 ans.

Le bloc Stabroek, au large de la Guyane, a démontré le potentiel d'une production à faible coût qui rivalise avec les meilleurs gisements en eaux profondes.

Au cours des six prochaines années, plus de la moitié de ses ressources récupérables devraient être pompées à un prix d'équilibre inférieur à 30 dollars le baril, selon Rystad. Ce chiffre est comparable au seuil de rentabilité d'environ 80 % des ressources récupérables en eaux profondes au large de la Norvège, estime Rystad.

Le regain d'intérêt pour les eaux profondes a stimulé la demande et les résultats des entreprises de forage en mer. Les tarifs de certains navires ont dépassé les 500 000 dollars par jour et les durées des contrats s'allongent à mesure que l'offre de navires diminue.

"Nous atteignons ce crescendo au cours des 18 prochains mois environ, lorsque le marché des plates-formes de forage en eau profonde se stabilisera", a déclaré Leslie Cook, analyste de la chaîne d'approvisionnement en amont chez le consultant Wood Mackenzie. (Reportage de Georgina McCartney à Houston ; Rédaction de Sam Holmes)