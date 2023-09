(Alliance News) - Les principales bourses européennes devraient chuter jeudi matin, selon IG Futures, à la suite de la publication de l'indice ISM des services aux Etats-Unis, qui a donné une image plus résistante que prévu de l'économie américaine en août.

L'indice PMI des services de la zone euro a été décevant en août, contrairement à l'indice ISM des services américain, qui a augmenté à 54,5. L'emploi, les nouvelles commandes et les prix ISM ont également progressé de manière significative le mois dernier, "renforçant les spéculations selon lesquelles la Réserve fédérale pourrait opter pour une nouvelle hausse des taux avant la fin de l'année et maintenir les taux à des niveaux restrictifs plus longtemps", a commenté Ipek Ozkardeskaya, analyste principal chez Swissquote Bank.

"Le rendement américain à deux ans a dépassé les 5 %, tandis que le rendement à dix ans se situe autour de 4,30 %. La résilience de l'économie américaine continue de surprendre et la récession est loin, du moins dans les données", a ajouté M. Ozkardeskaya.

Pendant ce temps, le pétrole Brent a consolidé ses gains au-dessus de 90 USD le baril après que la Russie et l'Arabie Saoudite aient annoncé que les réductions de production se poursuivraient jusqu'à la fin du mois de décembre.

Ainsi, le FTSE Mib devrait ouvrir en baisse de 0,3 pour cent ou 85,0 points, après avoir clôturé dans le rouge de 1,5 pour cent à 28 211,46.

En Europe, le CAC 40 devrait chuter de 22,8 points (0,3 %), le DAX 40 de Francfort de 52,8 points (0,3 %), tandis que le FTSE 100 de Londres devrait ouvrir en baisse de 18,2 points (0,2 %).

Parmi les plus petits marchés boursiers italiens mercredi soir, le Mid-Cap a clôturé dans le rouge de 1,5 pour cent à 41 390,27, le Small-Cap a chuté de 1,2 pour cent à 26 875,38 tandis que l'Italy Growth a terminé en baisse de 0,9 pour cent à 8 797,31.

Sur la liste des valeurs sûres, parmi les quelques titres positifs, Leonardo a augmenté de 1,0 %.

Pirelli a quant à lui progressé de 0,4 %, dans sa troisième séance de hausse.

Prysmian - en hausse de 0,1% - a annoncé mardi qu'il avait signé un accord de réservation de capacité pour un montant d'environ 90 millions d'euros avec Marinus Link Pty, une filiale du gestionnaire de réseau de transport australien TasNetworks, pour une nouvelle interconnexion électrique entre la Tasmanie et l'État de Victoria. L'accord prévoit, entre autres, la garantie par le gouvernement du Commonwealth d'une redevance de réservation de capacité pouvant aller jusqu'à environ 90 millions d'euros et la disponibilité continue de la capacité de Prysmian jusqu'à la signature du contrat final en juillet 2024.

Banca Monte dei Paschi, d'autre part, a chuté de 5,6 % à 2,32 euros par action, après avoir gagné 0,9 % au cours de la séance précédente.

Assicurazioni Generali - dans le rouge de 0,8% - a placé mardi une nouvelle obligation Tier 2 libellée en euros arrivant à échéance en septembre, émise en format "vert" dans le cadre de son Sustainability Bond Framework.

Du côté des valeurs moyennes, Banca Popolare di Sondrio s'est bien comportée, affichant un gain de 1,5%, reprenant des couleurs après quatre séances baissières.

Antares, d'autre part, a augmenté de 1,3% à EUR6,50 par action, après un gain de 0,8% la veille.

Anima Holding - en baisse de 0,7 % - a déclaré mercredi que les entrées nettes d'actifs sous gestion en août étaient positives à 256 millions d'euros. Si l'on prend en compte les produits d'assurance de la branche I, négatifs à hauteur de 1,12 milliard d'euros, la collecte nette totale pour le mois a été négative à hauteur de 866 millions d'euros, et négative à hauteur de 742 millions d'euros depuis le début de l'année. A la fin du mois d'août, le total des actifs sous gestion du groupe s'élevait à environ 188,2 milliards d'euros, contre 182,8 milliards d'euros au 31 août 2022.

Safilo, pour sa part, a chuté de 6,7 pour cent. La société a annoncé mardi matin que, suite à des communications antérieures de la société, elle confirme que les minutes de l'accord pour l'avenir de l'usine de Longarone ont été signées ce matin dans la région de la Vénétie.

De Longhi, quant à lui, a chuté de 7,1% à 22,90 euros, après une perte de 0,6% la veille.

Dans le secteur des petites capitalisations, Olidata a pris la tête avec une hausse de 25% après avoir annoncé mardi qu'elle avait remporté un contrat de 5,0 millions d'euros avec Enel par l'intermédiaire de sa filiale Sferanet. Le contrat porte sur une solution de numérisation et de gestion des documents, a indiqué Olidata dans un communiqué.

Beewize, d'autre part, a gagné 4,1 pour cent, rebondissant après trois séances de baisse.

Servizi Italia a progressé de 0,4 pour cent pour atteindre 1,29 EUR par action, dans sa troisième session haussière.

Piquadro a terminé en hausse de 2,7 pour cent à 2,32 EUR, après avoir atteint un sommet de 52 semaines de 2,35 EUR. La société, qui poursuit son programme de rachat, a récemment annoncé lundi qu'elle avait racheté ses propres actions pour un montant total d'environ 67 000 euros entre le 28 août et le 1er septembre.

Netweek, d'autre part, a chuté de 5,9 pour cent, avec son prix à 0,3220 EUR, dans sa troisième session baissière.

Immsi a clôturé à 1,0 % dans le rouge, après un gain de 1,5 % la veille de la session. La société a déclaré mardi que son conseil d'administration a approuvé le rapport semestriel pour les six mois au 30 juin, faisant état d'un bénéfice net de 47,1 millions d'euros, en hausse de 27% par rapport à 24,4 millions d'euros au cours de la même période de 2022. Les revenus se sont élevés à 1,28 milliard d'euros, contre 1,07 milliard d'euros au premier semestre 2022.

Parmi les PME, de bonnes transactions ont eu lieu sur Finanza.Tech, qui a progressé de 1,9% à 0,7460 EUR, après trois séances de baisse.

Les acheteurs ont également prévalu sur 4AIM Sicaf, en hausse de 4,1% après quatre séances de baisse.

Digital360 a clôturé à plat à 5,34 euros, bien que la société ait annoncé mardi avoir conclu, par l'intermédiaire de sa filiale espagnole Digital360 Iberia SL, l'acquisition d'une participation de 51% dans Omnitel Comunicaciones SL, et de 55% de la société AdjudicacionesTic SL, toutes deux basées à Madrid, avec la possibilité d'acquérir les actions restantes en 2026, conjointement à l'approbation du budget pour l'année 2025.

Italia Independent a clôturé en baisse de 4,2 %, se positionnant en queue de peloton avec un cours de 0,57 euro.

Estrima, en revanche, a laissé 4,0% sur le parterre après un gain de 5,5% la veille.

En Asie, le Nikkei a clôturé en baisse de 0,7% à 33 010,00, le Shanghai Composite a baissé de 1,1% à 3 123,62 et le Hang Seng a baissé de 1,1% à 18 246,00.

Parmi les bourses américaines, le Dow Jones a clôturé en baisse de 0,6 % à 34 443,19, le S&P en baisse de 0,7 % à 4 465,48, et le Nasdaq a terminé en baisse de 1,1 % à 13 872,47.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à 1,0724 USD contre 1,0715 USD mercredi à la fermeture des marchés boursiers européens, tandis que la livre valait 1,2507 USD contre 1,2502 USD mercredi soir.

Parmi les matières premières, le baril de Brent valait 90,20 dollars contre 90,19 dollars à la clôture. L'or, quant à lui, s'échange à 1 919,23 USD l'once contre 1 916,47 USD l'once mercredi soir.

Sur le calendrier économique de jeudi, à 1000 CEST, le chiffre des ventes au détail est publié en Italie.

À 1100 CEST, la zone euro publiera les données sur l'emploi, les comptes courants et le PIB.

Aux États-Unis, à 1430 CEST, les demandes d'allocations de chômage, à 1730 CEST les données sur les stocks de pétrole brut et l'inventaire de Cushing ainsi que les ventes aux enchères du Trésor à 4 et 8 semaines.

À 2255 CEST, un discours de Bowman, membre du FOMC, est prévu.

Sur le calendrier des entreprises, les rapports semestriels d'Equita Group, Eurotech, Gas Plus, Gruppo MutuiOnline, Intermonte Partners SIM, IVS Group, LU-VE, MeglioQuesto, Neodecortech, SOL et Italian Sea Group sont attendus.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

