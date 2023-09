(Alliance News) - Les principaux marchés boursiers européens ont ouvert en baisse mercredi, les investisseurs étant prudents avant la publication de données clés sur l'inflation américaine plus tard dans la journée et la réunion de politique cruciale de la Banque centrale européenne prévue jeudi.

Ainsi, le FTSE Mib a cédé 0,3 pour cent à 28 506,43, le Mid-Cap a baissé de 0,6 pour cent à 40 980,37, le Small-Cap a progressé de 0,6 pour cent à 26 681,86, et l'Italie Growth était dans le rouge fractionnaire à 8 748,93.

En Europe, le FTSE 100 de Londres était dans le vert pour 0,1 %, le CAC 40 de Paris a cédé 0,3 % et le DAX 40 de Francfort était en baisse de 0,1 %.

Sur l'indice principal de Piazza Affari, Intesa Sanpaolo - dans le vert de 0,4 % - a annoncé avoir conclu un partenariat stratégique et commercial avec Homepal et BPER Banca - dans le noir de 1,1 % - pour créer "un opérateur immobilier qui visera à améliorer et à développer les activités dans le secteur de l'immobilier, un secteur dans lequel les sociétés ont réalisé environ 10 000 transactions immobilières depuis leur lancement".

L'investissement initial d'Intesa Sanpaolo et de BPER Banca s'élèvera à 15 millions d'euros, afin d'améliorer les services et la communication.

Leonardo a cédé 0,2 pour cent. Les leaders de l'industrie de la défense du Royaume-Uni, du Japon et de l'Italie ont signé mardi un accord de collaboration trilatérale pour développer la phase conceptuelle d'un avion de combat de la prochaine génération.

Cet accord s'inscrit dans le cadre du Global Combat Air Programme, une collaboration entre les trois pays qui vise à livrer un avion de combat de nouvelle génération d'ici 2035.

Campari est dans le rouge de 1,1 pour cent après avoir annoncé mardi que Bob Kunze-Concewitz, le PDG de la société, a informé le conseil d'administration de sa décision de se retirer à compter de l'assemblée générale des actionnaires du 11 avril 2024.

M. Kunze-Concewitz restera au conseil d'administration en tant que membre non exécutif.

En tête, Iveco Group, qui augmente de 1,6 %, suivi par Banca Monte dei Paschi di Siena, qui progresse de 1,2 %. Parmi les quelques titres minoritaires haussiers, on trouve les compagnies pétrolières Saipem, Eni et Tenaris, en hausse de 0,7 %, 0,6 % et 0,3 % respectivement.

Sur les valeurs moyennes, El.En. termine en queue de peloton avec une baisse de 5,7% après avoir annoncé mardi soir que le conseil d'administration a approuvé le rapport financier semestriel pour le semestre clos le 30 juin, faisant état d'un chiffre d'affaires consolidé de 345,6 millions d'euros, en hausse de 6,0% par rapport aux 326,9 millions d'euros du 30 juin 2022. Le bénéfice net du groupe s'élève à 25,8 millions d'euros, en baisse de 9,3 % par rapport aux 28,4 millions d'euros du premier semestre 2022.

En tête, Tamburi Investment Partners - en hausse de 1,6% - qui a approuvé mardi le rapport financier semestriel consolidé au 30 juin, affichant un bénéfice pro forma au niveau consolidé de 64,7 millions d'euros, en forte hausse par rapport aux 24,2 millions d'euros de la même période de l'année dernière.

Maire Tecnimont - en baisse de 0,7% - a annoncé mardi que son conseil d'administration avait approuvé l'émission d'une obligation non convertible de premier rang non garantie liée au développement durable, avec un montant principal à taux fixe et non noté allant d'un minimum de 120 millions d'euros à un maximum de 200 millions d'euros.

Seco a baissé de 2,5 % après avoir augmenté de 3,1 % la veille de la réunion, suite aux résultats semestriels qui ont montré un bénéfice de 10 millions d'euros, en hausse par rapport aux 6,8 millions d'euros de la même période l'année dernière.

Le bénéfice net ajusté est passé de 8,6 millions d'euros à 12,6 millions d'euros, soit une augmentation de plus de 46 %.

Brembo ouvre en baisse de 0,7 %. SGL Carbon et Brembo ont convenu d'augmenter la capacité de production de la coentreprise Brembo SGL Carbon Ceramic Brakes, a annoncé Brembo dans un communiqué mardi.

Les deux entreprises, ainsi que BSCCB elle-même, ont défini le projet qui conduira la JV à investir environ 150 millions d'euros jusqu'en 2027 pour augmenter les activités de production de plus de 70% sur ses sites de Meitingen, en Allemagne, et de Stezzano, en Italie.

Le conseil d'administration de Cembre - en baisse de 0,6% - a approuvé mardi le rapport financier semestriel de la société pour les six mois se terminant le 30 juin, faisant état d'un bénéfice net de 23,9 millions d'euros, en hausse de 31% par rapport aux 18,2 millions d'euros enregistrés au cours de la même période de l'année précédente.

Du côté des petites capitalisations, SAES Getters ouvre en hausse de 11%. Mardi, elle a publié des revenus consolidés de 122,3 millions d'euros, en hausse de 1,7% par rapport à 120,2 millions d'euros au premier semestre 2022.

Le bénéfice brut consolidé s'est élevé à 53,5 millions d'euros, en hausse de 0,5% par rapport aux 53,2 millions d'euros au 30 juin 2022

Par ailleurs, la société a reçu un avis favorable de la Federal Trade Commission concernant la transaction de vente de l'activité Nitinol pour les applications médicales à la société américaine Resonetics, LLC.

Centrale del Latte d'Italia est stable à 2,90 euros après avoir terminé dans le vert de 18%. Mardi, la société a publié des ventes de 169,8 millions d'euros au premier semestre, en hausse de 17% par rapport à 145,0 millions d'euros en 2022.

Esprinet ouvre en hausse de 3,2 pour cent après avoir terminé la journée en baisse de 21 pour cent. Mardi, le conseil d'administration a approuvé le rapport financier semestriel consolidé au 30 juin, faisant état d'une baisse de 65 % du bénéfice ajusté à 6,4 millions d'euros, contre 18,3 millions d'euros au cours de la même période l'année dernière.

Dans les prochains jours, les parties définiront les modalités techniques et le calendrier de la clôture de la transaction.

Le groupe Giglio a chuté de 1,3% après que le conseil d'administration ait approuvé mardi le rapport semestriel intermédiaire pour les six mois au 30 juin, faisant état d'un résultat proche de l'équilibre - une perte de 30 000 EUR - une nette amélioration par rapport à une perte de 252 000 EUR au premier semestre de 2022.

Le chiffre d'affaires a baissé à 15,7 millions d'euros, contre 19,6 millions d'euros pour la même période l'année dernière.

Parmi les PME, le groupe TMP a progressé de 1,2 %. La société a annoncé mardi soir qu'elle avait signé un accord stratégique avec des revenus contractuels pour le groupe TMP d'une valeur de 500 000 EUR, qui seront facturés d'ici la fin de l'année.

Le partenariat a été signé avec l'Agence INDI, une société basée à Milan qui a été créée en 2023 par des entrepreneurs expérimentés dans le but de fournir à la chaîne de valeur un nouveau et unique centre de communication, de durabilité et d'innovation, a déclaré la société dans une note.

Finanza.tech est stable à 0,83 EUR après avoir clôturé en hausse de 18% suite à l'approbation mardi du rapport semestriel pour les six mois au 30 juin, qui montre une forte tendance à la croissance, avec un bénéfice net en hausse à trois chiffres à 804 464 EUR, contre 330 588 EUR au premier semestre 2022.

Le chiffre d'affaires consolidé s'est élevé à 7,5 millions d'euros, contre 2,1 millions d'euros, ce qui représente également une augmentation à trois chiffres par rapport au premier semestre 2022.

Innovatec - dans le vert de 0,3 pour cent - a annoncé mardi que, dans le cadre du processus de renforcement de l'équipe de direction de la société, le conseil d'administration avait coopté et nommé à l'unanimité Pietro Colucci en tant que nouveau PDG du groupe avec effet immédiat, lui conférant tous les pouvoirs exécutifs.

En Asie, le Nikkei a clôturé dans le rouge de 0,2 %, le Shanghai Composite a baissé de 0,5 % et le Hang Seng a chuté de 0,4 %.

À New York, le Dow Jones a clôturé dans le rouge fractionné de la nuit européenne, le Nasdaq en baisse de 1,0 % et le S&P 500 en baisse de 0,6 %.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à 1,0743 USD contre 1,0726 USD à la clôture des actions européennes mardi, tandis que la livre valait 1,2457 USD contre 1,2478 USD mardi soir.

Parmi les matières premières, le baril de Brent valait 92,38 dollars contre 92,09 dollars à la clôture mardi. L'or, quant à lui, s'échange à 1 911,29 USD l'once contre 1 912,50 USD l'once mardi soir.

Sur le calendrier économique de mercredi, le taux de chômage trimestriel de l'Italie est attendu à 1000 CEST et la production industrielle de la zone euro à 1100 EST.

A 1110 CEST, les adjudications italiennes de BTP à 3 et 7 ans sont prévues.

Dans l'après-midi, les détails des prêts hypothécaires américains arriveront à 1300 CEST et à 1430 CEST l'IPC mensuel et annuel.

À 1630 CEST, les stocks de pétrole brut seront publiés.

Sur la Piazza Affari, les résultats semestriels d'Alkemy, Caleffi, CY4Gate, Fine Foods & Pharmaceuticals NTM, Franchetti, IRCE, Mondo TV, Orsero et Toscana Aeroporti sont attendus.

