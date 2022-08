Bourses: l'Europe dans le rouge après l'inflation, Wall Street attendue stable

Paris (awp/afp) - Les Bourses européennes s'enfonçaient dans le rouge après la publication d'une inflation record dans la zone euro en août, tandis que Wall Street était dans l'attente de chiffres sur le marché de l'emploi américain.

Après une ouverture en légère hausse, Paris lâchait 0,76%, Londres 1,20%, Francfort 0,36%, et Milan 0,58% vers 11H50 GMT. En Suisse, l'indice vedette SMI montait par contre de 0,12%.

A Wall Street, les contrats à terme des trois principaux indices laissaient présager une ouverture proche de l'équilibre. Les investisseurs américains attendent de nouveaux chiffres sur le marché de l'emploi après que des données plus solides que prévu ont attisé les craintes de fortes hausses des taux de la Banque centrale américaine, la Fed.

La hausse des prix à la consommation a atteint 9,1% en août sur un an dans la zone euro, légèrement plus qu'anticipé par les analystes, de quoi mettre la pression sur la Banque centrale européenne (BCE) avant sa réunion du 8 septembre.

Sur le marché obligataire, les taux d'emprunt des Etats européens montaient légèrement, avec un rendement qui atteignait 1,53% vers 11H45 GMT pour la dette allemande à dix ans (contre 1,50% à la clôture de la veille) et 3,85% pour l'équivalent italien (contre 3,81%).

Le taux à même échéance du Royaume-Uni grimpait à 2,79%, en amont de la réunion de politique monétaire de la Banque d'Angleterre du 15 septembre.

"Les marchés font le pari que la Banque centrale européenne adoptera une approche plus agressive de la normalisation que ce qui était envisagé auparavant", constate Neil Wilson, analyste de Markets.com, tout en s'interrogeant sur l'effet de la crise énergétique sur la politique monétaire de la BCE.

Une hausse des taux de 75 points de base serait sur la table

"Nous avons besoin d'une forte hausse des taux d'intérêt en septembre. Et d'autres hausses sont à prévoir dans les mois qui suivent", a réclamé le président de la Banque centrale allemande (Bundesbank), Joachim Nagel.

Des mesures sévères de la part des Banques centrales risquent d'aggraver le ralentissement de l'économie, alors que l'Europe est menacée de récession compte tenu de la flambée des prix de l'énergie.

Par pays, l'inflation la plus faible a été enregistrée en France (6,5%). Elle atteint 8,8% en Allemagne, 9% en Italie et 10,3% en Espagne, selon les données harmonisées calculées par Eurostat. Dans les pays baltes, les taux dépassent les 20%, les plus élevés de la zone.

Nouvelles turbulences sur l'énergie

La suspension des livraisons de gaz russe à l'Europe via le gazoduc Nord Stream pour trois jours de maintenance et l'annonce par Gazprom de l'arrêt complet des livraisons à la France ont fait monter modérément le prix du contrat de référence du gaz naturel européen mercredi matin. Vers 11H45 GMT il était cependant revenu proche de son niveau de clôture de la veille à 249 euros le mégawattheure.

Concernant les hydrocarbures, les craintes de récession dues au resserrement monétaire et à la situation économique en Chine continuaient de peser sur les prix du pétrole, qui avait déjà cédé plus de 5% mardi.

Vers 11H30 GMT, le baril de WTI pour livraison octobre reculait de 2,60% à 89,27 dollars, celui de Brent du mer du Nord à même échéance perdait 3,44% à 95,89 dollars.

Les actions du secteur ne se portaient par bien, TotalEnergies chutait de 3,60%, BP de 3,41%, Shell de 3,46%, Eni de 4,90% et Equinor de 2%. Et parmi les entreprises énergétiques, Uniper perdait 3,55%, Engie 0,66%, Siemens Energy 2,65% et Enel 1,20%.

Du côté de l'euro et du bitcoin

Les inquiétudes qui pèsent sur l'économie européenne faisaient reculer l'euro de 0,18% face au billet vert à 0,9996 dollar.

"L'euro continue de s'affaiblir par rapport au dollar américain, ce qui rend les importations européennes plus chères", souligne Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote Bank.

Le bitcoin gagnait 1,66% à 20.300 dollars.

afp/al