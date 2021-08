Bourses: les indices dans le vert, sauf le Nasdaq

Paris (awp/afp) - Les Bourses ont fini légèrement dans le vert et à l'unisson en Europe mardi, portées par l'approbation par le Sénat américain du plan massif d'investissements dans les infrastructures qui soutenait Wall Street.

Après un long moment de flottement sur le Vieux Continent, les marchés des actions ont réussi en fin de parcours à s'échapper modérément de l'équilibre: Londres a fini en hausse de 0,40%, Francfort de 0,16%, Paris de 0,10% et Milan de 0,24%. A Zurich, le SMI a gagné 0,41% et inscrit un nouveau record.

Peu après la clôture européenne, la Bourse de New York profitait des progrès survenus sur le plan de dépenses d'infrastructures: l'indice Dow Jones montait de 0,38%, le S&P 500 de 0,12%. Le Nasdaq, à concentration technologique et sensible aux perspectives d'inflation et de hausses de taux, se repliait quant à lui de 0,24%.

Le Sénat américain a approuvé le plan colossal d'investissements voulu par le président Joe Biden, d'un montant de 1.200 milliards de dollars sur huit ans. Le texte doit encore être soumis au vote de la Chambre des représentants.

Les marchés ont toujours les yeux tournés vers "la situation économique en Chine et les inquiétudes concernant l'éventuelle poursuite de la pandémie", commente Andreas Lipkow, pour Comdirect.

Surtout, ils se préparent à la perspective d'un resserrement monétaire à venir aux États-Unis, si l'on en croit le marché de la dette souveraine où le bon du Trésor américain à 10 ans (à 1,34%) poursuivait la remontée entamée en fin de semaine dernière.

"Tout semble indiquer que la Fed réduira ses achats d'actifs les prochains mois, le variant Delta étant la seule chose pouvant lui barrer la route alors qu'il se répand aux États-Unis et ailleurs", note Craig Erlam, analyste d'Oanda Europe.

Mais la situation sanitaire et l'augmentation des cas de contamination de Covid-19 posent la question de la durée de la reprise économique en cours.

"Le rendez-vous de Jackson Hole à la fin du mois est l'opportunité idéale pour en savoir plus" sur l'évolution de la politique monétaire et "la parfaite tribune pour le président de la Fed Jerome Powell pour poser les jalons d'une annonce en septembre" à l'occasion de la prochaine réunion de la banque centrale américaine, estime l'expert.

Dans ce contexte, les prix à la consommation aux États-Unis sont très attendus par les investisseurs mercredi.

Nouveau revers pour Bayer ___

Le géant allemand (+0,18% à 47,29 euros) a perdu un appel en justice aux États-Unis contre une décision statuant que son désherbant Roundup provoquait des cancers, un nouveau revers alors qu'il fait face à des milliers de poursuites judiciaires dans ce pays. Une cour d'appel de San Francisco a confirmé lundi un jugement de 2019 en faveur d'un couple affirmant être tombé malade après avoir utilisé le désherbant Roundup pendant des années.

Valneva triple ses pertes ___

Le titre a plongé de 13,69% à 10,91 euros après que le laboratoire franco-autrichien Valneva a triplé ses pertes nettes au premier semestre, en raison d'un recul des ventes de ses vaccins commerciaux (contre l'encéphalite japonaise et le choléra) durant la pandémie et d'un gros effort d'investissement sur une série de candidats vaccins.

Flutter Entertainment bondit ___

Le groupe de jeux en ligne et paris Flutter Entertainment a grimpé de 7,81% à 13.950 pence à Londres. Il a annoncé des résultats semestriels en forte hausse grâce notamment à un retour à la normale du calendrier sportif.

Munich Re évalue le coût des inondations ___

Le géant allemand de la réassurance Munich Re (+1,42% à 240,05 euros) a évalué à "plusieurs centaines de millions d'euros" le montant des dommages qu'il aura à indemniser à cause des inondations meurtrières qui ont frappé l'Allemagne et une partie de l'Europe en juillet.

Le pétrole rebondit, le dollar au plus haut ___

Les prix du pétrole brut, dont la chute lundi avait pesé sur les marchés boursiers, repartaient à la hausse. Vers 16H30 GMT, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en octobre montait de 3,01% à 71,12 dollars à Londres. A New York, le baril américain de WTI pour septembre prenait 3,41% à 68,75 dollars.

L'euro cédait 0,14% à 1,1721 dollar par rapport au billet vert, qui est au plus haut depuis plus de quatre mois.

Le bitcoin redescendait de 1,51% à 44.772 dollars.

