New York (awp/afp) - Les indices boursiers ont évolué en ordre dispersé vendredi, alors que les marchés s'attendent à ce que les prochaines baisses des taux directeurs des banques centrales européenne et américaine soient plus tardives que ce qu'ils espéraient.

En Europe, la Bourse de Paris a cédé 0,40%, tandis que Londres (+0,04%) et Francfort (-0,07%) ont bataillé pour finir non loin de l'équilibre. A Zurich, le SMI a perdu 0,32%.

A Wall Street, le S&P 500 a gagné 1,23%, battant un record historique vieux de deux ans. Le Nasdaq, à dominante technologique, a avancé de 1,70% et le Dow Jones de 1,23%, dépassant lui aussi son dernier sommet qui datait de décembre dernier.

Depuis le "début du mois de janvier, le sentiment de marché se remet à jour" et les anticipations des baisses des taux directeurs des banques centrales se "modèrent", a commenté Valérie Rizk, économiste de Hugau Gestion.

Les membres des banques centrales américaine et européenne ont, en effet, multiplié les déclarations repoussant l'idée d'une baisse des taux d'intérêt aussi rapide et importante que prévu par les marchés.

Si "les prix du pétrole, qui influencent l'évolution de l'inflation, sont plus bas" qu'anticipé, les récentes publications macroéconomiques soulignent que l'économie reste encore résiliente, a expliqué l'économiste.

Une certitude demeure cependant: "la question n'est plus de savoir si, mais quand, les taux directeurs vont baisser", a résumé Valérie Rizk.

Ainsi, les prochaines publications macroéconomiques, liées à l'inflation et à la consommation, permettront aux marchés d'ajuster davantage leurs anticipations sur les politiques monétaires des banques centrales européenne et américaine.

Au rang des données macroéconomiques de la séance, la dernière livraison de l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan a surpris par son optimisme.

Le baromètre a grimpé à un plus haut depuis juillet 2021 à 78,8 points en janvier, soit 13% de plus qu'en décembre, tandis que les analystes s'attendaient à un léger repli.

Les rendements obligataires se sont même détendus un peu, à 4,12%, contre 4,14%, pour ceux à dix ans aux Etats-Unis.

Nvidia et Meta recherchés ___

Meta a gagné 1,95% à Wall Street après que "Mark Zuckerberg, son patron, a publié un message sur Instagram affirmant que son groupe achèterait des éléments pour l'IA, notamment 350.000 puces chez Nvidia (+4,17%) d'ici la fin de l'année", a relevé Patrick O'Hare, analyste de Briefing.com.

Ailleurs à la cote new-yorkaise, Super Micro Computeur (SMCI) s'est envolé de 35,94%, AMD a gagné 7,11% et, à Amsterdam, ASML a gagné 1,52%.

A Paris, Teleperformance a bondi de 8,61%, en tête de l'indice parisien CAC 40, grâce à une amélioration de la recommandation de Stifel sur le titre, dans le sillage de l'acquisition de la société luxembourgeoise Majorel, spécialisée dans l'expérience client et les services d'externalisation des processus métiers.

CMA CGM s'intéresse au britannique Wincanton ___

L'armateur français CMA CGM a annoncé vendredi un accord en vue du rachat de l'entreprise britannique de solutions logistiques Wincanton pour une valeur d'environ 566,9 millions de livres (environ 660 millions d'euros).

L'annonce a fait s'envoler à la Bourse de Londres le titre de Wincanton, en hausse de près de 48% en clôture.

Mercedes sans concession ___

A Francfort, Mercedes-Benz a perdu 1,22% après avoir dit vouloir se séparer de son propre réseau de concessionnaires. Vingt succursales sont en jeu, réparties dans 80 boutiques en Allemagne et employant environ 8.000 personnes. Le secteur automobile allemand était dans le rouge: Volkswagen a cédé 1,15% et BMW 0,82%.

Le pétrole en légère baisse ___

Les cours du pétrole ont reflué, le marché relativisant la portée des attaques des rebelles yéménites Houthis en mer Rouge, tandis que l'équilibre entre offre et demande continue de poser question.

Le prix du baril de Brent de la mer du Nord a effacé 0,68%, pour clôturer à 78,56 dollars.

Celui du baril de West Texas Intermediate (WTI) américain a perdu 0,90%, à 73,41 dollars.

L'euro grappillait 0,17% face au dollar, à 1,0895 dollar pour un euro.

Le bitcoin augmentait de 1,14% à 41.535 dollars.

afp/rp