Paris (awp/afp) - Les marchés évoluent en ordre dispersé vendredi, les indices européens hésitant sur la direction à prendre face aux doutes sur les politiques monétaires des banques centrales, tandis qu'à Wall Street, le S&P flirte avec un record.

La Bourse de New York a ouvert dans le vert et le S&P 500 gagnait 0,27% vers 14H50 GMT, à quelques points de son plus haut de janvier 2022 (4.796,56 points). Le Nasdaq, à dominante technologique, avançait de 0,45% et le Dow Jones de 0,15%.

En Europe, les indices évoluaient en ordre dispersé: Paris reculait de 0,51% et Francfort de 0,14%, tandis que Londres avançait de 0,15%. A Zurich, le SMI cédait 0,38%.

Pour Neil Wilson, analyste de Finalto, "le sujet de la semaine entière semble avoir été de revoir à la baisse les attentes en matière de réduction des taux - qu'il s'agisse des commentaires de la BCE ou de la Fed, des chiffres de l'emploi et des ventes au détail aux États-Unis ou des données sur l'inflation au Royaume-Uni - la perspective de multiples réductions des taux cette année est beaucoup plus incertaine".

Les membres des banques centrales américaine et européenne ont en effet multiplié les déclarations repoussant l'idée d'une baisse des taux d'intérêt aussi rapide et importante que prévu par les marchés.

Une position qui a été confortée aux États-Unis par des statistiques économiques montrant à nouveau que l'activité économique reste robuste, peut-être "trop solide pour nécessiter une baisse des taux de la Fed dès mars", juge Ipek Ozlardeskaya, analyste de Swissquote Bank.

Quant à la BCE, elle se réunit dans une semaine et sa présidente, Christine Lagarde, a jugé mercredi "probable" une réduction des taux cet été, tout en rappelant que "certains indicateurs ne sont pas ancrés au niveau où nous voudrions les voir".

Sur le marché obligataire, les rendements sur les bons du Trésor à dix ans évoluaient à 4,17% contre 4,14% en clôture jeudi.

En Europe, celui du Royaume-Uni pour l'échéance à dix ans se tendait légèrement à 3,94%, contre 3,93% la veille, après la publication des ventes au détail en décembre, qui chutent plus qu'attendu.

Cette statistique plombe aussi la livre sterling qui recule de 0,33% face au dollar à 1,2663 dollar pour une livre.

De la concurrence pour Apple ___

Accusé de brider la concurrence dans les systèmes de paiement sans contact sur ses téléphones, Apple (+0,61% à Wall Street) est prêt à accepter des services concurrents à Apple Pay dans l'UE, a annoncé vendredi la Commission européenne qui va évaluer cette proposition.

Deliveroo déçoit ___

La plateforme britannique de livraison alimentaire Deliveroo a annoncé vendredi que son résultat opérationnel serait "légèrement meilleur" que ses prévisions pour son exercice annuel.

Les investisseurs sont cependant déçus par la prévision d'une croissance de 3% de son chiffre d'affaires sur l'année à 2 milliards de livres. Le cours de son action reculait de 5,12% à Londres. HelloFresh cédait 5,01% à Francfort.

Le pétrole, l'euro et le bitcoin stables ___

Les prix du pétrole évoluent autour de l'équilibre, hésitants entre les craintes du marché de ruptures d'approvisionnement en raison des tensions au Moyen-Orient et les inquiétudes quant à la demande, notamment venant de Chine.

Vers 14H55 GMT, le prix du baril de Brent cédait 0,54% à 79,53 dollars et celui de WTI américain perdait 0,73% à 74,62 dollars.

L'euro était quasi stable (-0,05%) face au dollar, à 1,0870 dollar pour un euro.

Le bitcoin reculait 0,41% à 40.900 dollars.

afp/rp