Paris (awp/afp) - Les Bourses mondiales et les taux d'intérêt se replient mercredi, signe que les investisseurs accueillent avec anxiété les dernières statistiques économiques chinoises, tandis que le risque de défaut de paiement des Etats-Unis n'est pas encore totalement écarté.

En Europe, Paris reculait de 0,62%, Londres de 0,10%, Francfort de 0,40% et Milan de 0,45% vers 11H45 GMT. A contre-courant, à Zurich, le SMI gagnait 0,24%.

A Wall Street, les trois principaux indices devraient ouvrir en légère baisse selon leurs contrats à terme.

"Des développements macroéconomiques mitigés pèsent sur le sentiment du marché", note Pierre Veyret, analyste d'ActivTrades.

L'activité manufacturière et l'activité des services en Chine ont reculé en mai, confirmant une reprise économique beaucoup plus laborieuse que prévu. Les Bourses de Hong Kong (-1,94%) et Shanghai (-0,61%) ont nettement baissé.

"La demande intérieure s'est récemment affaiblie (...) La demande extérieure n'est pas non plus favorable, alors que les Etats-Unis sont confrontés à un risque de récession", décrypte l'économiste Zhiwei Zhang, du cabinet Pinpoint Asset Management.

Signe des craintes des investisseurs concernant la dynamique économique chinoise et mondiale, les prix du pétrole baissent à nouveau, au lendemain de chutes de plus de 4%.

Le baril de Brent de Mer du Nord perdait 2,31% à 71,84 dollars et celui de WTI américain 2,56% à 67,67 dollars vers 11H45 GMT.

Les investisseurs se font du souci autant pour l'économie chinoise que pour les Etats-Unis et l'Europe, au bord de la récession et encore confrontés à une inflation tenace.

Ils scrutent donc la série de statistiques du jour sur l'inflation et la croissance économique dans plusieurs pays européens, avant la première estimation de l'inflation de la zone euro en mai jeudi.

En France, en Allemagne, en Italie et en Espagne, l'inflation a nettement ralenti en mai.

"Des chiffres d'inflation plus faibles pourraient faire reculer les paris d'une position agressive continue de la part de la Banque centrale européenne" (BCE), complète Pierre Veyret.

Le vice-président de la BCE Luis de Guindos a voulu couper court à ces spéculations et a rappelé devant la presse que "la victoire sur l'inflation n'est pas encore là", même si "les données d'inflation d'aujourd'hui et d'hier ont été positives".

Les taux d'intérêt des obligations des pays européens continuaient néanmoins de baisser vers 11H40 GMT, après leur net repli de la veille sous l'effet d'un retour des craintes de récession.

Le rendement de la dette allemande à dix ans s'établissait à 2,26% contre 2,34% à la clôture de mardi, séance durant laquelle il a perdu 0,1 point de pourcentage.

Accord ou pas accord ___

Les élus de la Chambre des représentants sont appelés mercredi à voter pour ou contre l'accord conclu entre le président démocrate, Joe Biden, et le chef républicain à la Chambre, Kevin McCarthy, pour relever le plafond de la dette du pays, et ainsi éviter un défaut de paiement.

Plusieurs Républicains et Démocrates ont affiché leur opposition à l'accord proposé. Mais sans accord validé, les Etats-Unis pourraient se retrouver en défaut de paiement dès le 5 juin, selon le Trésor américain.

Le luxe à la peine ___

Les valeurs du luxe souffrent face aux données économiques décevantes en Chine.

A Paris, où le luxe représente 30% de l'indice CAC 40, LVMH perdait 1,39%, Kering 2,57% et Hermès 1,51%.

A Hong Kong, Prada a reculé de 3,23%. Moncler cédait 0,79% à Milan, Richemont 2,16% et Swatch Group 3,43% à Zurich et Burberry 1,81% à Londres.

Capgemini décolle ___

Le groupe informatique français Capgemini grimpait de 6,56% à Paris après avoir annoncé étendre son partenariat dans le domaine de l'intelligence artificielle et de l'analyse de données avec Google Cloud.

L'intelligence artificielle est considérée par beaucoup d'investisseurs comme un marché extrêmement porteur, à l'image de Nvidia qui a pris 175% depuis le début de l'année à Wall Street.

Du côté des devises et du bitcoin ___

Vers 11H40 GMT, l'euro perdait 0,48% à 1,0684 dollar pour un euro.

Le bitcoin reculait de 2,34% à 27.120 dollars.

afp/rp