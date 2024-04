Paris (awp/afp) - Les Bourses européennes évoluaient en hausse vendredi portées par la baisse de l'inflation en France et en Allemagne, tandis que les places chinoises ont été plombées par de mauvais chiffres sur les exportations.

La Bourse de Hong Kong a chuté de 2,18%, Shanghai a reculé de 0,49% et Shenzhen de 0,78%. Les exportations chinoises sont nettement reparties en baisse le mois dernier, une première depuis six mois, selon des chiffres officiels publiés vendredi, un nouveau signe du manque de dynamisme de la première économie asiatique.

En Europe, vers 09h50, la Bourse de Paris avançait nettement, de 1,02%, tout comme Francfort qui s'octroyait 1,05% et Londres 0,95%. Quant à la Bourse suisse, elle voyait son indice phare SMI progresser de 0,54% vers 10h40. La séance est marquée par plusieurs indicateurs d'inflation en Europe, des données scrutées par le marché.

En Allemagne, l'inflation a bien reculé à 2,2% sur un an en mars, à son plus bas niveau depuis mai 2021, selon des chiffres définitifs publiés vendredi. En France, l'inflation sous-jacente "diminue de nouveau sur un an à +2,2% en mars 2024, après +2,6% en février", selon l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee).

Ces données sont publiées au lendemain de la réunion de politique monétaire de la BCE qui n'a pas créée la surprise sur le marché en laissant ses taux inchangés tout en ouvrant la porte à une première baisse des taux en juin. "Il faudrait une grosse surprise pour que la BCE ne baisse pas ses taux en juin", commente Xavier Chapard, de l'équipe de recherche et de stratégie de LBPAM.

L'institution monétaire européenne serait ainsi prête à réagir plus vite que la banque centrale américaine (Fed), confrontée elle à une inflation aux Etats-Unis qui a accéléré en mars, à 3,5% sur un an, selon l'indice CPI. "La surprise de la semaine a été l'inflation américaine de mars qui a encore surpris à la hausse, pour le troisième mois consécutif", souligne par ailleurs Xavier Chapard.

"Cela suggère que l'inflation sous-jacente ne ralentit plus clairement et qu'elle commence à se stabiliser à un niveau qui reste bien au-dessus de la cible de la Fed", dont l'objectif est de faire descendre l'inflation à 2%, tout comme la BCE. "Le marché semble très résilient face aux attentes réduites en matière de politique monétaire, avec désormais au plus deux baisses de taux d'intérêt de la part de la Fed cette année", observe Jochen Stanzl, analyste chez CMC Markets.

Sur le marché obligataire, le rendement des emprunts américains et des Etats européens se détendaient nettement, avoir connu une poussée cette semaine après la publication de l'indice CPI.

Société Générale cède une filiale

Le groupe bancaire Société Générale a annoncé vendredi avoir signé pour 745 millions d'euros un contrat de cession de ses parts de Société Générale Maroc à la holding marocaine Saham. Le titre bondissait de 3,29% à Paris.

Thyssenkrupp réduit la voilure

Le premier producteur d'acier allemand Thyssenkrupp (+2,12% à Francfort) va réduire d'un quart sa capacité de production et supprimer des emplois en nombre non défini sur son site historique de Duisbourg dans la Ruhr, en Allemagne en réaction aux conditions de marché toujours difficiles, a-t-il annoncé jeudi en soirée.

Nouveau record pour l'or

L'or a atteint un record vendredi, à 2400 dollars l'once, redesendant par la suite à 2398,89 dollars dollars.

Du côté du pétrole, les prix étaient orientés en hausse dans un contexte de tensions au Proche-Orient après les menaces de représailles de l'Iran contre Israël, suscitant des appels à la retenue au moment où des progrès en vue d'une trêve dans la bande de Gaza se font attendre.

Le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juin prenait 0,97% à 90,61 dollars et son équivalent américain, le West Texas Intermediate (WTI), 1,15%, à 86,00 dollars.

Sur le marché des changes, la monnaie unique européenne cédait 0,43%, à 1,0679 dollar pour un euro.

Le bitcoin prenait 0,36% à 70'766 dollars.

afp/vj