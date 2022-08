Bourses: optimiste en Europe, manque de conviction à Wall Street

New York (awp/afp) - Les Bourses européennes ont progressé lundi tandis que Wall Street a manqué de conviction, dans des volumes d'échanges réduits en raison des congés d'été, après une saison de résultats d'entreprises "satisfaisante" et en amont de la publication des données sur l'inflation aux États-Unis.

Les places boursières européennes ont terminé en hausse: Paris a pris 0,80%, Londres 0,57%, Francfort 0,84% et Milan 0,62%. A Zurich, le SMI a gagné 0,39%.

Wall Street a conclu en ordre dispersé non loin de l'équilibre: l'indice Dow Jones a grappillé 0,09%, le Nasdaq a cédé 0,10% et le S&P 500 0,12%.

"C'était une séance mitigée", la divergence du Nasdaq ayant été tirée par des résultats décevants du fabricant de micro-processeurs Nvidia, a indiqué Peter Cardillo de Spartan Capital.

Le vote au Sénat américain d'un vaste plan du président Joe Biden pour le climat et la santé avait aidé la Bourse de New York à commercer dans le vert, selon Harry Wolhandler, directeur de la gestion actions de Meeschaert Amilton AM.

Ce vaste plan d'investissements de plus de 430 milliards de dollars, doit encore être approuvé par la Chambre des représentants vendredi.

M. Wolhandler soulignait aussi un "optimisme des marchés dans le sillage de la saison des résultats qui a été satisfaisante".

Cette semaine, "les marchés se concentrent principalement sur les chiffres de l'indice des prix à la consommation de juillet aux Etats-Unis", qui seront publiés mercredi, a commenté Michael Hewson, analyste de CMC Markets.

"Mercredi, nous avons l'indice d'inflation CPI, si nous avons un peu de répit de ce côté, le marché pourrait remonter", pronostiquait pour sa part Peter Cardillo.

L'enjeu est de savoir si l'inflation a atteint un pic et si la banque centrale américaine, la Fed, pourrait bientôt ralentir le rythme de ses hausses de taux directeurs.

Vendredi, la publication de chiffres forts et surprenants de l'emploi américain avait provoqué de fortes hausses des taux d'emprunts souverains. Lundi vers 20H30 GMT, les rendements obligataires se détendaient légèrement: le taux d'intérêt américain à dix ans baissaient à 2,74% (au lieu de 2,82% à la dernière clôture).

Samedi, une responsable de la banque centrale américaine a encore plaidé pour que l'institution monétaire continue à relever fortement ses taux directeurs jusqu'à ce que l'inflation diminue réellement.

Le plan Biden fait son effet ___

Le plan du président américain Joe Biden sur le climat et la santé prévoit une série d'incitations financières destinées à faire évoluer l'économie américaine vers des sources d'énergie non fossiles, dont quelque 60 milliards de dollars pour la construction d'éoliennes, panneaux solaires et véhicules électriques aux États-Unis.

Certains fabricants de véhicules électriques en profitaient à Wall Street, notamment Rivian (+6,78%) et Lordstown Motors (+3,17%).

Le volet santé du plan pourrait mener à une baisse des prix des médicaments. Les valeurs de la santé résistaient: Merck a gagné 1,24%, 1,14%, AbbVie 1%.

Par ailleurs, le groupe pharmaceutique américain Pfizer (+0,61%) a annoncé lundi le rachat pour environ 5,4 milliards de dollars de Global Blood Therapeutics (GBT, +4,32%).

Et BioNTech a cédé 7,54% après avoir rapporté des résultats trimestriels en dessous des attentes des analystes selon l'agence Bloomberg.

Joules et Next se rapprochent ___

La marque britannique de vêtements haut de gamme Joules s'est envolée de 33% à Londres, dopée par l'annonce, dans un communiqué, d'un possible rapprochement avec la chaîne d'habillement Next, qui a progressé de 1,80%.

Du côté du baril et des devises ___

Les prix du pétrole sont repartis à la hausse.

Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en octobre a gagné 1,82% à 96,65 dollars.

Le baril de West Texas Intermediate (WTI) américain pour livraison en septembre a avancé de 1,96% à 90,76 dollars.

Vers 19H00 GMT, l'euro grappillait 0,05% face au billet vert, à 1,0188 dollar.

Le bitcoin prenait 2,80% à 23.916 dollars.

afp/rp