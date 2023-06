Le dollar canadien s'est renforcé par rapport à sa contrepartie américaine jeudi, mais le mouvement a été limité par la chute des prix du pétrole et les investisseurs ont pris en compte les signes d'affaiblissement de l'économie américaine.

Le huard s'échangeait 0,1 % de plus à 1,3355 pour un billet vert, soit 74,88 cents américains, le gain le plus faible parmi les devises du G10. Mercredi, il a atteint un sommet de quatre semaines à 1,3319 alors que la Banque du Canada a relancé sa campagne de resserrement monétaire.

Le nombre d'Américains ayant déposé de nouvelles demandes d'allocations de chômage a atteint la semaine dernière son niveau le plus élevé depuis plus d'un an et demi. Bien que les économistes aient mis en garde contre une interprétation excessive de ces données, elles pourraient renforcer les signes d'un refroidissement progressif du marché du travail.

"Il n'y a pas d'économie plus dépendante de l'économie américaine que le Canada", a déclaré Adam Button, analyste en chef des devises chez ForexLive, ajoutant que de nouvelles hausses de taux par la Banque du Canada pourraient s'avérer être une erreur si l'économie mondiale ralentissait.

Le Canada envoie environ 75 % de ses exportations aux États-Unis, y compris le pétrole. Les contrats à terme sur le pétrole brut américain se sont établis à 71,29 dollars le baril, soit une baisse de 1,7 %.

Des dépenses des ménages étonnamment fortes au premier trimestre et une inflation de base obstinément élevée ont été les principales raisons pour lesquelles la Banque du Canada a relevé ses taux après une pause de quatre mois, a déclaré le sous-gouverneur Paul Beaudry.

Le rapport sur l'emploi au Canada pour le mois de mai, attendu vendredi, pourrait proposer des indices sur les perspectives de nouvelles hausses de taux.

Les rendements des obligations d'État canadiennes ont baissé sur la majeure partie de la courbe. Le 10 ans était en baisse de 2,9 points de base à 3,414%, après avoir touché un plus haut de trois mois à 3,466%. (Reportage de Fergal Smith, édition d'Alistair Bell)