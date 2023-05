Le dollar canadien s'est affaibli par rapport à son homologue américain jeudi, affichant sa plus forte baisse depuis le début du mois de mars, en raison de la chute des prix du pétrole et des données américaines qui confirment le ralentissement de l'économie.

Le huard s'échangeait 0,8 % de moins à 1,3490 $ CA pour un billet vert, soit 74,13 cents US, sa plus forte baisse depuis le 7 mars. Il s'est négocié dans une fourchette de 1,3364 à 1,3495.

"Il semble qu'il s'agisse d'un mélange de baisse des prix du pétrole et d'une réaction à l'indice des prix à la consommation et aux demandes d'indemnisation initiales aux États-Unis", a déclaré Amo Sahota, directeur de Klarity FX à San Francisco.

Le nombre d'Américains ayant déposé de nouvelles demandes d'allocations chômage a atteint son plus haut niveau en un an et demi la semaine dernière, et les prix à la production ont légèrement rebondi en avril.

Les données ont été jugées conformes aux prévisions de la plupart des économistes, qui s'attendent à une récession d'ici la fin de l'année. Le Canada exporte environ 75 % de ses produits vers les États-Unis, y compris le pétrole.

Le prix du pétrole a chuté de 2,3 % alors que l'impasse politique sur le plafond de la dette américaine a ajouté aux craintes de récession, tandis que Wall street était sous la pression d'une nouvelle déroute dans le secteur bancaire régional.

Dans le même temps, le dollar américain a gagné du terrain face à un panier de devises majeures, aidé par les pertes subies par la livre sterling en dépit d'une nouvelle hausse des taux d'intérêt de la Banque d'Angleterre.

La chute de la livre sterling "a déclenché une demande de dollars qui s'est propagée aux principales devises", a déclaré M. Sahota.

Les rendements des obligations d'État canadiennes ont baissé sur une courbe plus plate, suivant les mouvements des bons du Trésor américain. Le rendement des obligations à 10 ans a baissé de 7,8 points de base à 2,828%. (Reportage de Fergal Smith ; Rédaction de Leslie Adler)