Lundi, lors d'une importante conférence sur l'énergie, de grands dirigeants du secteur pétrolier se sont élevés contre les appels à l'abandon rapide des combustibles fossiles, affirmant que le remplacement du pétrole et du gaz coûterait très cher à la société.

De grandes compagnies pétrolières, dont BP et Equinor, ont revu à la baisse leurs projets en matière d'énergies renouvelables et d'autres ont été contraintes de repousser leurs objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre en raison des incertitudes accrues liées à la transition vers des combustibles propres.

Cette situation et la forte demande inattendue de pétrole ont renforcé l'opposition de l'industrie aux demandes des gouvernements et des militants en faveur d'un arrêt progressif de l'exploitation des combustibles fossiles. Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie et le dernier conflit au Moyen-Orient, les décideurs politiques se sont également recentrés sur la sécurité de l'approvisionnement en énergie et son accessibilité financière.

"Nous devrions abandonner le fantasme de l'élimination progressive du pétrole et du gaz, et au contraire investir dans ces ressources de manière adéquate" pour répondre à la demande, a déclaré sous les applaudissements Amin Nasser, PDG de Saudi Aramco, le plus grand producteur de pétrole au monde.

Malgré la croissance des véhicules électriques et des énergies solaire et éolienne, la demande de pétrole atteindra cette année un nouveau record de 104 millions de barils par jour, a déclaré M. Nasser.

Les énergies alternatives n'ont pas encore démontré qu'elles pouvaient remplacer les hydrocarbures dans les conditions et aux prix actuels, a ajouté M. Nasser. Il a rejeté les prévisions de l'Agence internationale de l'énergie selon lesquelles la demande de pétrole atteindrait son maximum en 2030.

D'autres PDG de compagnies pétrolières se sont fait l'écho de ce point de vue, Wael Sawan, de Shell, soulignant que la bureaucratie gouvernementale en Europe ralentissait le développement nécessaire. Jean Paul Prates, PDG de Petrobras, a déclaré que la prudence devait l'emporter sur la précipitation. Darren Woods, PDG d'Exxon Mobil, a également déclaré que les réglementations régissant les carburants propres n'avaient pas encore été résolues.

Si nous nous précipitons ou si les choses tournent mal, nous aurons une crise que nous n'oublierons jamais", a déclaré M. Prates.

"Vous entendez ici des points de vue très pragmatiques", a déclaré Meg O'Neill, PDG de Woodside Energy, qui a rejeté ce qu'elle a appelé les points de vue simplistes selon lesquels la transition vers des carburants plus propres peut "se faire à un rythme irréaliste".

Le débat public sur la transition et son coût est devenu de plus en plus conflictuel dans de nombreux pays.

"Il est devenu émotionnel. Et lorsque les choses sont émotionnelles, il devient plus difficile d'avoir une conversation pragmatique", a déclaré Mme O'Neill.

Selon M. O'Neill, il faudra peut-être 20 à 40 ans pour créer un marché et tester certaines nouvelles technologies de carburants propres.

La secrétaire américaine à l'énergie, Jennifer Granholm, s'est opposée au point de vue de l'industrie pétrolière sur les carburants renouvelables.

"Il s'agit d'une opinion", a-t-elle déclaré à propos de la prédiction de M. Nasser selon laquelle la demande de combustibles fossiles se maintiendra à long terme. "D'autres études suggèrent le contraire, à savoir que la demande de pétrole et de gaz et la demande de combustibles fossiles atteindront leur maximum d'ici 2030.

Elle a qualifié la transition vers les combustibles propres de "réalignement indéniable, inévitable et nécessaire du système énergétique mondial". Elle a ajouté que le monde aura besoin de combustibles fossiles pendant une bonne partie de l'avenir et a déclaré que les technologies qui éliminent le carbone "sont des moyens qui nous permettent de garder la lumière allumée et de continuer à faire pression pour des solutions énergétiques propres".

M. Woods, d'Exxon, dont l'entreprise a dépensé 4,9 milliards de dollars pour une société de séquestration du carbone, a fait part de ses inquiétudes quant à la création d'une entreprise autour de l'hydrogène et de la capture et du stockage du carbone.

Il a déclaré lors de la conférence qu'il n'était pas convaincu que le captage et le stockage du carbone seraient "nécessairement la bonne solution" en raison de leurs coûts élevés actuels et de l'absence d'incitations commerciales.

En ce qui concerne l'utilisation de l'hydrogène comme carburant, "le défi a été de traduire la législation de l'IRA (Inflation Reduction Act) en réglementation", a déclaré M. Woods.

"Il n'y a pas beaucoup de mesures incitatives pour encourager les projets de production d'hydrogène à faible teneur en carbone, a-t-il ajouté, en faisant référence à l'hydrogène dérivé du gaz naturel. (Reportage d'Arathy Somasekhar, Marianna Parraga et Sabrina Valle à Houston ; rédaction de Gary McWilliams ; édition de David Gregorio)