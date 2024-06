(Corrige les données sur les stocks de brut au paragraphe 5 à 2,5 millions de barils, au lieu de 5,9 millions, et les attentes à 2,2 millions, au lieu de 1,9 million. Corrige les stocks au paragraphe 6 en hausse de 307 000 barils et non en baisse de 1,3 million de barils).

* Le conflit au Moyen-Orient reste au centre de l'attention

* L'EIA fait état d'une ponction sur le brut américain

* La BoE maintient ses taux inchangés avant les élections au Royaume-Uni

20 juin (Reuters) - Les contrats à terme sur le pétrole ont grimpé jeudi après que l'Administration américaine d'information sur l'énergie (EIA) a fait état d'une baisse du brut et de données montrant un ralentissement du marché de l'emploi, ce qui a alimenté les espoirs d'une baisse prochaine des taux d'intérêt de la Réserve fédérale.

Les contrats à terme sur le pétrole Brent se sont établis à 85,71 dollars le baril, en hausse de 64 cents ou 0,75%. Le sommet de 85,89 dollars était le plus élevé depuis le 1er mai.

Les contrats à terme américains West Texas Intermediate (WTI) pour juillet, qui expirent jeudi, ont terminé à 82,17 dollars le baril, en hausse de 60 cents, soit 0,74%.

"Le marché est en train de rebondir", a déclaré Phil Flynn, analyste chez Price Futures Group.

Les stocks de brut ont baissé de 2,5 millions de barils au cours de la semaine achevée le 14 juin pour atteindre 457,1 millions de barils, a indiqué l'EIA, alors que les analystes tablaient sur une baisse de 2,2 millions de barils, selon un sondage Reuters.

Les stocks à Cushing, Oklahoma, centre de livraison des contrats à terme sur le brut américain, ont augmenté de 307 000 barils, selon l'EIA.

Il n'y a pas eu de règlement pour le WTI mercredi en raison d'un jour férié aux États-Unis, ce qui a maintenu les échanges à un niveau très bas. Le contrat d'août, plus actif, était en hausse de 60 cents à 81,31 dollars.

Le nombre d'Américains ayant déposé de nouvelles demandes d'allocations de chômage a diminué la semaine dernière.

La dynamique du marché du travail s'est affaiblie en même temps que l'économie dans son ensemble, la Fed ayant resserré sa politique pour lutter contre l'inflation. Cette pression s'étant atténuée, une réduction des taux d'intérêt cette année reste envisageable.

Une baisse des taux pourrait soutenir les prix du pétrole, qui ont été freinés cette année par une demande mondiale morose. Une baisse des taux américains rendrait les emprunts moins chers dans la plus grande économie du monde, ce qui stimulerait l'appétit pour le pétrole à mesure que la production augmenterait.

Les prix du pétrole devraient également rester soutenus par une prime de risque géopolitique croissante due au conflit au Moyen-Orient, a déclaré Ricardo Evangelista, analyste chez ActivTrades.

Les forces israéliennes ont pilonné des zones dans le centre de la bande de Gaza pendant la nuit, tandis que les chars d'assaut ont poursuivi leur avancée vers Rafah dans le sud.

Cependant, les attentes d'une augmentation des stocks semblent éclipser les craintes d'une escalade des tensions géopolitiques pour le moment, a déclaré Priyanka Sachdeva, analyste principal du marché chez Phillip Nova.

Une augmentation estivale de la demande de pétrole, des raffineries et des risques météorologiques continus, ajoutés aux réductions de production prolongées par le groupe de producteurs de l'OPEP+, signifient que "les équilibres pétroliers devraient se resserrer et les stocks devraient commencer à se réduire pendant les mois d'été", ont écrit les analystes des matières premières de JPMorgan.

La Banque d'Angleterre a maintenu son principal taux d'intérêt inchangé à 5,25 %, son plus haut niveau depuis 16 ans, avant les élections nationales britanniques du 4 juillet. (Reportage d'Erwin Seba ; reportages complémentaires de Robert Harvey et Paul Carsten à Londres, Deep Vakil à Bengaluru, Laila Kearney à New York et Jeslyn Lerh à Singapour ; rédaction de David Goodman, Jan Harvey, David Gregorio et Deepa Babington)