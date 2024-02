Les actions indiennes se sont efforcées de s'orienter vendredi, les investisseurs digérant l'affaiblissement de la probabilité d'une baisse des taux d'intérêt en Inde et aux États-Unis, et les valeurs pétrolières et gazières se repliant après un récent rallye.

Après avoir oscillé entre des gains de 0,3 % au cours de la première heure de négociation, l'indice NSE Nifty 50 était en hausse de 0,06 % à 21 729,75 à 10 h 20 IST, tandis que le S&P BSE Sensex a ajouté 0,16 % à 71 543,63.

La banque centrale indienne a maintenu les taux d'intérêt inchangés jeudi, comme prévu, et a signalé que les réductions de taux ne sont pas imminentes.

Pendant ce temps, un rapport sur le marché du travail américain résistant a alimenté les craintes que le cycle d'assouplissement des taux d'intérêt américains soit encore retardé.

Les petites et moyennes capitalisations, plus larges et plus axées sur le marché intérieur, ont chuté d'environ 1,25 % chacune, mettant fin à leur récente surperformance par rapport aux indices de référence.

"La volatilité est la nouvelle norme pour les actions indiennes", a déclaré Aishvarya Dadheech, fondateur et directeur des investissements chez Fident Asset Management.

"Lorsque les valorisations sont si tendues, comme aujourd'hui, dans les petites et moyennes capitalisations, il y aura toujours une volatilité élevée et des prises de bénéfices occasionnelles, comme nous l'avons vu au cours des deux dernières semaines", a ajouté Aishvarya Dadheech.

L'indice de volatilité Nifty est resté proche des sommets de 10 mois qu'il a atteints il y a deux semaines avant le budget de l'Inde.

Les actions du secteur du pétrole et du gaz ont perdu 1,7 % et ont été le principal perdant du secteur après avoir bondi d'environ 9 % au cours des cinq dernières séances grâce aux bons résultats trimestriels des composants de l'indice.

Les actions du secteur des métaux ont chuté de 1,6 %, entraînées par les inquiétudes concernant la demande du principal consommateur, la Chine, et par la fermeté du dollar américain.

En revanche, les principaux gains du Nifty comprennent Tata Consultancy Services, ICICI Bank et Reliance Industries, qui ont gagné environ 1 % chacun.

Apollo Hospitals a gagné 2% après que son bénéfice trimestriel ait dépassé les estimations du marché. (Rapport de Bharath Rajeswaran à Bengaluru ; Rédaction de Savio D'Souza)