Les indices boursiers indiens se sont établis à la hausse mardi, grâce aux gains des sociétés énergétiques et métallurgiques, les attentes croissantes de réduction des taux d'intérêt aux États-Unis ayant stimulé les marchés mondiaux.

L'indice de référence NSE Nifty 50 a gagné 0,43 % à 21 441,35 points, tandis que l'indice S&P BSE Sensex a progressé de 0,32 % à 71 336,80 points. Les deux indices ont chuté de près de 1 % par rapport aux sommets atteints la semaine dernière.

Les valeurs des métaux et de l'énergie ont gagné plus de 1 % chacune, tandis que les entreprises du secteur public ont progressé de 2 %.

"La hausse des métaux peut être attribuée à l'affaiblissement de l'indice du dollar américain, qui suscite l'intérêt des acheteurs pour les valeurs métalliques au niveau mondial", a déclaré Siddhartha Khemka, responsable de la recherche sur la vente au détail chez Motilal Oswal Financial Services.

Le ralentissement de l'inflation aux États-Unis a renforcé les paris sur la réduction des taux d'intérêt par la Réserve fédérale au début de l'année prochaine, ce qui a favorisé les actions mondiales.

Dix des 13 principaux indices sectoriels se sont appréciés, tandis que les gains de 0,65 % réalisés par les moyennes capitalisations, plus axées sur le marché intérieur, ont surpassé les blue-chips et que les petites capitalisations sont restées largement stables.

Les sociétés indiennes d'exploration pétrolière et gazière Oil India et Oil & Natural Gas Corp ont augmenté respectivement de 2,3 % et de 1,8 %, les prix du pétrole brut ayant bondi de 3 %.

Parmi les valeurs individuelles, Infosys a baissé de 1,2 % et a mené la chute des valeurs informatiques après que la société ait déclaré que son accord de 1,5 milliard de dollars avec une société mondiale anonyme était terminé. L'indice des technologies de l'information a baissé de 0,41 %.

Divi's Laboratories et Hero MotoCorp ont mené les gains de l'indice Nifty 50, augmentant de 4,56% et 3,35% chacun. (Rapport de Manvi Pant à Bengaluru ; Rédaction de Nivedita Bhattacharjee)