Calme plat sur les Bourses avant de nouveaux chiffres de l'emploi américain

Paris (awp/afp) - Les Bourses mondiales restaient atones jeudi, attendant de nouveaux indicateurs sur l'emploi aux Etats-Unis, qui leur permettront d'anticiper les prochaines étapes de l'évolution des politiques monétaires des Banques centrales.

En Europe, vers 11H10 GMT, les places financières étaient à l'équilibre, de Paris (0,05%) à Londres (-0,08%), en passant par Francfort (+0,01%) et Milan (+0,02%).

La Bourse de New York devrait connaître une ouverture également sans animation. Le contrat à terme du Dow Jones gagnait 0,16%, celui sur le S&P 500 0,18% et celui sur le Nasdaq 0,21%.

En Asie, les Bourses ont légèrement progressé, prudentes. Après de premiers avertissements et tours de vis contre le secteur du numérique, les autorités chinoises ont convoqué Didi, le "Uber chinois", et dix autres start-up du secteur pour un rappel à l'ordre sur leurs pratiques commerciales.

Mercredi, Wall Street avait peu réagi au rapport ADP, selon lequel le secteur privé a créé deux fois moins d'emplois qu'attendu aux Etats-Unis.

"L'ADP ne préfigure pas nécessairement le contenu du rapport mensuel du (département américain du Travail) sur l'emploi", qui est la publication de référence et sera divulgué vendredi, "mais dans l'éventualité d'une déception, les marchés pourraient revoir leurs anticipations sur le calendrier du +tapering+", la réduction du rythme des achats d'actifs des Banques centrales, explique Tangi Le Liboux, stratégiste chez Aurel BGC.

La Réserve fédérale américaine (Fed) répète depuis des mois qu'elle ne réduira son soutien monétaire que lorsque l'économie et le marché de l'emploi américain se seront remis du choc provoqué par le Covid-19.

Les investisseurs scrutent donc toutes les statistiques liées à l'emploi, autant que la Banque centrale, afin de savoir s'ils vont pouvoir continuer à bénéficier des liquidités que l'institution injecte en abondance dans les marchés financiers.

"La Fed et la BCE, sauf grain de sable dans la machine économique d'ici la fin de l'année, devraient tenter de réduire la voilure en 2022", estime M. Le Liboux, ajoutant que "dans l'immédiat, les liquidités vont rester abondantes, mais les investisseurs vont commencer à anticiper leur réduction".

Sur le marché obligataire, les rendements refluaient en Europe, le taux d'intérêt de la dette allemande à 10 ans, étant à -0,40%, contre -0,38% la veille.

L'ouragan Ida, qui a fait plusieurs morts et contraint le gouverneur de New York à déclarer l'état d'urgence jeudi, pourrait également pousser un peu plus les investisseurs vers la prudence.

Les demandes hebdomadaires d'allocation chômage et les commandes industrielles de juillet aux Etats-Unis sont à l'agenda du jour.

Alstom baisse malgré une commande

Le constructeur français Alstom a indiqué qu'il fournirait 35 tramways supplémentaires au réseau de Lyon, pour 115 millions d'euros. Malgré cette commande, le titre baissait de 1,27% à 35,76 euros.

Wetherspoon manque de bière

Les pubs britanniques Wetherspoon font face à des pénuries de certaines bières à cause des problèmes de chaînes d'approvisionnement au Royaume-Uni: l'enseigne cédait 1,25% à 1.104 pence.

Mouvements d'actionnaires chez Lagardère

Le site chinois de e-commerce JD.com et le fonds public China Jianyin Investment (JIC) vont acquérir 22,36% de Lagardère Travel Retail Asia, filiale de distribution dans les lieux de transports du groupe Lagardère.

La société d'investissement de la famille de Bernard Arnault, Financière Agache, va par ailleurs céder l'intégralité de ses parts dans la holding personnelle d'Arnaud Lagardère en échange d'actions Lagardère SA. Celles-ci prenaient 1,29% à 21,96 euros.

Du côté du pétrole, de l'euro et du bitcoin

Les cours du pétrole étaient en hausse jeudi en première partie de séance européenne, les investisseurs digérant les annonces de la veille: les stocks américains de pétrole ont réduit mais ceux d'essence ont augmenté, et l'Opep+ a validé sa stratégie d'augmentation progressive de la production.

Vers 11H00 GMT, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en novembre, valait 72,06 dollars à Londres, en hausse de 0,66% par rapport à la clôture de la veille.

A New York, le baril américain de WTI pour le même mois montait de 0,61% à 69,03 dollars.

L'euro s'appréciait de 0,11% par rapport au billet vert, à 1,1853 dollar.

Le bitcoin montait de 3,69% à 50.055 dollars.

