Canada: le ministre de l'Environnement dénoncé pour un projet pétrolier

Montréal(awp/afp) - Le ministre canadien de l'Environnement Steven Guilbeault est visé par une action en justice initiée notamment par Equiterre, l'organisme écologiste qu'il a lui-même co-fondé il y a près de 30 ans, pour avoir approuvé le projet pétrolier Bay du Nord dans l'est du pays.

"Ecojustice, au nom d'Equiterre et de la Fondation Sierra Club Canada, a déposé la poursuite contre le ministre de l'Environnement et du Changement climatique à la Cour fédérale le 6 mai", a déclaré Equiterre dans un communiqué, mercredi.

En avril, le ministre Guilbeault, au nom du gouvernement canadien, avait donné son feu vert à Bay du Nord - un projet offshore controversé proposé à 500 kilomètres au large des côtes de Terre-Neuve, dans l'est du Canada.

Cette décision, aussitôt critiquée, avait provoqué une levée de boucliers chez les groupes environnementaux, certains la qualifiant de "gifle" pour les climatologues.

Le projet, proposé depuis des années par le géant norvégien Equinor, vise à extraire des eaux canadiennes quelque 300 millions de barils de pétrole pendant 30 ans, selon l'entreprise.

Dans son communiqué, l'organisme que le ministre a co-fondé en 1993 avec des militants écologistes soutient que "l'approbation du projet va à l'encontre des obligations internationales du Canada et de l'appel pressant à réduire les émissions mondiales".

"Bay du Nord enfermera la province et le Canada dans une dépendance accrue aux combustibles fossiles à un moment où la science exige que nous fassions la transition des combustibles fossiles vers des sources d'énergie plus propres et durables", a déclaré Gretchen Fitzgerald, directrice nationale des programmes à la Fondation Sierra Club Canada.

Ancien activiste ayant milité toute sa vie pour l'environnement, Steven Guilbeault a pris les rênes de ce ministère quelques jours avant la COP26 l'automne dernier.

Il avait été nommé par le Premier ministre canadien Justin Trudeau pour son passé de militant.

Le mois dernier, le militant devenu ministre avait justifié sa décision en évoquant une évaluation environnementale qui a conclu que le projet n'est pas susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants.

Le Canada est le quatrième plus gros producteur de pétrole au monde, et la plateforme au large proposée serait, si elle se concrétise, la cinquième du genre pour le pays.

