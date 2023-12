(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées mardi et qui n'ont pas été rapportées séparément par Alliance News :

Condor Gold PLC - Société d'exploration aurifère dont les activités se concentrent sur le Nicaragua - Lève 851 999 GBP par l'émission de 5,7 millions d'actions nouvelles à 0,15 GBP par action. Les actions ont été émises en grande partie au profit d'actionnaires existants. Elle ajoute que cela porte le total des fonds levés à 1,9 million de livres sterling à la suite de la vente d'actifs le 5 décembre.

Celadon Pharmaceuticals PLC - société pharmaceutique basée à Londres qui se concentre sur le développement, la production et la vente de médicaments révolutionnaires à base de cannabis - déclare avoir levé 2 millions de livres sterling grâce au placement de 1,7 million de nouvelles actions à 115 pence chacune, soit une prime de 5,5 % par rapport au cours de clôture du 11 décembre. Elle indique que le produit du placement sera utilisé pour augmenter le fonds de roulement. James Short, directeur général, déclare : "Après la signature de nos trois premiers contrats de fourniture cette année et la livraison imminente des premières cargaisons à nos clients britanniques, nous avons profité de l'occasion pour nous assurer un fonds de roulement supplémentaire de 2 millions de livres sterling à un prix d'émission attrayant par rapport au prix actuel. La société est désormais bien financée pour honorer ses engagements actuels".

Kerry Group PLC - Société basée à Tralee, en Irlande - déclare avoir convenu d'acquérir une partie de l'activité mondiale d'enzymes de lactase de Chr Hansen Holding AS et de Novozymes AS, couvrant certains commerces et actifs de la première, ainsi que 100 % de Nuocheng Trillion Food Co Ltd, une filiale de Novozymes. L'entreprise inclut les produits NOLA et "renforce les capacités de Kerry en matière de solutions biotechnologiques après les acquisitions de c-LEcta et d'Enmex". Les acquisitions mentionnées ont été réalisées en 2021. Elle indique qu'elle paiera 150 millions d'euros et que l'opération devrait être finalisée au cours du premier semestre 2024.

JPMorgan Multi-Asset Growth & Income PLC - Société d'investissement basée à Londres - Déclare avoir reçu 24,88% de votes négatifs de la part des actionnaires contre la résolution 12 lors de son assemblée générale annuelle du 4 juillet. Déclare qu'un "échange de vues constructif est en cours", après avoir contacté les actionnaires dissidents. La résolution 12 prévoyait le maintien de la société en tant que fonds d'investissement pour cinq années supplémentaires.

Eco Atlantic Oil & Gas Ltd - Société d'exploration pétrolière et gazière axée sur les marges atlantiques offshore en Afrique du Sud, en Namibie et en Guyane - déclare qu'elle doit obtenir l'approbation des actionnaires pour que sa filiale à 100 % Azinam Ltd cède à Oil SA Corp une participation de 6,25 % dans le bloc 3B/4B au large de l'Afrique du Sud. Déclare qu'une résolution visant à approuver l'amodiation doit être incluse dans son assemblée générale annuelle. La société indique que son assemblée générale annuelle se tiendra le 29 décembre.

