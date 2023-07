(Alliance News) - Les actions à Londres devraient ouvrir en baisse ce lundi, les dernières données de la Chine s'ajoutant aux sombres perspectives de l'économie mondiale.

IG indique que les contrats à terme indiquent que le FTSE 100 devrait ouvrir en baisse de 12,1 points, soit 0,2 %, à 7 244,84 lundi. L'indice des grandes capitalisations londoniennes a clôturé en baisse de 23,56 points, soit 0,3 %, à 7 256,94 vendredi.

"Avec des données économiques qui continuent de paraître faibles et des banques centrales qui ne montrent aucun signe d'assouplissement en ce qui concerne les hausses de taux d'intérêt, les marchés européens n'ont pas eu grand-chose à se mettre sous la dent, les inquiétudes concernant la faiblesse de l'économie chinoise ajoutant à la morosité", a déclaré Michael Hewson, de CMC Markets.

La livre sterling était cotée à 1,2808 USD tôt lundi, en baisse par rapport à 1,2832 USD à la clôture des marchés boursiers de Londres vendredi. L'euro s'échangeait à 1,0955 USD, en hausse par rapport à 1,0949 USD. Face au yen, le dollar était coté à 142,87 yens, en hausse par rapport à 142,27 yens.

Les échanges en Asie ont été mitigés lundi, alors que les faibles données sur l'inflation chinoise ont mis en évidence la faiblesse de la demande et l'essoufflement de la reprise économique.

L'indice des prix à la consommation pour le mois de juin était en baisse par rapport aux 0,2% observés en mai, selon le Bureau national des statistiques, et était pire que prévu en raison du ralentissement de la demande intérieure.

Une baisse annuelle de 7,2 % du coût du porc, la viande de base en Chine, ainsi que la chute des prix du pétrole, qui a rendu le transport bon marché, ont fait baisser le coût du panier de biens essentiels, a déclaré le Bureau national des statistiques.

Les prix à la production - qui mesurent le coût des marchandises à la sortie de l'usine - ont chuté de 5,4 % en glissement annuel, après une baisse de 4,6 % en mai. Les économistes interrogés par Bloomberg s'attendaient à une baisse des prix de 5 %.

L'indice Nikkei 225 à Tokyo a baissé de 0,1 %. En Chine, l'indice Shanghai Composite était en baisse de 0,1 %, tandis que l'indice Hang Seng à Hong Kong était en hausse de 0,5 %. L'indice S&P/ASX 200 à Sydney était en baisse de 0,3 %.

Toutefois, sur une note plus positive, les deux plus grandes économies du monde ont fait des ouvertures conciliantes au cours du week-end.

Dimanche, la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a déclaré que les entretiens qu'elle avait eus la semaine dernière avec de hauts responsables chinois avaient contribué à renforcer les liens entre les deux pays, alors qu'elle achevait un voyage visant à stabiliser leurs relations tendues.

L'agence de presse officielle de Pékin, Xinhua, a déclaré samedi que la réunion de Mme Yellen avec le vice-premier ministre He Lifeng avait débouché sur un accord visant à "renforcer la communication et la coopération pour relever les défis mondiaux".

Aux États-Unis, Wall Street a terminé en baisse, avec le Dow Jones Industrial Average en baisse de 0,6 %, le S&P 500 en baisse de 0,3 % et le Nasdaq Composite en baisse de 0,1 %.

L'or était coté à 1 920,97 USD l'once tôt lundi, en baisse par rapport aux 1 929,07 USD de vendredi.

Le pétrole Brent a atteint 78,01 USD le baril, en hausse par rapport à 77,47 USD.

Au Royaume-Uni, BT est à la recherche d'un nouveau directeur général, Philip Jansen devant quitter ses fonctions l'année prochaine, selon un reportage de Sky News samedi.

Citant des "sources municipales", Sky a déclaré que la société de télécommunications a entamé une recherche formelle pour remplacer Jansen, qui a pris la barre en 2019. Il serait en train d'étudier plusieurs offres venant d'outre-Atlantique.

Dans le calendrier économique de lundi, le chancelier britannique Jeremy Hunt et le gouverneur de la Banque d'Angleterre Andrew Bailey s'exprimeront lors de l'événement annuel de Mansion House. Le président américain Joe Biden rencontrera Rishi Sunak pour leur cinquième réunion au cours des derniers mois.

Vendredi, la saison des résultats débutera avec les résultats du deuxième trimestre des banques JPMorgan, Wells Fargo et Citigroup, ainsi que du gestionnaire d'actifs Blackrock.

"Les investisseurs sont de plus en plus inquiets, car après un premier semestre aussi bon, la seconde moitié de l'année risque d'être beaucoup plus difficile", a indiqué M. Hewson, de CMC.

Le calendrier des entreprises locales comprend les chiffres trimestriels de la société de self-stockage Big Yellow Group lundi.

