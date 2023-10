La fermeture du gouvernement américain a été évitée, tandis que le promoteur immobilier China Evergrande est au bord du gouffre et que les marchés s'adaptent encore au mantra des taux d'intérêt plus élevés et plus longs des banques centrales.

Comme si cela ne suffisait pas pour lancer le dernier trimestre de 2023, il y a les réunions des banques centrales de l'Australie à la Pologne et les données sur l'emploi aux États-Unis, qui sont très attendues.

Ira Iosebashvili à New York, Kevin Buckland à Tokyo et Harry Robertson, Karin Strohecker et Marc Jones à Londres vous présentent les marchés pour la semaine à venir.

1/ IMPASSE À D.C.

Le Congrès américain a adopté un projet de loi de financement provisoire samedi en fin de journée, évitant ainsi une fermeture du gouvernement qui menaçait de nuire davantage à la cote de crédit des États-Unis, d'exacerber la volatilité des marchés et de retarder les principales publications économiques.

Toutefois, les craintes que la polarisation politique à Washington n'affaiblisse l'élaboration de la politique budgétaire pourraient persister.

L'attention se porte à présent sur le rapport de septembre sur les emplois non agricoles, très attendu, qui sera publié vendredi. Les économistes interrogés par Reuters s'attendent à ce que l'économie américaine crée 150 000 emplois en septembre, contre 187 000 en août.

Des données plus élevées que prévu soutiendraient probablement la position des taux "plus élevés pour plus longtemps" qui nuit aux obligations et aux actions.

2/ UN NOUVEAU CHEF EN VILLE

La nouvelle gouverneure de la Reserve Bank of Australia, Michele Bullock, première femme à diriger la banque, préside sa première réunion mardi.

Les investisseurs attendront des signaux de la part de Bullock, connue pour son franc-parler, pour savoir si la RBA en a fini avec les hausses ou si d'autres pourraient venir après certains signes d'inflation couvant dans le secteur des services. Le consensus est en faveur d'une pause.

La Chine représente bien sûr un autre risque pour l'économie australienne : un secteur immobilier au bord de l'effondrement fait clignoter les feux rouges pour les exportations de matières premières australiennes.

La fenêtre sur ce que Pékin fait pour soutenir le secteur - s'il y a lieu - sera pratiquement fermée la semaine prochaine en raison des vacances de la Semaine d'or.

Entre-temps, la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande se réunit mercredi. Malgré une tendance hawkish, une hausse est considérée comme une éventualité à long terme. L'accent est mis sur les signaux d'une éventuelle hausse en novembre.

3/ À LA FIN DU MOIS DE SEPTEMBRE

Les marchés entament le très important dernier trimestre de l'année après des derniers mois qui ont changé la donne et qui ont été largement influencés par une hausse de 30 % des prix du pétrole.

Avec la hausse des taux, les bons du Trésor américain et les Bunds allemands - souvent le principal boulet des portefeuilles - ont coûté aux investisseurs entre 5,5 % et 6,5 % au troisième trimestre. Même l'or a perdu de son éclat, ce qui signifie que le dollar a vraiment été la seule valeur refuge en ville.

Les partisans de la hausse des actions ont eux aussi été pris à contre-pied. Les actions mondiales affichent toujours une hausse respectable de 8 % pour l'année, mais elles ont perdu près de 5 % en septembre, même les géants mondiaux de la technologie ayant fait marche arrière.

Au quatrième trimestre, la saison des bénéfices reprendra et, si le boom de l'IA reste important, les analystes se concentreront sur ce que les acteurs de l'économie traditionnelle disent de la douleur des coûts ou de l'absence de douleur que leurs clients ressentent aujourd'hui.

4/ LE HIGH FIVE ?

L'augmentation des rendements des obligations d'État est à l'ordre du jour après une nouvelle chute des marchés.

Le rendement des obligations du Trésor américain à 10 ans a atteint 4,6 %, son plus haut niveau depuis octobre 2007, les investisseurs ayant assimilé le message de la Réserve fédérale selon lequel les taux resteront élevés jusqu'à ce que l'inflation soit jugulée.

Cette situation a également entraîné une forte pentification des courbes de rendement, les rendements des obligations à long terme augmentant beaucoup plus rapidement que ceux des obligations à court terme.

La hausse des rendements a frappé les actions et a contribué à pousser le dollar à son plus haut niveau depuis près d'un an.

ING estime qu'une poignée de 5 % pour les rendements du Trésor et de 3 % pour les Bunds allemands à 10 ans "semble plus probable de jour en jour".

À environ 2,9 %, les rendements allemands sont proches de leurs niveaux les plus élevés depuis 2011.

5/ DE LA POLITIQUE ET DES SONDAGES

Début septembre, le gouverneur de la banque centrale polonaise, Adam Glapinski, a stupéfié les marchés. Il a annoncé une réduction de 75 points de base, bien plus importante que prévu, du taux d'intérêt à 6 % pour la plus grande économie de l'Europe émergente, où l'inflation est toujours à deux chiffres.

Cette décision a entraîné une forte baisse du zloty et est intervenue à un moment tendu pour la Pologne, qui se rendra aux urnes le 15 octobre.

Le coût de la vie étant l'un des principaux thèmes de la campagne électorale, cette réduction drastique soulage les personnes qui ont du mal à rembourser leurs prêts hypothécaires.

Mais elle ajoute également à la pression fiscale, combinée à un déluge de promesses électorales présentant des engagements de dépenses généreux à travers le spectre politique, ce qui alimente les inquiétudes sur les perspectives d'inflation.

Mercredi, les décideurs politiques se réunissent pour décider de la prochaine étape en matière de taux d'intérêt.