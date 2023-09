La semaine s'annonce chargée pour les marchés : la Banque centrale européenne tient une réunion cruciale pour décider d'une nouvelle hausse des taux d'intérêt alors que l'économie vacille, tandis que les États-Unis publient leurs derniers chiffres sur l'inflation.

La hausse des prix du pétrole pourrait raviver les craintes concernant les pressions sur les prix. Les données clés sur l'emploi au Royaume-Uni et le sommet du G20, marqué par l'absence du Chinois Xi Jinping, sont également au centre de l'attention.

Yoruk Bahceli à Amsterdam, Ira Iosebashvili à New York, Kevin Buckland à Tokyo, Li Gu à Shanghai et Amanda Cooper et Ahmad Ghaddar à Londres vous présentent la semaine à venir sur les marchés.

1/COIN TOSS

Les hausses de taux de la BCE étaient autrefois une affaire entendue pour les traders, mais un an et 425 points de base de hausse plus tard, cette époque est révolue.

L'inflation a ralenti à un peu plus de 5 %, contre près de 12 % en octobre dernier, mais elle est encore trop élevée pour que la BCE se détende. Cependant, l'activité économique ralentit rapidement, signe de stagnation pour la zone euro, et ces hausses record compriment les conditions financières.

Cette situation a amené les traders à parier sur une probabilité d'environ 40 % de hausse et de 60 % de pause lors de la réunion des responsables de la fixation des taux jeudi.

Les décideurs politiques envoient des signaux contradictoires. Les colombes incitent à la prudence ; les faucons les plus optimistes affirment qu'une pause n'est pas acquise, mais ils n'ont pas non plus appelé explicitement à une hausse.

La décision se jouera à pile ou face - attendez-vous à plus de volatilité dans les deux cas.

2/ TRADING BOUCLES D'OR

Les marchés boursiers se réjouissent de l'histoire de Boucles d'Or, avec une inflation en baisse et une croissance résiliente, encouragés par un rapport sur l'emploi américain en août qui a montré que les conditions du marché du travail s'assouplissaient mais pas à un rythme alarmant.

Les données sur l'inflation américaine du mois d'août, suivies des prix à la production et des ventes au détail un jour plus tard, constitueront le prochain test.

Un chiffre global bien supérieur à l'augmentation de 0,5 % en glissement mensuel attendue par les économistes pourrait raviver les craintes d'inflation, tandis qu'une chute brutale susciterait probablement des inquiétudes quant à un ralentissement trop rapide de la croissance après les hausses de taux de la Fed.

Goldman Sachs a ramené de 20 % à 15 % la probabilité d'une récession aux États-Unis au cours de l'année prochaine.

Pour l'instant, le camp de Boucles d'or semble avoir raison. Quant à savoir si cela durera, c'est une autre question.

3/ FISSURES EN CHINE

Les investisseurs sont déçus par les mesures prises jusqu'à présent et la Chine est sous pression pour augmenter ses mesures de relance.

Les actions de la Chine continentale ont connu leur pire séance depuis des semaines jeudi, suite à des données commerciales moroses.

Les difficultés économiques ont affaibli la monnaie, qui se trouve du côté le plus faible de la ligne clé de 7,3 pour un dollar dans les échanges offshore et qui résiste aux efforts de la banque centrale pour la soutenir par des fixations officielles du point médian plus fortes que le consensus.

Toutes les données sont suivies de près. - Les prix à la consommation en Chine sont redevenus positifs en août, tandis que les baisses de prix des usines ont ralenti, selon des données publiées samedi.

Les prochaines données seront la production industrielle et les ventes au détail le 15.

L'escalade des tensions avec les États-Unis est une autre source d'inquiétude. Washington envisage de couper l'accès à la technologie des puces à Huawei et SMIC ; Pékin aurait interdit l'utilisation officielle des iPhones.

Le président chinois Xi Jinping a quant à lui fait l'impasse sur le sommet du G-20 qui se tenait ce week-end en Inde, un autre signe inquiétant de distanciation entre la Chine et l'Occident.

4/ UN GÉNIE GÊNANT

Pour les marchés de l'emploi, l'accent est mis sur la croissance de l'emploi. Ce n'est pas tellement le cas en Grande-Bretagne, où les salaires sont un casse-tête bien plus important pour les décideurs de la Banque d'Angleterre.

Le taux de chômage a légèrement dépassé le niveau le plus bas atteint l'année dernière en 48 ans, ce qui indique un certain ralentissement du marché de l'emploi, tandis que les salaires de base augmentent à un rythme record.

Pour la première fois depuis deux ans, les travailleurs bénéficient d'une croissance des salaires en termes réels, même si elle n'est que de 0,1 %. C'est une bonne nouvelle pour tous ceux qui paient leurs factures, mais une mauvaise nouvelle pour tous ceux qui essaient d'ancrer l'inflation.

Le gouverneur de la BoE, Andrew Bailey, ne le sait que trop bien, puisqu'il a fait les gros titres en février dernier en appelant les travailleurs à faire preuve de modération salariale, alors que la croissance des salaires réels chutait.

La question à laquelle la BoE devra répondre le 12 septembre, lors de la publication des chiffres de l'emploi du mois d'août, est de savoir comment remettre le génie de l'inflation dans la bouteille.

5/ LA RUÉE VERS LE PÉTROLE

Le baril de Brent a dépassé les 90 dollars pour la première fois depuis novembre 2022, alors que l'Arabie Saoudite et la Russie semblent prêtes à prolonger leurs réductions volontaires de pétrole jusqu'à la fin de l'année.

L'Arabie saoudite et la Russie réexamineront leurs décisions tous les mois afin d'envisager d'intensifier les réductions ou d'augmenter la production, en fonction des conditions du marché.

Les analystes préviennent que de nouvelles hausses de prix pourraient se heurter à des obstacles, la demande étant susceptible de diminuer lorsque les raffineries américaines entreront dans leur période de maintenance de septembre-octobre, et en raison d'une offre potentiellement plus importante de la part de l'Iran, du Venezuela et de la Libye.

Pour les décideurs politiques qui comptent sur une diminution rapide des pressions sur les prix, la résurgence des prix du pétrole est problématique pour les perspectives d'inflation. À la fin du mois de juin, le pétrole était en baisse d'environ 17 % sur l'année ; aujourd'hui, il est en hausse d'environ 4 % et continue d'augmenter.