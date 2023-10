Le raffineur pakistanais Cnergyico a importé la première cargaison de pétrole brut russe du secteur privé du pays, a-t-il déclaré lundi, alors que le pays à court d'argent profite des rabais accordés par Moscou sur ses exportations de pétrole.

Le pays d'Asie du Sud a commencé à s'emparer du pétrole brut que la Russie a réduit après que ses exportations ont été interdites sur les marchés européens à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. La première cargaison du Pakistan, importée par le gouvernement, est arrivée en juin et une deuxième cargaison de gouvernement à gouvernement est en cours de négociation.

On pensait que les importations privées ne seraient pas commercialement viables, notamment parce que les cargaisons doivent être divisées et transférées sur des navires plus petits, les ports pakistanais ne pouvant accueillir de grands pétroliers.

Mais Cnergyico a utilisé son point d'amarrage unique, qui peut accueillir des pétroliers à fort tirant d'eau, a déclaré un porte-parole de la société en réponse aux questions de Reuters. Le brut doit être raffiné dans la raffinerie de la société située dans la ville de Hub, dans le sud-ouest du pays.

Le traitement de la cargaison de 100 000 tonnes de brut ouralien "marque une étape importante pour la compagnie et pour le pays", a déclaré le porte-parole. "Il démontre les capacités de l'entreprise et sa volonté de raffiner différents types et complexités de pétrole brut.

Cnergyico exploite la plus grande raffinerie du Pakistan, avec une capacité de 156 000 barils par jour (bpj), soit un tiers de la capacité nationale de 450 000 bpj. C'est la seule raffinerie à disposer de son propre point d'amarrage.

Cnergyico prévoit de vendre localement de l'essence et du diesel raffinés à partir du brut de l'Oural, et d'exporter du fioul, généralement utilisé dans les chaudières industrielles, les centrales électriques et les moteurs de bateaux.

"Il existe une forte demande de fioul sur le marché mondial, ce qui peut aider le Pakistan à générer des devises étrangères", a déclaré le porte-parole.

Cnergyico a fait preuve de diligence raisonnable et a consulté des conseillers externes en matière de sanctions pour s'assurer que l'importation de pétrole russe n'enfreignait pas les sanctions, a-t-il ajouté.

Le Pakistan vise à importer 100 000 bpj de Russie cette année, ce qui représenterait la majeure partie de ses importations totales, l'aiderait à faire face à une crise de change et à contenir une inflation record. L'année dernière, les importations totales de brut du Pakistan se sont élevées à 154 000 bpj.

Le gouvernement a payé en yuans chinois sa première importation de brut russe à prix réduit, destinée à la société d'État Pakistan Refinery Ltd.

Cnergyico s'est refusé à tout commentaire sur la devise utilisée pour payer sa cargaison russe. Une source au fait de la transaction a déclaré à Reuters que Cnergyico paierait également en yuans par le biais d'une lettre de crédit émise par une banque chinoise.

Selon les analystes, les avantages des remises russes sont toutefois contrebalancés par l'augmentation des frais de transport et par la qualité inférieure des carburants produits à partir du brut lourd et acide de l'Oural par rapport aux produits raffinés à partir du brut provenant des principaux fournisseurs du Pakistan, à savoir l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis.

Cnergyico a déclaré qu'elle espérait rendre les importations russes viables grâce à l'exportation d'huile de chauffage pour générer des devises étrangères. (Reportage d'Ariba Shahid à Karachi ; Rédaction de William Mallard et Tom Hogue)