Comme la Bourse, le pétrole se replie sur les craintes de récession

New York (awp/afp) - Les prix du pétrole qui évoluaient en hausse en matinée ont clos en repli jeudi, influencés par la chute du marché boursier alors que les investisseurs sont inquiets de l'évolution de l'économie des Etats-Unis l'année prochaine.

Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en février a reculé de 0,84% à 80,98 dollars.

Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI) pour livraison le même mois, a cédé 1,02% à 77,49 dollars.

Dans un premier temps, une réduction beaucoup plus importante que prévu des stocks de pétrole brut aux États-Unis avait fait grimper les prix du pétrole.

Durant la semaine achevée le 16 décembre, les réserves commerciales de pétrole brut aux Etats-Unis ont diminué de 5,9 millions de barils, alors que les analystes attendaient une hausse de 2,5 millions, selon un consensus établi par l'agence Bloomberg.

Mais à Wall Street, les investisseurs se montrent de plus en plus inquiets de l'attitude de la banque centrale américaine (Fed) qui va conserver une politique monétaire austère au risque de faire tomber l'économie en récession pour juguler l'inflation. Les indices boursiers ont terminé nettement dans le rouge, le Nasdaq perdant plus de 2%.

"Le marché du pétrole a été sous la pression des ventes d'actions à la Bourse dues aux craintes d'une récession à venir surtout lorsque l'on sait que la Fed va continuer à augmenter les taux et que ceux-ci vont rester à un haut niveau pendant un certain temps", a indiqué à l'AFP Andy Lipow de Lipow Oil Associates.

"Cela va influer sur la demande d'énergie", a-t-il affirmé.

En outre, "la direction du marché du pétrole suit celle du marché boursier car les deux réagissent aux plus hauts taux d'intérêt, aux craintes de récession ou à des facteurs liés à la Chine", dont le retour de la demande avec la levée des restrictions sanitaires pourrait prendre plus de temps que prévu, a encore expliqué M. Lipow.

Aucun nouveau mort du Covid-19 n'a été signalé mercredi par la Chine, mais ce chiffre intervient après un changement de méthodologie controversé. Les autorités chinoises ont précisé mardi que seules les personnes directement mortes d'une insuffisance respiratoire liée au Covid-19 étaient désormais comptabilisées dans les statistiques.

afp/rp