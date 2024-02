Des millions de dollars de ventes de faux cils nord-coréens - commercialisés dans les magasins de beauté du monde entier comme étant "fabriqués en Chine" - ont contribué à la reprise des exportations de l'État secret l'année dernière.

Le traitement et l'emballage des faux cils nord-coréens - ouvertement effectués en Chine voisine, premier partenaire commercial du pays - permettent au régime de Kim Jong Un de contourner les sanctions internationales et constituent une source vitale de devises étrangères.

Reuters s'est entretenu avec 20 personnes - dont 15 travaillant dans l'industrie des faux cils, ainsi que des avocats spécialisés dans le commerce et des experts de l'économie nord-coréenne - qui ont décrit un système dans lequel des entreprises basées en Chine importent des produits semi-finis de Corée du Nord, qui sont ensuite complétés et emballés comme s'ils étaient d'origine chinoise.

Les cils finis sont ensuite exportés vers des marchés tels que l'Occident, le Japon et la Corée du Sud, selon huit personnes travaillant pour des entreprises directement impliquées dans ce commerce.

Certaines de ces personnes se sont exprimées à la condition que seuls leurs noms de famille soient utilisés, car elles n'étaient pas autorisées à parler aux médias. La Corée du Nord est depuis longtemps un important exportateur de produits capillaires tels que les perruques et les faux cils, qui permettent aux gens d'éviter les inconvénients du mascara et d'obtenir un effet spectaculaire. Mais les exportations ont chuté pendant la pandémie de COVID-19, lorsque la Corée du Nord a fermé hermétiquement ses frontières.

Le commerce de cils fabriqués en Corée du Nord via la Chine a repris en 2023, selon des documents douaniers et quatre personnes travaillant dans ce secteur.

Les données des douanes chinoises montrent que les exportations de la Corée du Nord vers la Chine ont plus que doublé en 2023, lorsque les frontières ont été rouvertes. La Chine est la destination de la quasi-totalité des exportations déclarées de la Corée du Nord.

Les perruques et les cils représentaient près de 60 % des exportations nord-coréennes déclarées vers la Chine l'année dernière. Au total, la Corée du Nord a exporté 1 680 tonnes de faux cils, de barbes et de perruques vers la Chine en 2023, pour une valeur d'environ 167 millions de dollars.

En 2019, lorsque les prix étaient plus bas, elle a exporté 1 829 tonnes pour une valeur de seulement 31,1 millions de dollars.

Le département d'État américain et des experts internationaux estiment que la Corée du Nord saisit jusqu'à 90 % des revenus étrangers générés par ses citoyens, dont beaucoup vivent dans la pauvreté. Reuters n'a pas été en mesure de déterminer quelle part des revenus tirés de la vente des cils revenait au gouvernement de Kim, ni comment elle était utilisée.

"Nous devons supposer que les millions de dollars que la Corée du Nord gagne chaque mois grâce au commerce des cils sont utilisés par le régime de Kim Jong Un", a déclaré Shin Tong-chan, avocat spécialisé dans les sanctions et basé à Séoul. Son point de vue a été corroboré par deux autres experts en commerce international, bien qu'aucun n'ait fourni de preuves spécifiques.

La Corée du Nord n'a pas répondu aux demandes de commentaires envoyées à ses missions des Nations unies à New York et à Genève, à son ambassade à Pékin et à son bureau consulaire dans la ville frontalière chinoise de Dandong.

Un porte-parole du ministère chinois des affaires étrangères a déclaré que Pékin et Pyongyang "sont des voisins amicaux" et que "la coopération normale entre les deux pays, qui est légale et conforme, ne doit pas être exagérée".

SANCTIONS DES NATIONS UNIES ET DES ÉTATS-UNIS

Depuis 2006, le Conseil de sécurité des Nations unies a tenté de freiner le programme d'armement nucléaire de Pyongyang en adoptant près d'une douzaine de résolutions de sanctions qui limitent sa capacité à commercialiser des produits tels que le charbon, les textiles et le pétrole. Il a également imposé des restrictions strictes aux Nord-Coréens travaillant à l'étranger.

Les sanctions adoptées par le Conseil de sécurité sont censées être appliquées par les États membres de l'ONU - qui sont tous légalement tenus de les mettre en œuvre - à l'aide de la législation locale.

Mais il n'y a pas d'interdiction directe sur les produits capillaires, de sorte que le commerce de faux cils en provenance de Corée du Nord ne viole pas nécessairement le droit international, ont déclaré à Reuters trois experts en matière de sanctions.

Reuters a présenté ses conclusions au ministère chinois des affaires étrangères, qui a déclaré qu'il n'était "pas au courant des circonstances" décrites, mais que toute allégation de violation des sanctions de l'ONU était "totalement dénuée de fondement".

Le ministère japonais des affaires étrangères n'a pas commenté les conclusions de Reuters, mais a déclaré que Tokyo, qui interdit le commerce avec Pyongyang, continuerait à envisager "l'approche la plus efficace" à l'égard de la Corée du Nord. Le service diplomatique de l'Union européenne n'a pas répondu aux demandes de commentaires sur la vente de cils fabriqués en Corée du Nord dans sa juridiction.

Depuis 2008, les États-Unis ont élargi séparément leurs propres mesures à l'encontre de la Corée du Nord, qui comprennent des sanctions à l'encontre de toute entreprise stockant ou vendant des produits dont les ventes financent le régime des Kim : une restriction qui s'applique également aux entreprises non américaines utilisant le dollar américain.

Selon deux avocats spécialisés dans les sanctions internationales, la capacité de Washington à appliquer unilatéralement de telles sanctions à des entités telles que des entreprises étrangères peu exposées au système financier américain et qui ne vendent pas principalement à des clients américains se heurte toutefois à des limites pratiques et politiques.

Un porte-parole du Trésor américain a déclaré qu'il "applique activement l'éventail de nos sanctions générales contre la Corée du Nord à l'encontre des entreprises américaines et étrangères" et qu'il "continuerait à cibler de manière agressive tout effort de génération de revenus" de la part de Pyongyang.

Le Trésor a également fait référence au règlement de près d'un million de dollars conclu avec e.l.f. Cosmetics en 2019 à la suite d'allégations selon lesquelles l'entreprise américaine aurait vendu par inadvertance des faux cils contenant des matériaux provenant de Corée du Nord.

La société mère d'e.l.f. a déclaré dans un dépôt de 2019 qu'elle avait découvert que deux fournisseurs avaient utilisé des matériaux nord-coréens lors d'un "audit de routine auto-administré" et qu'elle avait rapidement réglé le problème, qu'elle avait déterminé comme étant "non matériel".

La société, qui a depuis cessé de vendre des faux cils, a réitéré son engagement à fabriquer des produits de manière légale et responsable dans une déclaration à Reuters pour cette histoire.

Reuters n'a pas été en mesure de déterminer si des entreprises occidentales sont actuellement impliquées dans le commerce nord-coréen de faux cils.

LA "CAPITALE MONDIALE DES CILS" EN CHINE

Les personnes impliquées dans l'industrie ont déclaré que Pingdu, une ville de l'est de la Chine qui se présente comme la "capitale mondiale des cils", est un nœud clé de la chaîne d'approvisionnement en provenance de Corée du Nord.

De nombreuses entreprises basées à Pingdu, telles que Monsheery, emballent des faux cils produits principalement par des Nord-Coréens, a déclaré Wang Tingting, dont la famille possède l'entreprise, qui exporte des produits vers les États-Unis, le Brésil et la Russie.

Wang a déclaré dans une interview depuis son usine que les produits nord-coréens avaient aidé à construire Monsheery à partir d'un petit atelier familial. L'entreprise a été fondée en 2015, selon les registres de l'entreprise.

"La qualité des produits nord-coréens est bien meilleure", a déclaré Mme Wang, qui a ajouté qu'elle n'était au courant d'aucun problème lié aux sanctions concernant l'utilisation de faux cils nord-coréens. Elle a refusé de nommer ses clients internationaux.

D'autres personnes à Pingdu ont déclaré qu'elles étaient conscientes du rôle joué par les sanctions dans la chaîne de distribution complexe.

"Sans ces sanctions, il ne serait pas nécessaire pour les Nord-Coréens d'exporter via la Chine", a déclaré Gao, propriétaire de Yumuhui Eyelash.

Cui Huzhe, qui représente une usine nord-coréenne travaillant avec un partenaire chinois dans une entreprise appelée Korea-China Processing Joint Trading Company, a déclaré que l'entreprise nord-coréenne envoie des cils semi-finis en Chine, où ils sont vendus sur des marchés tels que les États-Unis, l'Europe, le Japon et la Corée du Sud.

Il a refusé d'identifier les deux entreprises impliquées dans le partenariat ou leurs clients. Par la suite, il n'a pas pu être joint pour commenter les implications des sanctions.

DES REVENUS POUR UN ÉTAT À COURT D'ARGENT

Les fabricants chinois ont commencé à travailler avec les usines nord-coréennes de fabrication de cils au début des années 2000, selon trois directeurs d'usine chinois. Ils ont déclaré qu'ils appréciaient la main-d'œuvre nord-coréenne pour son faible coût et la haute qualité des cils.

Environ 80 % des usines de cils de Pingdu achètent ou transforment des matières premières et des produits semi-finis de faux cils en provenance de Corée du Nord, selon une estimation pour 2023 publiée sur le site web de Kali, un fabricant chinois de boîtes à cils.

Le gouvernement de Pingdu affirme que cette ville d'environ 1,2 million d'habitants représente 70 % de la production mondiale de faux cils, qui sont souvent fabriqués à partir de fibres synthétiques mais peuvent également être créés à partir de fourrure de vison ou de cheveux humains.

La société commerciale Asia Pacific International Network Technology, basée dans la ville frontalière chinoise de Hunchun, propose sur son site web les services de trois usines nord-coréennes de traitement de faux cils, avec des images d'ouvrières arrangeant des cheveux et les collant sur du papier.

Jointe par téléphone, une employée de l'entreprise, qui n'a pas voulu donner son nom, s'est refusée à tout commentaire.

Johny Lee, un homme d'affaires basé à Séoul, importe en Corée du Sud, via Dandong, des produits tels que des cils en forme de pattes de poulet utilisés pour les extensions.

Ces cils sont fabriqués par des Nord-Coréens, emballés en Chine, puis vendus localement ou exportés vers des pays asiatiques comme le Japon, a déclaré M. Lee, qui préside un groupe commercial à Séoul comprenant des techniciens en extension de cils de l'Ouest et de la Corée du Sud.

Interrogé sur les risques juridiques, M. Lee - qui a commencé à s'approvisionner en cils en Chine il y a une dizaine d'années - a déclaré qu'il ne vendait pas de "technologie sophistiquée comme des semi-conducteurs". Les travailleurs nord-coréens "essaient de gagner leur vie là-bas", a-t-il déclaré.

La loi sud-coréenne stipule que si deux pays ou plus sont impliqués dans la production de biens importés, le lieu où les produits ont acquis des "caractéristiques essentielles" est considéré comme le pays d'origine.

Reuters a expliqué à Shin Min-ho, avocat des douanes certifié en Corée du Sud, comment les cils fabriqués par des travailleurs nord-coréens sont emballés et complétés en Chine. Il a déclaré que la Corée du Nord serait probablement considérée comme leur pays d'origine parce qu'elle a donné aux matières premières des "caractéristiques essentielles".

Les services douaniers coréens de Séoul ont déclaré que "l'importation de produits nord-coréens déguisés en produits chinois peut être sanctionnée", mais qu'il était "difficile de déterminer" le pays d'origine sur la seule base de la description faite par Reuters de la chaîne d'approvisionnement entre la Corée du Nord et la Chine, et qu'ils n'enquêtaient pas sur cette question.

BONNE QUALITÉ, SALAIRES BON MARCHÉ

Malgré la qualité des cils, la main-d'œuvre nord-coréenne est mal payée. Selon quatre propriétaires et directeurs d'usines chinoises, les salaires nord-coréens peuvent représenter un dixième des salaires chinois.

En outre, Wang, directeur du fabricant Co-Lash, basé à Pingdu, qui a cessé ses activités en Corée du Nord pendant la pandémie, a déclaré que les travailleurs abandonnaient la majeure partie de leurs revenus à l'État. Il n'a pas fourni de preuves. Un autre fabricant chinois, PD Lush, verse aux travailleurs de son usine de la ville frontalière nord-coréenne de Rason - dont les produits sont vendus dans le monde entier - un salaire mensuel moyen de 300 yuans (42 dollars), a déclaré Wang, directeur de l'entreprise basée à Pingdu.

La centralité de la Corée du Nord pour l'industrie est devenue évidente lorsque les frontières du pays ont été fermées pendant la pandémie.

Wang Tingting, de Monsheery, a déclaré qu'après la fermeture des frontières de la Corée du Nord en 2020 en raison de la pandémie, les navires transportant la petite quantité de cils exportés pendant cette période ont souvent été bloqués. "La demande est très forte de notre côté", a-t-elle déclaré.

Au lendemain de la pandémie, l'offre n'était toujours pas à pleine capacité et les retards d'expédition étaient fréquents, a-t-elle ajouté.

La marque sud-coréenne de faux cils Cinderella Amisolution s'approvisionne généralement auprès de négociants chinois en produits nord-coréens semi-finis, qu'elle vend ensuite à ses clients. Mais lorsque la Corée du Nord a scellé sa frontière, les entrepreneurs ont envoyé des échantillons qui n'étaient pas fabriqués par des Nord-Coréens.

"Je me suis dit que ça n'allait pas marcher", a déclaré le directeur général Choi Jee-won. "Ils étaient complètement différents.