Après que l'incursion du Hamas en Israël le 7 octobre a secoué les marchés mondiaux, la flambée du pétrole s'est inversée, les actions mondiales sont aujourd'hui globalement stables et les paris sur une crise humanitaire se transformant en un conflit régional plus large semblent s'être évanouis.

Israël a accepté jeudi de suspendre ses opérations dans le nord de la bande de Gaza pendant quatre heures par jour, selon la Maison Blanche des États-Unis, mais les risques demeurent et les transactions intenses dans une série de catégories d'actifs, des stocks d'armes à l'assurance de la dette au Moyen-Orient, suggèrent que les marchés n'ont pas encore tourné la page de la peur.

Alors que les investisseurs débattent d'une série de scénarios, voici quelques actifs qui émettent des signaux d'alerte et ceux qui pourraient connaître des fluctuations importantes.

1/ OPTIONS OUVERTES

Les prix du pétrole sont inférieurs à ce qu'ils étaient avant le 7 octobre. Les marchés des produits dérivés racontent une autre histoire.

Les paris sur une hausse des prix du pétrole sont à leur plus haut niveau depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022, selon les données sur la volatilité du marché des options du CME.

Les volumes quotidiens moyens d'options sur l'énergie de la bourse CME dans son ensemble sont les plus élevés depuis le record historique de 2018.

"Les suites des attentats et la montée des tensions au Moyen-Orient n'ont pas eu d'impact sur les prix du pétrole comme beaucoup d'investisseurs l'attendaient, nous y compris", a déclaré Sandrine Perret, gestionnaire de portefeuille multi-actifs d'Unigestion.

"Le marché vous dit qu'il est beaucoup plus préoccupé par la prochaine hausse de 10 dollars du pétrole et la prochaine hausse de 50 dollars de l'or que par la prochaine baisse de 10 ou 50 dollars", Derek Sammann, responsable des matières premières, des options et des marchés internationaux chez CME.

L'or a perdu plus de 50 dollars l'once après avoir atteint 2 000 dollars la semaine dernière.

2/ LES DANGERS DE LA DETTE

Les signes indiquant que le conflit est maîtrisé ont aidé les obligations israéliennes et celles des pays voisins, la Jordanie et l'Égypte, à se remettre de la chute qui a suivi les attaques.

Les swaps de défaut de crédit (CDS) sur Israël - que les opérateurs utilisent pour assurer leur exposition au pays - expriment un plus grand pessimisme. Le prix de ces instruments illiquides correspond à celui généralement payé pour s'assurer contre la défaillance d'un pays sur le point d'être rétrogradé à une cote de crédit de pacotille.

La note AA d'Israël est supérieure de 6 crans à ce que le prix des CDS implique.

"Sommes-nous sortis d'affaire en ce qui concerne le risque d'un événement secondaire ? Je dirais que non", a déclaré Jeff Grills, responsable de la dette des marchés émergents chez Aegon Asset Management.

3/ LES VALEURS DE DÉFENSE

Une jauge des valeurs de défense compilée par le fournisseur d'indices MarketVector est en hausse de 8 % au cours des quatre semaines qui ont suivi le début du conflit.

Il s'agit d'un secteur qui, comme l'or, pourrait bien perdre de sa popularité si les hostilités au Moyen-Orient cessent, mais qui a surperformé les actions mondiales depuis que la Chine a intensifié sa pression militaire sur Taïwan en mai, et qui reste considéré comme un gagnant à long terme.

"Nous serions prêts à tolérer une certaine volatilité", a déclaré Mikhail Zverev, gestionnaire de portefeuille chez Amati Global Investors, qui détient environ 13 % de son fonds dans des actions liées à la défense et à la sécurité et qui a indiqué qu'il prévoyait de soutenir les entreprises innovantes de ce secteur à long terme.

"Les dépenses de défense doivent augmenter", a ajouté Ron Temple, stratège en chef du marché chez Lazard Asset Management. "Il m'est difficile d'envisager autre chose qu'une trajectoire positive des revenus pour ces entreprises (de défense).

4/ LA MONNAIE LA PLUS SÛRE ?

Le franc suisse, monnaie refuge, est la devise la plus performante par rapport au dollar depuis le 7 octobre. Il est également proche de son plus haut niveau depuis huit ans par rapport à l'euro et constitue donc une autre classe d'actifs qui suscite des interrogations quant à son comportement en cas de résolution des tensions au Moyen-Orient.

Une offre en sa faveur : la banque centrale suisse vend des réserves de devises étrangères pour réduire son vaste bilan.

"Dans une perspective à long terme, le franc suisse est très cher", a déclaré Francesca Fornasari, responsable des devises chez Insight Investment. "À plus court terme, l'offre d'une valeur refuge et la réduction du bilan constituent un soutien important.

Selon Francesca Fornasari, si la guerre s'intensifie, il faudra surveiller l'évolution de l'euro par rapport au dollar.

"La fuite vers les valeurs sûres favorise le dollar et la zone euro est une région importatrice d'énergie.

5/ LE CRÉDIT DE L'EURO

La résistance des obligations d'entreprises, déjà mise à l'épreuve par les hausses de taux agressives et le ralentissement de la croissance, pourrait être remise en question si le pétrole repart à la hausse - en particulier dans une Europe tributaire des importations d'énergie.

"Le crédit américain devrait s'avérer plus résistant que le crédit européen dans un scénario de guerre plus prononcé", a déclaré Elisa Belgacem, stratégiste crédit senior chez Generali Investments.

Le risque perçu de la dette européenne de pacotille, illustré par le rendement supplémentaire que les investisseurs exigent pour prêter aux emprunteurs les plus faibles par rapport aux actifs sans risque, suit souvent l'évolution du Brent.