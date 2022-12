Corr Washington va fortement augmenter ses livraisons de gaz au Royaume-Uni

Londres (awp/afp) - Les Etats-Unis vont fortement augmenter leurs livraisons de gaz au Royaume-Uni dans le cadre d'un accord de partenariat sur la sécurité énergétique annoncé mercredi.

"Dans les prochaines années, les Etats-Unis prévoient de plus que doubler les quantités de gaz exportées vers le Royaume-Uni comparé à 2021, pour assurer la sécurité de l'approvisionnement et réduire la volatilité des prix", selon un communiqué du gouvernement britannique.

Washington vise ainsi des exportations de 9-10 milliards de mètres cubes de gaz naturel liquéfié sur l'an prochain via les terminaux britanniques, notamment avec l'objectif de "remplir les stockages de gaz", poursuit ce texte.

Dans le cadre du nouveau partenariat, les Etats-Unis et le Royaume-Unis vont "travailler à la réduction de la dépendance mondiale aux exportations russes d'énergie, à la stabilisation des marchés de l'énergie et vont renforcer leur collaboration sur l'efficience énergétique, le nucléaire et les renouvelables", détaille le communiqué.

Ces efforts seront menés par un nouveau Groupe d'action américano-britannique, incluant de hauts responsables britanniques et américains, qui se réuniront pour la première fois jeudi.

Les prix de l'énergie se sont envolés depuis la réouverture de l'économie après le pic de la pandémie de Covid-19, et ont encore accéléré depuis le début de l'invasion russe en Ukraine, faisant flamber l'inflation dans de nombreuses régions du monde et se traduisant par une crise du coût de la vie.

afp/jh