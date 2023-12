Au moins deux navires transportant du pétrole ou des produits pétroliers entre la côte américaine du Golfe du Mexique et l'Inde se sont détournés de la mer Rouge, selon les données de suivi des navires, alors que la coalition dirigée par les États-Unis se prépare à protéger les navires contre les attaques des militants houthis du Yémen.

Les Houthis, soutenus par l'Iran et qui affirment soutenir les Palestiniens assiégés par Israël dans la bande de Gaza, ont attaqué la navigation commerciale à l'aide de drones et de missiles, obligeant les expéditeurs à changer de cap et à emprunter des itinéraires plus longs autour de l'extrémité méridionale de l'Afrique.

L'Aigeorgis, affrété par BP pour transporter du gasoil sous vide (VGO) de Jamnagar (Inde) au Texas, se dirigeait vendredi le long de la côte est de l'Afrique vers le cap de Bonne-Espérance, selon les données de suivi des navires de la société financière LSEG.

Les cargaisons de VGO de BP en provenance de Jamnagar passaient traditionnellement par la mer Rouge. Le nouvel itinéraire ajoute neuf jours au voyage entre l'Inde et la côte américaine du golfe du Mexique. Le VGO est une matière première utilisée dans le raffinage pour produire de l'essence et du diesel.

"Les primes de risque de guerre pour les pétroliers voyageant via la mer Rouge ont augmenté dernièrement, ce qui peut rendre la route plus longue (Cap de Bonne Espérance) un peu moins amère pour les affréteurs", a déclaré Jay Maroo, analyste chez Vortexa, une société de données sur l'énergie.

Un porte-parole de BP a refusé de commenter l'Aigeorgis, mais a renvoyé à une déclaration antérieure sur sa décision de dérouter les navires. La compagnie avait déclaré mardi qu'elle éviterait la mer Rouge et ferait passer les navires par le cap de Bonne-Espérance.

Le Sonangol Cabinda, affrété par Equinor pour transporter du pétrole brut du Texas vers l'Inde, a effectué un virage à 180 degrés au milieu de la mer Rouge jeudi et se dirigeait vers la Méditerranée en passant par le canal de Suez, selon les données de suivi de LSEG.

Les États-Unis ont déclaré que la coalition navale annoncée la semaine dernière impliquait 20 pays. Certains n'ont toutefois pas confirmé leur participation, tandis que d'autres ont déclaré que les opérations visant à protéger le trafic commercial en mer Rouge s'inscriraient dans le cadre d'accords navals existants. L'absence de détails pratiques pour les expéditeurs a semé la confusion chez ceux qui évitent encore la région.

"Nous avons également interrompu les nouvelles activités qui impliquent un transit par la région", a déclaré mardi un porte-parole d'Equinor. Les navires se trouvant actuellement dans la région ont été redirigés ou ont fait l'objet d'une pause, a précisé le porte-parole.

Les attaques des Houthis ont conduit les expéditeurs à changer d'itinéraire, ce qui a eu pour effet de submerger plusieurs ports africains avec le nombre de navires entrant dans leurs eaux.