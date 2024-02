(Alliance News) - L'autorité britannique de régulation du pétrole et du gaz a attribué 24 nouvelles licences d'exploration à 17 entreprises distinctes, une décision saluée par un organisme professionnel mais condamnée par les défenseurs du climat.

Il s'agit de la deuxième tranche du 33e cycle d'attribution de licences de l'Autorité de transition de la mer du Nord (NSTA), qui fait suite aux 27 licences offertes lors de la dernière attribution en octobre de l'année dernière.

Des multinationales britanniques telles que Shell PLC et BP PLC figurent parmi les entreprises qui ont reçu des licences lors de ce dernier cycle, et d'autres devraient être confirmées dans les mois à venir.

Les 74 blocs et parties de blocs proposés ce mois-ci se trouvent tous dans les régions de la mer du Nord centrale, de la mer du Nord septentrionale et de l'ouest des Shetland.

Les blocs restants, dont la majorité se trouve dans le sud de la mer du Nord et l'est de la mer d'Irlande, seront proposés lorsque les évaluations environnementales auront été finalisées.

Le 33e cycle d'octroi de licences s'est ouvert en octobre 2022 et plus de 900 blocs ont été mis à disposition.

La période de dépôt des candidatures s'est achevée en janvier de l'année dernière et 115 offres ont été reçues de la part de 76 entreprises.

On estime que l'industrie pétrolière et gazière offshore soutient actuellement environ 200 000 emplois au Royaume-Uni.

Un porte-parole de la NSTA a déclaré : "Ce dernier lot porte à 51 le nombre total d'offres reçues à ce jour, et d'autres sont à venir une fois que les contrôles environnementaux appropriés auront été effectués.

"Ces licences ont le potentiel d'apporter une contribution significative au Royaume-Uni en termes de production d'énergie et de retombées économiques, et la NSTA travaillera aux côtés des titulaires de licences pour les aider à entrer en production le plus rapidement possible."

Graham Stuart, ministre de la sécurité énergétique et du "Net Zero", a déclaré : "Nous continuerons à avoir besoin de pétrole et de gaz naturel : "Nous continuerons à avoir besoin de pétrole et de gaz au cours des prochaines décennies. Il est donc logique de tirer le meilleur parti de nos propres ressources, le gaz produit dans le pays étant presque quatre fois plus propre que le gaz naturel liquéfié importé de l'étranger.

"Ces nouvelles licences renforceront notre sécurité énergétique aujourd'hui et à l'avenir, tout en contribuant à stimuler notre économie, en soutenant une industrie qui représente 200 000 emplois et 16 milliards de livres sterling chaque année.

David Whitehouse, directeur général d'Offshore Energies UK (OEUK), a déclaré : Nous reconnaissons tous que notre bouquet énergétique doit changer et notre secteur accroît les énergies renouvelables et accélère les efforts pour atteindre l'objectif "zéro énergie".

"Mais cette évolution prendra du temps. Entre-temps, notre bassin de la mer du Nord est en déclin naturel. Nous avons plus de 280 gisements de pétrole et de gaz, mais d'ici à la fin de la décennie, 180 d'entre eux auront cessé de produire.

"Nous avons besoin d'un renouvellement des licences pour une transition ordonnée qui soutienne les emplois et les communautés à travers le pays et réponde à nos besoins énergétiques.

"L'OEUK travaille avec tous les partis politiques pour faire comprendre l'importance stratégique du secteur pour le Royaume-Uni et aider à élaborer des plans réalistes et pratiques pour une transition énergétique nationale avec les gens au cœur.

"Le manifeste de l'industrie de l'OEUK, qui détaille comment cette transformation peut être réalisée, sera publié dans le courant du mois.

Alex Lee, responsable de la campagne climatique des Amis de la Terre en Écosse, a déclaré à propos de l'annonce d'aujourd'hui : "Cette décision honteuse de forcer l'adoption d'une nouvelle série de licences montre que le gouvernement britannique a renoncé à prétendre qu'il se préoccupe un tant soit peu de la dégradation du climat.

"Alors que les tempêtes font rage et que les températures montent en flèche, le gouvernement britannique consacre son temps et son énergie à augmenter les profits obscènes des grands pollueurs plutôt qu'à protéger le public qu'il est censé servir.

"Les projets d'exploitation du pétrole et du gaz entravent la transition vers les énergies renouvelables et détournent du temps et des ressources là où ils sont nécessaires. Toutes les données scientifiques crédibles sur le climat indiquent que nous devons de toute urgence arrêter de brûler le pétrole et le gaz qui étouffent notre planète.

"Les travailleurs ont besoin d'un véritable plan de transition qui puisse les aider à passer à des emplois verts sûrs, et non pas d'acrobaties politiques qui visent à enfermer davantage les ménages dans un système de combustibles fossiles qui ne parvient ni à assurer la sécurité ni à être abordable.

"Les deux gouvernements devraient au contraire travailler sans relâche à l'abandon d'un système énergétique alimenté par des combustibles fossiles, ce qui signifie qu'ils doivent rejeter les nouveaux gisements de pétrole et les projets farfelus visant à faire de la mer du Nord la décharge de carbone de l'Europe.

Par Paul Cargill, PA Scotland

Press Association : Finance

source : PA

