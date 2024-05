Paris (awp/afp) - Les marchés boursiers mondiaux commencent la semaine dans le vert, l'optimisme concernant une prochaine baisse des taux des banques centrales et une amélioration du contexte économique en Chine restant prégnant.

En Europe, vers 07H20 GMT, le Bourse de Paris progressait de 0,17%, Londres gagnait 0,23% et Francfort 0,22%. Zurich était fermé.

Ce lundi de Pentecôte étant férié dans plusieurs pays européens, certains investisseurs pourraient rester éloignés des salles de marchés.

En Asie, les Bourses de Shanghai (+0,54%) et Hong Kong (+0,43%) ont été portées par les annonces du gouvernement chinois pour soutenir le secteur immobilier du pays, qui représente un quart du PIB de la deuxième économie mondiale et dont la crise plombe toute l'économie chinoise.

Tokyo a fini en hausse de 0,73%.

Sur les marchés du pétrole brut, les prix des deux barils de référence progressent légèrement, après avoir été légèrement tirés vers le haut par l'annonce faite par les médias iraniens de la mort du président Ebrahim Raïssi et du ministre des Affaires étrangères Hossein Amir-Abdollahian dans l'accident la veille de leur hélicoptère dans le nord-ouest de l'Iran.

Vers 07H10 GMT, le baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en juillet, gagnait 0,37% à 84,29 dollars. Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI), pour livraison en juin, montait de 0,21% à 80,23 dollars.

Vendredi, la Bourse de New York avait terminé en ordre dispersé et les Bourses européennes en repli, s'accordant une pause après avoir atteint des records au cours de la semaine.

"La hausse mondiale des actions a été renforcée par l'espoir qu'une inflation plus faible aux États-Unis permettrait non seulement à la Réserve fédérale (Fed) de commencer à réduire ses taux cette année, mais aussi aux autres grandes banques centrales, comme la Banque centrale européenne (BCE) et la Banque d'Angleterre (BoE), de poursuivre leurs plans de réduction de leurs propres taux et - peut-être - de les réduire plus que ce que les investisseurs pensent qu'ils pourraient faire", retrace Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote Bank.

Le début de cette semaine s'annonce peu animé en l'absence de publications d'indicateurs ou d'événements économiques majeurs.

Des prises de parole de quelques banquiers centraux pourraient attirer lundi l'attention des investisseurs, qui cherchent toujours à jauger les intentions de la Fed et les prochaines étapes de sa politique monétaire. Doivent s'exprimer lundi le président de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic, le vice-président de la Fed chargé de la régulation financière, Michael Barr, le gouverneur de la Fed Christopher Waller et le vice-président de la Fed Philip Jefferson.

L'actualité des marchés s'intensifiera à partir de mercredi avec la publication du compte-rendu de la dernière réunion de la Fed, de l'inflation au Royaume-Uni et des résultats du géant américain de puces électroniques Nvidia.

Jeudi seront divulgués les indices d'activité PMI de mai pour plusieurs pays de la zone euro et pour les Etats-Unis.

L'immobilier chinois dégonfle ___

Le gouvernement chinois a dévoilé vendredi des mesures ambitieuses pour relancer le secteur immobilier en crise en Chine, en réduisant l'apport nécessaire à un premier achat et en proposant que les autorités locales rachètent des logements non vendus ou non livrés.

Les spéculations autour de ces annonces avaient fait bondir les actions des entreprises du secteur immobilier jeudi. Une forte hausse qui s'était poursuivie vendredi avec l'officialisation des mesures.

Lundi, les prix des actions du secteur dégonflaient un peu, R&F Properties perdant 8,27%, Longfor 1,57%, Sino-Ocean 7,94% et Fantasia 3,16%.

Ryanair en croissance ___

La compagnie aérienne irlandaise Ryanair a annoncé lundi un bénéfice net en hausse de 34% à 1,92 milliard d'euros pour son exercice annuel décalé achevé fin mars, porté par une hausse du trafic et de ses tarifs, malgré un coût du carburant en hausse.

Son action progressait de 0,41% à Londres.

Du côté des devises, du bitcoin et de l'obligataire ___

Vers 07H10 GMT, l'euro était quasi stable (+0,06%) à 1,0875 dollar pour un euro.

Le bitcoin gagnait 0,72% à 66.631 dollars.

Sur le marché obligataire, les taux d'intérêt des emprunts des Etats européens et des Etats-Unis restaient stables.

afp/rp