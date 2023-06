(Alliance News) - Des défenseurs de l'environnement vont saisir la Haute Cour du Royaume-Uni pour contester les projets de forage de gaz dans la région rurale du Surrey.

Les militants du groupe Protect Dunsfold et du Waverley Borough Council intentent une action en justice contre la décision du gouvernement d'autoriser le creusement d'un puits exploratoire de pétrole et de gaz près du village de Dunsfold, dans le Surrey.

Le site proposé est situé dans les collines du Surrey, dans une zone de grande valeur paysagère, et se trouve à la limite d'une zone de beauté naturelle exceptionnelle.

En décembre 2019, le conseil du comté du Surrey a refusé d'accorder une autorisation pour la proposition, mais à la suite d'une enquête publique en 2021, les inspecteurs de l'urbanisme ont recommandé qu'un recours contre cette décision soit autorisé.

Le ministre du logement, Stuart Andrew, a ensuite approuvé les plans d'exploration d'un site à Dunsfold par UK Oil & Gas PLC en juin 2022.

Après la décision du gouvernement d'autoriser le forage exploratoire, le député de la région et chancelier Jeremy Hunt a qualifié cette décision d'"amèrement décevante et erronée tant sur le plan économique qu'environnemental".

Cependant, jeudi, le groupe et le conseil ont reçu le feu vert pour intenter un recours en justice contre le ministère du nivellement, du logement et des communautés et les promoteurs potentiels du site, UKOG.

Lors d'une audience préliminaire à la Haute Cour de Londres en mars, les avocats de Protect Dunsfold et du Waverley Borough Council ont fait valoir que l'autorisation de creuser pour l'exploration gazière sur le site était incompatible avec les politiques d'aménagement du territoire du gouvernement.

"L'inspecteur et le secrétaire d'État ont tous deux estimé qu'un préjudice serait causé à la zone de beauté naturelle exceptionnelle elle-même, bien que l'ampleur de ce préjudice soit tempérée par sa nature à court terme", a déclaré Jenny Wigley KC, pour le conseil, dans ses observations écrites.

Estelle Dehon KC, pour le groupe, a déclaré que le National Policy Planning Framework du gouvernement, qui protège les zones de beauté naturelle exceptionnelle, exige qu'une "grande importance" soit accordée à la conservation des zones protégées.

Elle a poursuivi dans ses observations écrites : "Le fait que l'inspecteur et le secrétaire d'État n'aient pas accordé une grande importance au préjudice causé à la zone de beauté naturelle exceptionnelle est une omission importante dans une décision qui a jugé que l'autorisation devait être accordée bien que le développement ne soit pas conforme au plan de développement.

Les avocats de DLUHC et UKOG contestent l'affaire.

Guy Williams, pour le ministère, a déclaré dans ses arguments écrits pour l'audience de mars : "Le tribunal peut partir du principe que le décideur a compris et appliqué la politique de manière légale, en particulier une politique bien établie, en l'absence de toute indication positive contraire.

Toutefois, le juge Lane a déclaré que ni le gouvernement ni le promoteur n'avaient "porté un coup fatal" à la contestation juridique, autorisant l'offre pour trois motifs au total.

"Je considère que ces motifs sont défendables", a-t-il conclu.

L'audience doit débuter à 10h30 et les militants seront devant les Royal Courts of Justice à partir de 9h, aux côtés des manifestants d'Extinction Rebellion.

source : PA

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.