En mai, un pétrolier battant pavillon libérien a quitté le port russe d'Ust-Luga, transportant du brut pour le compte d'une société commerciale peu connue basée à Hong Kong. Avant même que le navire n'atteigne sa destination en Inde, la cargaison a changé de mains.

Selon deux sources commerciales, le nouveau propriétaire des 100 000 tonnes de brut de l'Oural transportées par le Leopard I était une société tout aussi discrète, Guron Trading, également basée à Hong Kong.

Le nombre de sociétés de négoce peu connues sur lesquelles Moscou s'appuie pour exporter d'importants volumes de brut vers l'Asie s'est multiplié ces derniers mois, depuis que les sanctions liées à la guerre en Ukraine ont conduit les grandes entreprises pétrolières et les sociétés de négoce de matières premières à se retirer des affaires avec les producteurs en Russie, selon les informations fournies par Reuters.

Au moins 40 intermédiaires, y compris des sociétés n'ayant jamais été impliquées dans ce secteur, se sont occupés du commerce du pétrole russe entre mars et juin, selon un décompte effectué par Reuters après avoir interrogé 10 sources commerciales, des analystes du groupe de réflexion Kpler et analysé les données de Refinitiv et les registres non publics des sociétés de transport maritime.

Les nouveaux acteurs ont expédié au moins la moitié de l'ensemble des exportations russes de brut et de produits raffinés, soit 6 à 8 millions de barils par jour (bpj) en moyenne cette année, transformant ces sociétés peu connues en quelques-uns des plus grands négociants en pétrole du monde, selon les calculs de Reuters basés sur des informations privées fournies par les 10 sources de négoce et les données d'Eikon.

Les sociétés ont commencé à apparaître après l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022, que Moscou qualifie d'opération militaire spéciale, avec pas moins de 30 intermédiaires impliqués dans des transactions au cours de l'année dernière, selon le décompte.

Ce réseau marque un tournant majeur par rapport à la poignée de majors pétrolières bien établies, telles que BP et Shell, et aux grandes maisons de commerce, telles que Vitol, Glencore, Trafigura et Gunvor, qui ont traité le brut et les produits pétroliers russes pendant des dizaines d'années.

Rien n'indique que ces transactions enfreignent les sanctions, mais elles pourraient compliquer la tâche des organismes chargés de l'application des sanctions en Europe et aux États-Unis, qui doivent suivre les transactions et les prix du pétrole russe.

Au début du mois, les prix de l'Oural ont dépassé le plafond de 60 dollars le baril imposé aux exportations russes par le Groupe des Sept, l'Australie et l'Union européenne à partir du 5 décembre, dans le but de punir les entreprises impliquées dans tout commerce dépassant ce niveau.

Lorsque les prix dépassent le plafond, l'évolution rapide du réseau commercial peut rendre difficile l'identification des personnes impliquées dans le transport du pétrole, ont déclaré cinq négociants impliqués dans le traitement du pétrole russe.

Les rapports montrent qu'en mai, la Russie, l'un des trois premiers producteurs mondiaux de pétrole, a fourni des volumes record à la Chine et à l'Inde, qui n'ont pas imposé de sanctions à Moscou et sont devenues ses principaux acheteurs après que les sanctions de l'Europe, des États-Unis et d'autres puissances ont limité leurs propres achats.

Ni Guron Trading ni Bellatrix Energy, la société qui a affrété le Leopard I et acheté la cargaison à la compagnie pétrolière russe Rosneft, n'ont répondu aux demandes de commentaires. Rosneft n'a pas répondu aux questions.

Les sites web de Guron Trading et de Bellatrix Energy semblent avoir été supprimés récemment. Ils étaient tous deux en ligne avant que les sociétés ne soient contactées par Reuters.

COMMERCE EN MER

Les cinq sources impliquées dans le commerce du pétrole russe ont déclaré que, parallèlement à l'émergence de ces nouvelles sociétés, les transactions multiples, autrefois rares, effectuées pendant que les navires sont en mer, se sont généralisées. Les sources ont décrit au moins 10 transactions de ce type, qui se déroulent avec peu de documentation publique et visent à rendre les exportations de pétrole de la Russie plus difficiles à suivre.

Un acheteur de pétrole russe a comparé l'ascension et la chute des nouveaux négociants à la brève carrière des stars de TikTok, tandis qu'un autre négociant a décrit un "kaléidoscope" de nouveaux acteurs. Dans certains cas, une seule cargaison passe par au moins trois négociants, a déclaré l'acheteur de pétrole.

Dans le système précédent, les cargaisons de pétrole étaient généralement traitées par un seul négociant bien connu, de la source à la destination.

Reuters n'a pas pu déterminer les propriétaires ultimes des nouvelles sociétés de négoce.

Le réseau de plus en plus étendu de négociants en herbe coïncide avec un marché en plein essor pour les vieux pétroliers fournis par de nouvelles sociétés pour transporter le pétrole russe que les expéditeurs occidentaux évitent.

Le nouveau réseau et les nouvelles pratiques commerciales augmentent les risques financiers pour les compagnies pétrolières russes qui traitent avec des entités inconnues dont les antécédents en matière de crédit sont limités.

Certaines des sociétés qui se sont révélées être d'importants négociants de pétrole russe l'année dernière, telles que Coral Energy et Everest Energy, se sont depuis retirées du marché.

Répondant aux questions de Reuters, ces deux sociétés ont nié avoir quitté le marché en raison des risques liés aux sanctions. Everest a déclaré qu'il s'agissait d'une décision commerciale stratégique fondée sur divers facteurs propres à notre entreprise. Coral a déclaré : "nous avons décidé de nous approvisionner en dehors de la Russie grâce à notre empreinte diversifiée dans la région MENA".

L'OFAC, l'organisme chargé de l'application des sanctions au sein du département du Trésor des États-Unis, et ses homologues de l'UE et du Royaume-Uni n'ont pas répondu aux demandes de commentaires pour cet article.

En juillet, un fonctionnaire du Trésor américain a déclaré que les sanctions étaient conçues pour maintenir le pétrole russe sur le marché, en réduisant les prix pour les consommateurs tout en limitant les revenus pétroliers que Moscou utilise pour financer la guerre en Ukraine.

"Nous reconnaissons que (les sanctions contre la Russie) vont changer la forme et la structure des marchés pétroliers russes", a déclaré ce fonctionnaire à la presse.

Le fonctionnaire a également déclaré que Washington ne s'inquiétait pas du fait que les sanctions entraînent une augmentation des transactions dans des devises autres que le dollar, après une hausse de l'utilisation du yuan et du dirham des Émirats arabes unis pour régler les transactions pétrolières russes, Moscou se retrouvant exclu des banques internationales.

DES EXPORTATIONS AU PLUS HAUT DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES

Détenu et exploité par la société Leopard I Shipping, basée à Dubaï, le Leopard I est arrivé au port de Visakhapatnam le 15 juin, où le raffineur indien Hindustan Petroleum a pris livraison de la cargaison auprès de Guron Trading, selon les données fournies par les deux sources commerciales.

Hindustan Petroleum n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Les entreprises émergentes ont joué un rôle clé dans le maintien, voire l'augmentation, des exportations de pétrole de la Russie, alors que les principaux producteurs de brut, Rosneft, Lukoil, Surgutneftegaz et Gazprom Neft, détournaient leurs cargaisons vers l'Inde et la Chine.

Grâce à ce réseau, les exportations de pétrole russe à partir de tous les ports maritimes ont atteint en avril et en mai un niveau inégalé depuis plusieurs années, avec près de 4 millions de bpj, selon les calculs de Reuters basés sur des sondages réalisés auprès de 10 négociants ainsi que sur les programmes de chargement des ports russes et les données de Refinitiv.

En mai, les livraisons de pétrole russe par voie maritime à l'Inde, qui était un rare acheteur de pétrole russe avant la guerre, ont atteint un record de 1,95 million de bpj, tandis que la Chine a importé 2,29 millions de bpj.

Seule Lukoil continue de commercialiser le pétrole par l'intermédiaire de sa division commerciale - Litasco - qu'elle a transférée de Genève à Dubaï. Les autres entreprises vendent aux nouvelles sociétés de négoce, qui sont pour la plupart enregistrées en Chine, à Singapour, à Hong Kong ou à Dubaï, selon les cinq sources et les registres publics locaux des entreprises.

De mars à juin, les principaux négociants qui ont acheté du pétrole à Rosneft, Surgutneftegaz et Gazprom Neft étaient Petroruss, basé à Dubaï, Guron Trading, Bellatrix Energy et Covart Energy, enregistrés à Hong Kong, Voliton, Demex Trading, Nestor Trading, Orion Energy, enregistrés à Dubaï, et Patera, basé à Singapour, selon les cinq négociants, les données sur le transport maritime et les registres d'entreprise.

Certaines sociétés, comme Voliton, n'ont pas de site web ni de numéro de téléphone que Reuters ait pu trouver. Aucune des autres n'a répondu aux demandes de commentaires.

Les représentants des médias de Rosneft, Surgutneftegaz et Gazprom Neft n'ont pas répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

RETARDS DE PAIEMENT

Cette stratégie comporte des risques pour les producteurs russes. Le Venezuela, qui utilise un système similaire pour acheminer le pétrole, a connu des problèmes de paiement, des fraudes et des pertes.

Bien qu'aucun non-paiement n'ait été signalé à ce jour, les retards ont causé quelques problèmes, ont déclaré les cinq négociants impliqués dans le commerce du pétrole russe.

Les exportateurs russes ont attendu entre trois et cinq mois pour être payés après l'embarquement de leurs cargaisons, ont déclaré les sources. Normalement, les acheteurs paient les cargaisons environ un mois après le départ du navire.

Une source a déclaré que ces retards créaient un fossé fiscal pour les exportateurs qui devaient payer des taxes à l'État russe avant même d'être payés pour leur pétrole.

Une source d'une grande compagnie pétrolière russe a déclaré que son entreprise était prête à faire face à des risques de crédit plus élevés de la part des acheteurs, dans le but d'avoir des exportations de pétrole stables et en hausse.

"L'année dernière, nous devions réduire notre production car la commercialisation était mauvaise. Aujourd'hui, tout va bien : nous avons des acheteurs, nous avons des ventes", a déclaré la source. (Reportage de Reuters à MOSCOU, Dmitry Zhdannikov à LONDRES et Nidhi Verma à NEW DELHI. Reportages complémentaires de Timothy Gardner à Washington et Laura Sanicola à New York ; Rédaction par Simon Webb et Frank Jack Daniel)