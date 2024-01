Deux pétroliers qui s'étaient détournés de la mer Rouge ont fait demi-tour et sont passés par le détroit de Bab al-Mandab, selon les données de suivi des navires, alors que les tensions dans la région continuent de perturber le transport maritime et le commerce mondial.

Le retour des navires, suivi par LSEG et Kpler, intervient près d'une semaine après que les États-Unis et la Grande-Bretagne ont lancé des frappes contre les positions des Houthis au Yémen, en représailles aux attaques prolongées du groupe militant contre la navigation commerciale depuis le mois de novembre.

Jusqu'aux frappes et malgré les attaques des Houthis, la majorité des navires ont continué à traverser la mer Rouge, mais de plus en plus de navires se détournent de leur route en raison de l'escalade des tensions.

La raison du retour des deux pétroliers n'est pas claire, mais certains analystes du secteur estiment que les navires désireux de continuer à emprunter la route de la mer Rouge pourraient profiter de l'inquiétude qui règne dans d'autres secteurs du marché du fret.

"Il se pourrait que certains propriétaires de pétroliers soient prêts à passer par la mer Rouge si le coût du fret est correct", a déclaré Alberto Ayuso Martin, responsable de la recherche chez Medco Shipbrokers, basé en Espagne.

Selon Mary Melton, de la société d'analyse Vortexa, le trafic global des pétroliers passant par Bab al-Mandab a été inférieur de 58 % à la moyenne de 2023 entre le 13 et le 17 janvier, prolongeant ainsi la baisse de 38 % enregistrée avant les grèves entre le 6 et le 10 janvier.

Les pétroliers transportant des carburants "propres" tels que le diesel et le kérosène ont été plus gravement touchés que ceux transportant des carburants résiduels, dits "sales" en raison de leur plus grande toxicité, et du pétrole brut, a indiqué Mme Melton de Vortexa.

DESTINATION INCONNUE

Les deux pétroliers Aframax qui sont passés par Bab al-Mandab le 17 janvier après s'être détournés de la mer Rouge sont le Gamsunoro, battant pavillon indonésien, et le Free Spirit, battant pavillon des Îles Marshall.

Les deux pétroliers transportent des combustibles lourds et ont fait escale pour la dernière fois à Fujairah - l'une des plus grandes plates-formes pétrolières du monde - dans les Émirats arabes unis (EAU), d'après les données.

Les propriétaires des cargaisons et leurs destinations ne sont pas clairs, mais les deux navires avaient signalé des ports saoudiens de la mer Rouge au cours de la semaine dernière.

Le géant pétrolier saoudien Aramco peut contourner Bab al-Mandab grâce à un oléoduc reliant les installations pétrolières de l'est de l'Arabie saoudite à sa côte occidentale, a déclaré le directeur général Amin Nasser. Il a ajouté que les exportations de produits pétroliers pourraient être détournées.

Reuters a recensé au moins 22 autres pétroliers qui se sont déroutés ou ont marqué une pause depuis l'avertissement lancé vendredi dernier par les Forces maritimes combinées (CMF) dirigées par les États-Unis à Bahreïn, demandant aux navires d'éviter le détroit de Bab al-Mandab pendant plusieurs jours.

Une quinzaine de pétroliers ont emprunté la route plus longue qui contourne le cap de Bonne-Espérance dans les deux sens, ce qui peut ajouter jusqu'à trois semaines aux voyages entre l'Asie et l'Europe.

Sept autres restent dans le golfe d'Aden ou dans la moitié nord de la mer Rouge.