(Alliance News) - Les bourses de Londres ont ouvert en demi-teinte mercredi, avec un certain malaise persistant sur les marchés boursiers avant la publication des chiffres de l'inflation américaine plus tard dans la semaine.

"Les traders sont confiants dans les réductions de taux à venir. La vigueur de la croissance américaine ne fait pas peur tant que l'inflation continue de baisser. Et même la récente hausse de l'inflation n'inquiète pas beaucoup car elle est considérée comme temporaire", a déclaré Ipek Ozkardeskaya, analyste chez Swissquote Bank.

"En conséquence, la Fed devrait réduire ses taux en juin pour la première fois.

Les dernières données sur les dépenses de consommation des ménages, l'indicateur d'inflation préféré de la Fed, sont publiées vendredi.

Les investisseurs ont également pris connaissance des données industrielles chinoises. Le yen, quant à lui, a chuté alors qu'il continue à se débattre malgré la hausse historique des taux de la Banque du Japon la semaine dernière.

Dans les premières nouvelles concernant les entreprises, Diploma a annoncé le projet d'acquisition de Peerless Aerospace Fastener, distributeur de fixations spécialisées pour l'aérospatiale, pour un montant de 236 millions de livres sterling, tandis qu'AstraZeneca a annoncé l'approbation de deux médicaments au Japon.

Voici ce qu'il faut savoir à l'ouverture du marché londonien :

MARCHÉS

FTSE 100 : en baisse de 0,1% à 7 920,80

Hang Seng : baisse de 1,4 % à 16 394,79

Nikkei 225 : clôture en hausse de 0,9 % à 40 762,73

S&P/ASX 200 : clôture en hausse de 0,5 % à 7 819,60

DJIA : clôture en baisse de 31,31 points, 0,1%, à 39 282,33

S&P 500 : clôture en baisse de 14,61 points, 0,3%, à 5 203,58

Nasdaq Composite : clôture en baisse de 68,77 points, 0,4%, à 16 315,70

EUR : baisse à 1,0827 USD (1,0828 USD)

GBP : hausse à 1,2628 USD (1,2626 USD)

USD : hausse à 151,70 JPY (151,50 JPY)

Or : hausse à 2 179,73 USD l'once (2 176,17 USD)

(Brent : en baisse à 84,78 USD le baril (85,94 USD)

ÉCONOMIE

Les événements économiques clés de mercredi sont encore à venir :

10:00 GMT indice de confiance des consommateurs de la zone euro

10:00 GMT Indice du climat économique de la zone euro

14:30 GMT Stocks de pétrole brut de l'EIA (États-Unis)

22:00 GMT Discours du gouverneur de la Réserve fédérale américaine Christopher Waller

Le régulateur des compagnies pétrolières et gazières britanniques a déclaré que celles-ci devaient prendre des mesures pour s'engager sur la voie de la réduction des émissions et a averti qu'il pourrait bloquer les développements si elles ne prenaient pas des mesures raisonnables. L'Autorité de transition de la mer du Nord a déclaré qu'un plan publié mercredi mettait en évidence "la nécessité d'une action générale en faveur de la décarbonisation de la production". Elle a déclaré qu'elle travaillerait avec les promoteurs pétroliers et gaziers, mais que si ces derniers ne prenaient pas les mesures qu'elle jugeait nécessaires, elle pourrait ne pas approuver leurs demandes. Malgré les baisses enregistrées ces dernières années, la production de pétrole et de gaz au Royaume-Uni représente environ 3 % des émissions totales de gaz à effet de serre du pays. Ce chiffre ne tient pas compte des émissions produites lors de la combustion du pétrole et du gaz. Ces émissions proviennent en partie de l'énergie utilisée par les plates-formes pétrolières et d'autres opérations pour transporter le personnel et les équipements, pomper le pétrole et bien d'autres choses encore. Mais elles proviennent également de pratiques telles que le dégazage ou le brûlage à la torche, qui consistent à rejeter les gaz indésirables dans l'atmosphère ou à les brûler sur place sans utiliser l'énergie qu'ils pourraient produire.

Le yen a atteint mercredi son niveau le plus bas depuis 34 ans face au dollar, un peu plus d'une semaine après l'annonce par la Banque du Japon d'une hausse très attendue des taux d'intérêt, qui marque un tournant par rapport à des années de politique monétaire ultra-libre. L'unité s'est affaiblie jusqu'à 151,97 yens pour un dollar, son niveau le plus bas depuis 1990, ce qui a suscité des spéculations quant à l'intervention des autorités sur les marchés pour soutenir la monnaie. Mais sa valeur s'est rapidement redressée pour atteindre des niveaux d'environ 151,72 yens. La chute est survenue après qu'un haut responsable de la banque centrale a laissé entendre qu'elle continuerait à mener une politique accommodante pour le moment, faisant écho à des commentaires antérieurs de la BoJ.

CHANGEMENTS DANS LA NOTATION DES COURTIERS

UBS relève Sainsbury's à "acheter" (neutre) - objectif de prix 295 (275) pence

ENTREPRISES - FTSE 100

Diploma a annoncé le projet d'acquisition de Peerless Aerospace Fastener, un distributeur de fixations spécialisées sur les marchés américains et européens de l'aérospatiale, pour un montant d'environ 236 millions de livres sterling. Le fournisseur de produits et de services techniques spécialisés basé à Londres a déclaré qu'il s'attendait à ce que la transaction soit finalisée dans les prochaines semaines, après avoir obtenu les autorisations réglementaires habituelles. Johnny Thomson, directeur général de Diploma, a commenté l'opération : "Peerless est une excellente acquisition pour Diploma, qui s'inscrit dans notre stratégie de création d'entreprises de haute qualité et évolutives en vue d'une croissance organique durable... Nous connaissons et apprécions le marché des fixations aérospatiales et Peerless élargit considérablement nos capacités aux États-Unis et augmente notre envergure en Europe."

AstraZeneca a obtenu deux autorisations de mise sur le marché au Japon. En collaboration avec Sanofi, le traitement Beyfortus de la société pharmaceutique a été approuvé pour le traitement des maladies des voies respiratoires inférieures causées par le virus respiratoire syncytial chez les nourrissons et les enfants. AstraZeneca prévoit que Beyfortus sera disponible pour la prochaine saison 2024/25 du VRS, conformément aux directives japonaises existantes. Entre-temps, son traitement Truqap en association avec Faslodex a également été approuvé au Japon pour le traitement des patientes adultes atteintes de diverses formes de cancer du sein après un traitement hormonal.

ENTREPRISES - FTSE 250

Playtech a déclaré que son bénéfice en 2023 avait plus que doublé et qu'il avait pris un bon départ pour 2024. Le bénéfice avant impôt de Playtech en 2023 a bondi à 235,8 millions d'euros, contre 95,6 millions d'euros en 2022, le chiffre d'affaires ayant augmenté de 6,9% à 1,71 milliard d'euros, contre 1,60 milliard d'euros. La société de développement de logiciels de jeux d'argent basée sur l'île de Man a déclaré que ses performances en 2023 étaient supérieures aux attentes et qu'elle était en bonne voie pour atteindre ses objectifs à moyen terme. Elle n'a pas déclaré de dividende, comme l'année précédente. Mor Weizer, président-directeur général, a commenté l'événement : "Outre d'excellents résultats financiers, le groupe a réalisé d'importants progrès stratégiques et opérationnels, notamment en ce qui concerne notre expansion aux États-Unis, l'ouverture d'un troisième casino en direct en Pennsylvanie et l'augmentation du nombre de licences accordées à 11, d'autres demandes étant en cours d'examen. Playtech a déclaré avoir pris un départ "solide" pour la négociation en 2024 et qu'elle reste confiante dans l'exécution des opportunités de croissance.

AUTRES ENTREPRISES

S4 Capital a annoncé une perte réduite en 2023, bien que les revenus aient chuté car la société a été confrontée à des conditions économiques difficiles et à la "prudence des clients". La perte avant impôts de S4 Capital en 2023 s'est nettement réduite, passant de 159,7 millions de livres sterling en 2022 à 13,9 millions de livres sterling, bien que le chiffre d'affaires ait diminué de 5,7 %, passant de 1,07 milliard de livres sterling à 1,01 milliard de livres sterling, tandis que les dépenses d'exploitation totales ont diminué de 17 %, passant de 1,03 milliard de livres sterling à 853,0 millions de livres sterling. La société de publicité numérique, de marketing et de services technologiques basée à Londres a également annoncé la nomination de Jean-Benoit Berty au poste de directeur de l'exploitation, avec effet immédiat. Le président exécutif Martin Sorrell a commenté : "Après nos quatre premières années de forte croissance du chiffre d'affaires net, nous avons connu une année 2023 difficile, reflétant des conditions macroéconomiques mondiales difficiles, des craintes de récession et des taux d'intérêt élevés. Cela s'est traduit par la prudence des clients à s'engager et par des cycles de vente prolongés, en particulier pour les grands projets, une année difficile pour les nouvelles affaires, ainsi que des réductions de dépenses dans certaines relations avec des clients régionaux et plus petits." M. Sorrell a ajouté que le chiffre d'affaires net à périmètre constant pour 2024 devrait être inférieur à celui de 2023, "avec un niveau global de performance bénéficiaire largement similaire à celui de 2023". Il a ajouté : "Nous restons convaincus que nos talents, notre modèle d'entreprise, notre stratégie et nos relations avec les clients nous placent en bonne position pour une croissance supérieure à la moyenne à long terme, en mettant l'accent sur le déploiement du flux de trésorerie disponible pour stimuler les rendements pour les actionnaires".

