Paris (awp/afp) - Sur les Bourses mondiales, les indices américains sont en hausse tandis que les européens sont stables jeudi, les investisseurs restant concentrés sur les éléments susceptibles de changer la politique des banques centrales.

A Wall Street, vers 13H45 GMT, le Dow Jones engrangeait 0,55%, l'indice Nasdaq gagnait 0,90% et l'indice élargi S&P 500 prenait 0,73%.

Les investisseurs attendent surtout des données sur l'emploi américain vendredi. Les chiffres seront étudiés sous le prisme de la politique monétaire de la banque centrale américaine (Fed) et des enseignements qu'elle pourrait tirer de cette publication dans son combat pour ramener l'inflation à 2%.

Sur les taux obligataires, après le coup de chaud du début de semaine, les rendements se stabilisaient: celui de l'emprunt à 10 ans de l'Etat américain tournait autour de 4,32%, contre un pic proche de 4,47% mercredi. Ceux des Etats européens reculaient également.

La tendance s'est inversée avec la publication de l'indice ISM des services mercredi, qui a montré que la composante prix était au plus bas depuis quatre ans. "Cela a contrasté avec la mauvaise surprise de l'ISM manufacturier lundi et, combiné avec les commentaires du président de la Banque centrale Jerome Powell, la publication de l'ISM services a contribué à repousser les craintes d'une politique monétaire plus stricte", en vogue en début de semaine, observent les analystes de Deutsche Bank.

L'attentisme était de mise en Europe aussi où, vers 13H40 GMT, Paris (+0,00%) était parfaitement stable, Milan rendait 0,10%, Londres avançait de 0,48% et Francfort grappillait 0,16%. A Zurich, le SMI gagnait 0,50%.

La matinée a été marquée par la publication des indicateurs PMI mesurant l'activité dans les services, qui ont été un peu meilleurs que prévu.

En France, l'activité du secteur privé en France a continué de se contracter en mars, mais la baisse a été "la plus faible depuis le début de la période de contraction amorcée il y a dix mois", a indiqué le cabinet S&P Global et la Hamburg Commercial Bank (HCOB).

Renault en tête de course ___

A Paris, le constructeur automobile Renault affiche la meilleure progression de l'indice boursier star en France, le CAC 40, depuis le 1er janvier, le titre ayant gagné plus de 34%.

Vers 13H40 GMT, l'action grimpait de 3,14%, soutenue par une note de la banque HSBC qui estime "qu'il reste encore du chemin à parcourir", reconnaissant que "Renault est l'entreprise la plus performante parmi les équipementiers automobiles de l'Union européenne".

"La question est de savoir quelle sera la prochaine étape" pour le groupe, ont-ils ajouté.

Le pétrole reste haut ___

En hausse constante depuis fin mars, les prix du pétrole restent soutenus, sur fond de montée persistante des tensions au Moyen Orient et de maintien mercredi par les pays de l'Opep+ de leur stratégie de baisse de production d'or noir, afin de soutenir les cours.

Le baril de WTI américain se stabilisait à 85,25 dollars (-0,21%) vers 13H40 GMT et le baril de Brent de la mer du Nord à 89,23 dollars (-0,13%).

L'or a franchi la barre des 2.300 dollars l'once (2.304,96 dollars), un nouveau record. Vers 13H40 GMT, il reculait de 0,55% à 2.287,32 dollars, préservant toutefois un gain de 2,58% sur la semaine et d'environ 11% en 2024.

L'euro confortait ses gains de la veille par rapport au dollar (+0,31% à 1,0870 dollar pour un euro).

Le bitcoin prenait 2,41% à 67.325 dollars.

afp/rp