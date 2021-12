Du vert partout sur les indices des actions mondiaux

Paris (awp/afp) - Les marchés des actions étaient bien orientés mardi, dans la droite ligne de la veille, l'optimisme des peu nombreux investisseurs présents écartant les craintes liées aux perturbations du variant Omicron du Covid-19.

Après le nouveau record du S&P500 et un Dow Jones tout proche de son plus haut niveau lundi, les indices américains se préparaient à une ouverture dans le vert, les contrats à terme gagnant respectivement entre 0,25% et 0,50% vers 12H30 GMT.

Dans le même temps en Europe, Francfort prenait 0,68%, Milan 0,75%. Paris ne gagnait que 0,54% mais a battu de quelques dixièmes de points son record en séance. A Zurich, le SMI gagnait 0,75%.

Comme lundi, le marché londonien est fermé.

En Asie, Tokyo a nettement rebondi, prenant 1,37%, tandis que les places asiatiques ont également progressé, mais plus légèrement.

"Le marché est surtout animé par des prises de position plutôt spéculatives dans l'attente de nouvelles hausses de cours", commente Jochen Stanzl, pour CMC Market.

Face à l'explosion du nombre de contaminations au Covid-19 dans le monde due au variant Omicron, les investisseurs s'en tiennent à la ligne répétée lundi par le président américain Joe Biden, pour qui le variant "ne devrait pas être une source de panique".

Les opérateurs de marchés continuent de penser que les tensions et les restrictions sanitaires, de moindre ampleur que celles précédemment mises en place, ne seront que temporaires et ne risquent pas de faire dérailler la reprise mondiale.

Nouvelle hausse des prix du pétrole ___

Après ses forts gains de la veille, le pétrole continuait de progresser nettement: vers 12H20 GMT le prix du baril de brut américain WTI pour livraison en février prenait 1,55% à 76,74 dollars et celui du baril de Brent de la mer du Nord à même échéance 1,49% à 79,75 dollars.

Les valeurs liées à l'or noir progressaient, comme TotalEnergies (+0,66% à 45,25 euros), le groupe parapétrolier CGG (+3,59% à 0,67 euros) ou encore le fabricant de tube Vallourec (+4,82% à 9,14 euros).

En Italie, Eni montait aussi de 0,88% à 12,40 euros.

Les minières ArcelorMittal (+0,40% à 28,74 euros), Aperam (+1,74% à 47,94 euros) ou l'électricien EDF (+1,42% à 10,35 euros) étaient aussi en vue à la Bourse de Paris.

Nintendo touché par les pénuries ___

Le géant du jeu vidéo Nintendo (-0,61% à 55.060 yens) prévoit des retards d'approvisionnement pour sa console Switch au-delà du début 2022, a déclaré son président Shuntaro Furukawa au journal local Kyoto Shimbun, citant la pénurie mondiale de semi-conducteurs et les perturbations des chaînes logistiques.

Nintendo avait abaissé début novembre son objectif de ventes de Switch à 24 millions d'unités pour l'exercice qui se terminera fin mars, contre une prévision précédente de 25,5 millions. Au cours de l'exercice précédent, 28,8 millions de Switch avaient été écoulées dans le monde, un record.

En France, l'éditeur de jeux vidéo Ubisoft reculait de 0,63% à 42,69 euros.

Le secteur automobile bien parti ___

Au Japon, Toyota a pris 1,19% à 2.133 yens. L'automobile a porté la croissance de 7,2% sur un mois de la production industrielle japonaise en novembre, un fort signe de reprise.

Les valeurs en Europe ont suivi en démarrant fort avant de se tasser au fil de la matinée, de Volkswagen (+0,77% à 179,80 euros) et BMW (+0,36% à 90,32 euros) en Allemagne à Stellantis (+0,33% à 16,86 euros) en France.

Du côté de l'euro et du bitcoin ___

Un euro se négociait pour 1,1331 dollar, contre 1,1328 dollar lundi (+0,03%) vers 12H20 GMT.

Le bitcoin reculait de 3,56% à 49.175 dollars.

afp/rp