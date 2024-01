Les marchés boursiers du Golfe étaient en hausse mercredi dans les premiers échanges sur fond de hausse des prix du pétrole et de solides bénéfices des entreprises, l'indice de Dubaï surpassant ses pairs.

Les prix du pétrole, un catalyseur pour les marchés financiers du Golfe, ont légèrement augmenté après une chute modeste plus tôt dans la session, les traders ayant évalué l'impact sur les prix de l'escalade des tensions géopolitiques et des inquiétudes concernant la tiédeur de la demande.

L'indice boursier de référence de Dubaï a fait un bond de 1,2 %, la plus forte hausse en près de trois mois, tous les secteurs étant en territoire positif.

L'indice a été soutenu par une hausse record de la Dubai Islamic Bank, qui a bondi de 7,9 % dans les premiers échanges, la plus forte hausse depuis juin 2020.

Le plus grand prêteur islamique des Émirats arabes unis a fait état mardi d'une augmentation de 24% du bénéfice net attribuable pour l'ensemble de l'année à 6,80 milliards de dirhams (1,85 milliard de dollars), contre 5,47 milliards de dirhams (1,49 milliard de dollars) un an plus tôt.

L'indice boursier de référence de l'Arabie saoudite a augmenté de 0,6 %, soutenu par un gain de 1 % de la banque Al Rajhi et une hausse de 1,4 % d'Elm Co.

À Abu Dhabi, l'indice boursier de référence a progressé de 0,3 %, le plus grand prêteur des Émirats arabes unis, First Abu Dhabi Bank, gagnant 1,8 % et Abu Dhabi Islamic Bank grimpant de 2,5 %.

ADIB a rapporté mardi une augmentation de 28% du bénéfice net du quatrième trimestre à 1,5 milliards de dirhams (408,45 millions de dollars), contre 1,17 milliards de dirhams un an plus tôt.

L'indice de référence qatari a augmenté de 0,1%, aidé par un gain de 0,9% de Qatar National Bank et une hausse de 1,2% de Qatar International Islamic Bank.

(1 $ = 3,6724 dirhams des Émirats arabes unis)