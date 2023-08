(Alliance News) - Eco Atlantic Oil & Gas Ltd a annoncé jeudi qu'elle avait acquis une participation supplémentaire de 60 % dans le bloc Orinduik au large de la Guyane auprès d'une filiale de Tullow Oil PLC.

Les actions d'Eco Atlantic étaient en hausse de 12 % à 16,00 pence chacune à Londres jeudi midi, tandis que celles de Tullow étaient en hausse de 1,0 % à 36,75 pence chacune.

La société d'exploration pétrolière et gazière basée à Toronto détiendra désormais une participation de 75 %, tandis que TOQAP Guyana BV, une coentreprise entre TotalEnergies SA et QatarEnergy, détiendra le reste.

Eco Atlantic détenait une participation directe de 15 % dans Orinduik depuis 2018.

Eco Atlantic versera 700 000 USD à Tullow à l'avance, 4 millions USD en cas de découverte commerciale et 10 millions USD à la délivrance d'une licence de production par le gouvernement guyanais. En outre, Tullow percevra une redevance sur la production future.

Gil Holzman, président-directeur général, a déclaré : "Nous sommes ravis d'être parvenus à cet accord : "Nous sommes ravis d'avoir conclu cet accord avec Tullow et de pouvoir commencer à exploiter tout le potentiel du bloc d'Orinduik.

"Nous allons nous engager de manière proactive dans un processus d'affermage pour cette licence très prometteuse et commencer à préparer le forage d'un puits testant le crétacé, où toutes les découvertes de pétrole léger ont été faites dans le bloc adjacent de Stabroek.

Tullow Oil, producteur de pétrole et de gaz au Ghana, au Gabon et en Côte d'Ivoire, a pris acte jeudi de l'annonce d'Eco Atlantic.

Jean-Médard Madama, directeur de l'exploration, des actifs non exploités et du démantèlement de Tullow Oil, a déclaré : "Cette transaction s'inscrit dans le droit fil de notre stratégie de développement : "Cette transaction est conforme à notre stratégie d'optimisation de notre portefeuille grâce à des opportunités de valorisation de nos licences de bassins émergents, tout en concentrant nos dépenses d'investissement sur nos actifs productifs à haut rendement et sur les opportunités de croissance autour de l'infrastructure existante".

Par Sabrina Penty, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.