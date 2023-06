(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées jeudi et qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport séparé par Alliance News :

Serica Energy PLC - Société pétrolière et gazière basée à Londres, spécialisée dans la mer du Nord britannique - Fait le point lors de l'assemblée générale annuelle. La production nette des portefeuilles combinés de Serica et de Tailwind s'est élevée en moyenne à plus de 49 000 barils d'équivalent pétrole par jour au cours de l'année qui s'est achevée le 24 juin. Les prévisions de production pour l'année 2023 restent inchangées à 40 000-47 000 bep/jour. Les coûts de production du groupe s'élèvent à environ 17 USD/bep depuis le début de l'année, conformément aux prévisions.

Destiny Pharma PLC - Société de biotechnologie en phase clinique basée à Brighton (Angleterre) et spécialisée dans la prévention des infections potentiellement mortelles - Mise à jour des progrès réalisés en matière de développement commercial et d'activités de partenariat concernant le XF-73 Nasal, son principal actif. La société indique que des discussions actives sont en cours à différents stades avec un certain nombre de parties internationales intéressées ayant accès à la salle de données du XF-73, et la société prévoit que plusieurs autres partenaires potentiels se verront accorder l'accès dans les mois à venir. En outre, la recherche d'un directeur général permanent se poursuit.

Physiomics PLC - Société de modélisation mathématique basée à Londres qui soutient le développement de médicaments oncologiques - Complète la souscription, l'offre au détail et le placement pour lever un total de 380 477 GBP, annoncés le 27 juin. En outre, le placement de 2 millions d'actions supplémentaires a permis de lever 345 000 GBP. Le produit de la vente sera affecté à l'expansion et à la diversification de sa clientèle, à l'expansion de ses activités de conseil et à l'exploration d'opportunités autour de son offre de logiciels personnalisés pour l'oncologie.

Ceres Power Holdings PLC - développeur de technologies d'énergie propre - Les actions ont été annulées pour la négociation sur l'AIM jeudi et admises à la cotation sur le segment de cotation premium de la liste officielle.

Faron Pharmaceuticals Oy - société biopharmaceutique finlandaise au stade clinique - Placement privé auprès d'un nombre limité d'investisseurs institutionnels et autres pour lever 6,6 millions d'euros. La majeure partie du produit net sera utilisée pour accélérer le programme de développement clinique et la fabrication du bexmarilimab. Le produit du placement, ainsi que d'autres financements actuellement confirmés, devraient permettre à la société de disposer d'un fonds de roulement jusqu'au quatrième trimestre 2023.

Jadestone Energy PLC - société de production de pétrole et de gaz axée sur la région Asie-Pacifique - signale que seulement 0,5 % des actionnaires éligibles ont accepté l'offre ouverte annoncée au début du mois de juin. Le prix de l'action de la société a été inférieur au prix de l'offre ouverte de 45 pence par action pendant toute la durée de l'offre ouverte, ce qui explique probablement le niveau des demandes. L'offre ouverte permettra ainsi de lever 33 101 USD.

Ecofin US Renewables Infrastructure Trust - Investisseur basé à Londres dans des actifs d'énergie renouvelable aux Etats-Unis - Prévoit que les flux de trésorerie nets au niveau du portefeuille seront sensiblement inférieurs aux prévisions pour les trimestres se terminant le 30 juin et le 30 septembre, les flux de trésorerie globaux devant actuellement revenir aux niveaux prévus d'ici la fin de l'année calendaire. Dit que cette réduction est le résultat de certains problèmes opérationnels, y compris les événements récents à Whirlwind, les interruptions de maintenance corrective à certains des actifs solaires conduisant à une performance énergétique plus faible que prévu, et des coûts non récurrents. En conséquence, il est prévu de déclarer un dividende réduit d'au moins 0,70 cents US par action pour le trimestre se terminant le 30 juin. Elle estime qu'une réduction temporaire à ce stade est prudente. La société avait versé un dividende de 1,4 cents US par action au premier trimestre.

